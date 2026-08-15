Försvaret: Datorspel lösningen när man ska träna strid

”Sparar tid och resurser”

En sergeant vid försvarets simuleringscenter berättar för försvarstidskriften Honnør att simuleringssystemet sparar både tid och resurser åt det danska försvaret.

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Samtidigt möjliggör det övning med utrustning som används på det verkliga slagfältet.

Datorspelet ska komplettera soldatutbildningen, inte ersätta den, påpekar man.

”Det är ett bra verktyg för att ge återkoppling. Man kan gå igenom situationer i detalj och se vad som fungerade bra och vad som inte gjorde det”, säger sergeanten.

Det danska försvaret är nu uppkopplat för möjligheter till gemensamma övningar med exempelvis det norska försvaret.

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”Träna varifrån som helst”

I februari rapporterade Forsvarets forum att norska försvarsmaterielmyndigheten, FMA, tecknat ett avtal utvecklarna av Virtual Battlespace 4.

Enligt FMA är anskaffningen för det norska försvaret särskilt inriktad på arméns fordonssystem.

Eirik Børresen, kommunikationsrådgivare vid norska cyberförsvaret, skriver i ett mejl till Forsvarets forum att systemet redan används i Norge.

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”Systemet gör det möjligt för personalen att träna varifrån som helst. Det möjliggör också simulerad träning tillsammans med Norges samarbetspartners, som använder samma system”, sammanfattar Børresen.

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Så kan det se ut i simulatorn när soldater får träna med tangentbord och headset och försvaret tar till datorspel som ett nytt instrument. (Foto: BAE Systems OneArc)

Avtal över fyra år

Det norska avtalet gällande simuleringssystemet löper ut om fyra år. Virtual Battlespace 4 har utvecklats av OneArc som är ett dotterbolag till BAE Systems.

Det danska försvaret har köpt 500 licenser för simuleringssystemet. Systemet ska enligt plan införas i hela Danmark under 2026.

Mer än 60 länder använder redan simuleringssystemet från OneArc. Enligt The Defense Post använder länder som USA, Australien, Nya Zeeland och Italien simuleringssystemet för militär utbildning.

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