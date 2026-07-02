Krisen: Ryssland begär bensin från Kazakstan

Stora mängder till sjöss

Exportökningen leder dessutom till att stora mängder olja ansamlas till sjöss. Volymen rysk råolja ombord på tankfartyg har ökat med 34 procent sedan mitten av april till 133 miljoner fat.

Lastfartygen samlas utanför Egypten och Singapore, vilket visar att Ryssland har allt svårare att få avsättning för hela sin produktion.

Trots den kraftiga ökningen av exportvolymerna fortsätter de ryska intäkterna att sjunka.

Orsaken är naturligtvis oljeprisets fall efter det preliminära fredsavtalet mellan USA och Iran.

Samtidigt har efterfrågan från Kina och Indien, de två största köparna av rysk råolja, sjunkit, vilket kan tvinga Ryssland att erbjuda ännu större rabatter för att hålla försäljningen uppe.

Ukraina slår till nära Moskva – ska tvinga Putin att ge upp. Dagens PS

Ryska säkerhetsrådet i möte 1 juli med bland andra utrikesminister Lavrov. Stor export av råolja kan inte täcka för krisen på hemmaplan i Ryssland. (Foto: Pavel Byrkin/AP-TT)

Ukrainas attacker orsaken

ANNONS

Det är, i allt väsentligt, de upprepade ukrainska drönarattackerna som pressar Ryssland allt mer.

Enligt energianalytikern Mykhailo Honchar, chef för Centre for Global Studies ”Strategy XXI”, ligger hälften av Rysslands kapacitet för primär oljeraffinering för närvarande nere.

Det slår brett mot den ryska ekonomin. Brist på diesel är särskilt allvarligt med tanke på bränslets betydelse för godstransporter, jordbruk, byggverksamhet och försvaret.

Den ryska ledningen sägs redan ha övervägt förbud mot all export av diesel för att hantera bristen.

När det gäller bensin visas allvaret av att Ryssland, enligt flera internationella källor, begärt 50 000 ton bensin från grannlandet Kazakstan för att avhjälpa underskottet.

”Den större frågan är om dessa påfrestningar driver Ryssland närmare att söka ett slut på kriget i Ukraina”, noterar Liam Peach, analytiker på Capital Economics.

Det är inte självklart, påpekar han.

”De skulle faktiskt kunna förstärka behovet av högre försvarsutgifter och en ökad militarisering av ekonomin.”

Polen: ”En rysk attack kan vara nära”. Dagens PS

ANNONS