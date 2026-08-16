Belgiens största skogsbrand rör sig mot Tyskland

Vill stoppa spridningen

Från söndag morgon har insatsstyrkorna fokuserat på brandfronten som rör sig mot Tyskland.

Man hopas att svalare och fuktigare väder ska underlätta arbetet med att begränsa branden, säger Stephanie Ernoux, talesperson för myndigheterna i belgiska regionen Vallonien, hos Reuters.

Branden är mer än dubbelt så stor som en brand 2011, då närmare 1 400 hektar brann upp, enligt uppgifter från det europeiska systemet för information om skogsbränder, Effis.

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Evakuerar boende vid gränsen

Tyska staden Monschau, nära gränsen mot Belgien, meddelade söndag att branden inte väntas sprida sig till tyskt territorium, men att kraftig rökutveckling var sannolik.

”Det har därför beslutats att uppmana invånare i områden nära gränsen att lämna dessa områden”, heter det i ett uttalande på stadens webbplats.

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EU satte på lördagen in tre helikoptrar och två vattenbombande flygplan från olika delar av Europa, efter att Belgien begärt förstärkning i nödläget.

Lokala myndigheter uppgav på söndagen att den skyddslinje som hindrar branden från att nå evakuerade byar höll, men de invånare som evakuerades lördag får ännu inte återvända till sina hem.

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Räddningspersonal från tre länder arbetar med att försöka begränsa Belgiens största skogsbrand, som nu rör sig mot Tyskland, (Foto: Valentin Bianchi /AP-TT)

Bröt ut vid femte värmeböljan

”Inga bostäder har drabbats i nuläget, även om branden fortfarande befinner sig i närheten och rökhalterna är höga”, meddelar guvernörskontoret i Liège i en uppdatering söndag.

Branden bröt ut samtidigt som europeiska länder, däribland Belgien, under veckan drabbats av sommarens femte värmebölja.

Forskare menar att mänskligt orsakade klimatförändringar har ökat sannolikheten för de varma och torra förhållanden som gör att skogsbränder kan sprida sig snabbare och brinna längre.

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