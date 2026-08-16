Det handlar om Belgiens största skogsbrand någonsin. Nu rör den sig mot Tyskland och delar av en gränsstad har evakuerats.
Belgiens största skogsbrand rör sig mot Tyskland
Det som nu sprider sig över Belgien är den största skogsbrand som någonsin drabbat landet.
Enligt myndigheterna har branden ödelagt 3 000 hektar mark sedan i fredags.
Belgiska myndigheter uppmanar evakuerade invånare att tills vidare inte återvända till sina hem.
I tyska gränsstaden Monschau uppmanas boende i gränsområdet att lämna sina hem och området på grund av kraftig rökutveckling.
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Räddningspersonal från tre länder
Räddningstjänster har arbetat hela natten med att bekämpa den rekordstora skogsbranden.
När branden enligt myndigheterna rörde sig mot tyska gränsen hade 3 000 hektar mark brunnit.
Branden startade i Hohes Fens, ett naturreservat i Belgiens östra del, och har pågått sedan i fredags.
Räddningspersonal från hela landet samt från Tyskland och Luxemburg, har deltagit i släckningsarbetet.
Tillsammans med lantbrukare och delar av armén har man försökt begränsa skogsbranden från att sprida sig.
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Vill stoppa spridningen
Från söndag morgon har insatsstyrkorna fokuserat på brandfronten som rör sig mot Tyskland.
Man hopas att svalare och fuktigare väder ska underlätta arbetet med att begränsa branden, säger Stephanie Ernoux, talesperson för myndigheterna i belgiska regionen Vallonien, hos Reuters.
Branden är mer än dubbelt så stor som en brand 2011, då närmare 1 400 hektar brann upp, enligt uppgifter från det europeiska systemet för information om skogsbränder, Effis.
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Evakuerar boende vid gränsen
Tyska staden Monschau, nära gränsen mot Belgien, meddelade söndag att branden inte väntas sprida sig till tyskt territorium, men att kraftig rökutveckling var sannolik.
”Det har därför beslutats att uppmana invånare i områden nära gränsen att lämna dessa områden”, heter det i ett uttalande på stadens webbplats.
EU satte på lördagen in tre helikoptrar och två vattenbombande flygplan från olika delar av Europa, efter att Belgien begärt förstärkning i nödläget.
Lokala myndigheter uppgav på söndagen att den skyddslinje som hindrar branden från att nå evakuerade byar höll, men de invånare som evakuerades lördag får ännu inte återvända till sina hem.
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Bröt ut vid femte värmeböljan
”Inga bostäder har drabbats i nuläget, även om branden fortfarande befinner sig i närheten och rökhalterna är höga”, meddelar guvernörskontoret i Liège i en uppdatering söndag.
Branden bröt ut samtidigt som europeiska länder, däribland Belgien, under veckan drabbats av sommarens femte värmebölja.
Forskare menar att mänskligt orsakade klimatförändringar har ökat sannolikheten för de varma och torra förhållanden som gör att skogsbränder kan sprida sig snabbare och brinna längre.
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