Bara 13 procent av aktivt förvaltade fonder slår index – trots AI-hajpen

Det låter svagt. Ändå är det en förbättring mot det långsiktiga facit på 13 procent.

”Aktiva aktiefonder har haft utflöden varje år sedan 2015. Det är en förlusttrend som bara New York Jets kan matcha”, säger Matthew Bartolini, chef för SPDR Americas-analys på State Street Global Advisors, till tidningen.

Förvaltarnas löfte krockar med facit

Paradoxen är tydlig. I Wall Streets marknadsföring dominerar just nu budskapet att aktiv förvaltning är rätt läge. AI ska skapa enorma vinnare och förlorare, och då gäller det att välja rätt aktier. ”Äntligen kan aktiva förvaltare vara med och tjäna pengar som de passiva”, skrev Jefferies vd Rich Handler i ett nyhetsbrev till sina kunder.

De har delvis fått rätt. Spridningen mellan enskilda aktiers avkastning är den högsta på decennier i år. Det borde vara drömläge för aktieplockare.

Problemet stavas koncentration. De tio största bolagen i S&P 500 väger nu över 40 procent av indexet, den högsta nivån sedan 1960-talet. Förvaltare som inte vågar ta så koncentrerade positioner halkar efter när techjättarna drar.

”Den koncentrationen anses för djup för de flesta portföljer. Får du fel på den riktningen är risken oproportionerligt stor”, säger Holly Framsted, produktchef på Capital Group.