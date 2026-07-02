Kina-Japan: Konfrontation till sjöss

Orsaken är en omstridd marin insats i Stilla havet, som utlöst en storm från båda håll.

Det kinesiska hangarfartyget Liaoning har nyligen avslutat ett 40 dagar långt uppdrag och återvänt till hamn.

I samband med det har Kina anklagat japanska militärflygplan för att ha genomfört simulerande anfall mot fartyget.

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”Rutinmässig spaning”

Japan har avfärdat anklagelserna och uppger att det japanska flygvapnet, JASDF, bara utfört rutinmässiga spanings- och övervakningsflygningar.

Den kinesiska insatsen kännetecknades av en hög intensitet och omfattade mer än 170 stridsuppdrag både dag och natt.

Ett uppmärksammat inslag i övningen var samverkan mellan hangarfartyget, Liaoning, och amfibiefartyget Anhui.

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