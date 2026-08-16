Förvaltare av aktiva fonder lovar att AI-eran är aktieplockarnas marknad. Ny data visar motsatsen. Bara 13 procent av USA:s aktiva fonder har slagit sina passiva jämförelsefonder det senaste decenniet.
Bara 13 procent av aktivt förvaltade fonder slår index – trots AI-hajpen
Siffrorna kommer från Morningstar och rapporteras av Wall Street Journal. Under de tolv månaderna fram till 30 juni slog 27 procent av de aktiva amerikanska storbolagsfonderna sina passiva jämförelsealternativ, mätt efter avgifter.
Det låter svagt. Ändå är det en förbättring mot det långsiktiga facit på 13 procent.
”Aktiva aktiefonder har haft utflöden varje år sedan 2015. Det är en förlusttrend som bara New York Jets kan matcha”, säger Matthew Bartolini, chef för SPDR Americas-analys på State Street Global Advisors, till tidningen.
Förvaltarnas löfte krockar med facit
Paradoxen är tydlig. I Wall Streets marknadsföring dominerar just nu budskapet att aktiv förvaltning är rätt läge. AI ska skapa enorma vinnare och förlorare, och då gäller det att välja rätt aktier. ”Äntligen kan aktiva förvaltare vara med och tjäna pengar som de passiva”, skrev Jefferies vd Rich Handler i ett nyhetsbrev till sina kunder.
De har delvis fått rätt. Spridningen mellan enskilda aktiers avkastning är den högsta på decennier i år. Det borde vara drömläge för aktieplockare.
Problemet stavas koncentration. De tio största bolagen i S&P 500 väger nu över 40 procent av indexet, den högsta nivån sedan 1960-talet. Förvaltare som inte vågar ta så koncentrerade positioner halkar efter när techjättarna drar.
”Den koncentrationen anses för djup för de flesta portföljer. Får du fel på den riktningen är risken oproportionerligt stor”, säger Holly Framsted, produktchef på Capital Group.
Svenska forndsparare har redan röstat
Mönstret känns igen för oss svenskar på hemmaplan. Facit för aktiva Sverigefonder är uselt. 74 procent av de granskade fonderna underpresterade mot en bred svensk indexfond över tio år.
Pengarna flyttar i samma riktning. Under julis rekordstarka fondsparande satte svenskarna in 16,5 miljarder kronor netto i indexfonder, medan aktiva fonder noterade nettouttag på 6,5 miljarder, enligt Fondbolagens förenings statistik.
I USA är skiftet ännu större. Passiva aktiefonder förvaltar nu nästan dubbelt så mycket kapital som aktiva, och billiga index-ETF:er är på väg att nå 1 000 miljarder dollar i nettoinflöden för första gången i år.
Här fungerar aktiv förvaltning av fonder fortfarande
Bilden är inte helt svartvit. I premiepensionen tog aktiva fonder revansch under 2025, med råvaru- och energifonder i topp.
Räntemarknaden sticker ut ännu mer. Där slog 66 procent av de aktiva obligationsfonderna i den största kategorin sina jämförelseindex det senaste året, enligt Morningstar. En majoritet har lyckats tre år i rad.
Indexvågen har dessutom en baksida. Forskare vid Harvard och Chicago varnar för att indexfonder kan blåsa upp nästa börsbubbla, eftersom passiva flöden trycker upp priser oavsett bolagens vinster.
Bartolinis råd till spararna är att dela upp portföljen. ”Du kan köpa marknadsexponering billigt och skatteeffektivt med ETF:er, och sedan använda din aktiva budget där det kan finnas fler möjligheter, som i räntor”, säger han.