Spänningarna mellan Kina och Japan ökar efter en konfrontation till sjöss. Relationen mellan länderna beskrivs som ”den sämsta på 50 år”.
Kina-Japan: Konfrontation till sjöss
Relationen mellan Kina och Japan blir alltmer spänd. Nu anses den ha sjunkit till den lägsta nivån sedan de diplomatiska förbindelserna normaliserades 1972.
Orsaken är en omstridd marin insats i Stilla havet, som utlöst en storm från båda håll.
Det kinesiska hangarfartyget Liaoning har nyligen avslutat ett 40 dagar långt uppdrag och återvänt till hamn.
I samband med det har Kina anklagat japanska militärflygplan för att ha genomfört simulerande anfall mot fartyget.
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”Rutinmässig spaning”
Japan har avfärdat anklagelserna och uppger att det japanska flygvapnet, JASDF, bara utfört rutinmässiga spanings- och övervakningsflygningar.
Den kinesiska insatsen kännetecknades av en hög intensitet och omfattade mer än 170 stridsuppdrag både dag och natt.
Ett uppmärksammat inslag i övningen var samverkan mellan hangarfartyget, Liaoning, och amfibiefartyget Anhui.
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Ovanligt samarbete
Militäranalytiker noterar att ett sådant samarbete är ovanligt, eftersom hangarfartyg normalt fokuserar på anfall till havs, medan amfibiefartyg sköter landstigningsoperationer.
En tidigare officer i kinesiska flygvapnet, Fu Qianshao, säger citerad av Business AM att denna samverkan gör det möjligt för hangarfartyget att ge eldunderstöd åt landstigningsfartygen.
Samtidigt kan båda fartygen användas som plattformar för helikopteroperationer.
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Kina: ”Farligt och provocerande”
Under hela uppdraget övervakades den kinesiska styrkan noga av Japans marina självförsvarsstyrka och japanska flygvapnet.
Kina har offentliggjort bilder som visar hur jagaren JS Asahi skuggar de kinesiska fartygen och beskriver beteendet som ”farligt” och ”provocerande”.
Spänningarna till sjöss är en återspegling av en bredare försämring i relationen mellan länderna.
Under nye premiärministern Sanae Takaichi har Japans retorik mot Kina blivit allt skarpare.
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Ekonomiska påtryckningar
Japan säger sig nu se Kina som det främsta strategiska hotet och ”en existentiell risk”, framför allt på grund av spänningarna kring Taiwan.
Samtidigt ser Kina Japans militära upprustning och deltagande i övningar tillsammans med USA som aggressiva handlingar.
Kina har dessutom tagit till ekonomiska påtryckningar, genom exportrestriktioner för japanska företag inom kärnkraft och försvar.