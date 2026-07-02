Ryssland översvämmar marknaden med råolja, som man inte kan förädla. Samtidigt behöver man hjälp med bensin och diesel.
Krisen: Ryssland begär bensin från Kazakstan
Ryssland fyller haven och världsmarknaden med skepp med billig råolja. Orsaken är den enklaste; landet kan inte förädla råvaran.
Experter bedömer att Rysslands kapacitet för oljeförädling kan ha halverats, i hög grad av attacker från Ukraina.
Bristen på bensin och diesel på hemmaplan vittnar dessutom tydligt på att raffinaderier inte är i drift.
Ryssland har helt enkelt inget annat val än att exportera så mycket råolja som möjligt, inte minst eftersom man behöver alla inkomster man kan få.
Ryssland lägger 22 miljarder på påverkan i väst. Dagens PS
Högsta nivån sedan 2022
Exportvolymerna har skjutit höjden den senaste veckan, i takt med att Moskva försöker kompensera för det minskade försäljningsvärdet, skriver El Economista.
Exporten av rysk råolja till sjöss har nått sin högsta nivå sedan invasionen av Ukraina inleddes 2022.
Enligt uppgifter Bloomberg sammanställt uppgick de genomsnittliga leveranserna av rysk råolja under fyra veckor fram till 28 juni i år, till 4,13 miljoner fat per dygn.
Under den senaste veckan har nivån stigit till rekordhöga 4,63 miljoner fat. Denna ökning kopplas helt till pågående ukrainska attacker mot ryska raffinaderier.
Ryssland: ”Vi kommer att agera mot Finland”. Dagens PS
Stora mängder till sjöss
Exportökningen leder dessutom till att stora mängder olja ansamlas till sjöss. Volymen rysk råolja ombord på tankfartyg har ökat med 34 procent sedan mitten av april till 133 miljoner fat.
Lastfartygen samlas utanför Egypten och Singapore, vilket visar att Ryssland har allt svårare att få avsättning för hela sin produktion.
Trots den kraftiga ökningen av exportvolymerna fortsätter de ryska intäkterna att sjunka.
Orsaken är naturligtvis oljeprisets fall efter det preliminära fredsavtalet mellan USA och Iran.
Samtidigt har efterfrågan från Kina och Indien, de två största köparna av rysk råolja, sjunkit, vilket kan tvinga Ryssland att erbjuda ännu större rabatter för att hålla försäljningen uppe.
Ukraina slår till nära Moskva – ska tvinga Putin att ge upp. Dagens PS
Ukrainas attacker orsaken
Det är, i allt väsentligt, de upprepade ukrainska drönarattackerna som pressar Ryssland allt mer.
Enligt energianalytikern Mykhailo Honchar, chef för Centre for Global Studies ”Strategy XXI”, ligger hälften av Rysslands kapacitet för primär oljeraffinering för närvarande nere.
Det slår brett mot den ryska ekonomin. Brist på diesel är särskilt allvarligt med tanke på bränslets betydelse för godstransporter, jordbruk, byggverksamhet och försvaret.
Den ryska ledningen sägs redan ha övervägt förbud mot all export av diesel för att hantera bristen.
När det gäller bensin visas allvaret av att Ryssland, enligt flera internationella källor, begärt 50 000 ton bensin från grannlandet Kazakstan för att avhjälpa underskottet.
”Den större frågan är om dessa påfrestningar driver Ryssland närmare att söka ett slut på kriget i Ukraina”, noterar Liam Peach, analytiker på Capital Economics.
Det är inte självklart, påpekar han.
”De skulle faktiskt kunna förstärka behovet av högre försvarsutgifter och en ökad militarisering av ekonomin.”
Polen: ”En rysk attack kan vara nära”. Dagens PS