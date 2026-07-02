Analytiker: "Putin faller – så här kan det gå till"

”Undergräver Putin”

ANNONS

”Krigets katastrofala PR-effekter undergräver hans legitimitet, förstärkt av internt missnöje såsom en inflytelserik militärbloggares varning om myteri och soldater som hotar sina befäl”, skriver Kaylan.

”Folklig ilska växer till följd av tvångsmobilisering och brist på förnödenheter, samtidigt som historiska paralleller till tidigare regimskiften orsakade av misslyckade krig gör sig påminda.”

Putin kan falla via ett snabbt lönnmord, en skenrättegång, intern oro i eliten eller genom att Kina drar tillbaka sitt stöd, skriver Kaylan som menar att Vladimir Putin kommer att falla inom tre år.

Kina-Japan: Konfrontation till sjöss. Dagens PS

Mest lojala mot sig själva

Putin förfogar över en rad säkerhetsmekanismer och skyddsstyrkor. Han har sina egna livvaktsstyrkor, diverse säkerhetsorgan och miliser som FSB, inrikesministeriets trupper och nationalgardet Rosqvardija, med 300 000 man.

Dessutom finns en styrka på 30 000 personer som en direkt skyddskår under hans befäl och polisen.

Kaylan konstaterar att Putin genom åren spelat ut dessa enheter mot varandra, men att var och en av dem samtidigt utgör ett hot.

Deras lojalitet ligger i första hand hos de egna styrkorna och en konflikt mellan dessa väpnade grupper är ett möjligt scenario.

ANNONS

Nytt samarbete: Sverige utbildar Polen på ubåt. Dagens PS

På Putins sida – så länge det lönar sig? Interna stridigheter i eliten kan göra att delar av den vänder sig mot Putin och fäller Rysslands president. (Foto: Gavriil Grigorov/AP-TT)

Kinas agerande centralt

Kanske är ändå Kinas agerande den viktigaste faktorn kring Putins öde. Om Peking bedömer att en försvagad Putin är en belastning för Kinas egna intressen, kan de på olika vägar framkalla hans fall.

Kina kan strypa det för Ryssland livsnödvändiga krigsstödet eller, som en yttersta väg, välja att gå in i Sibirien.

Kina har redan gett en indikation genom att vägra finansiera gasledningen ”Sibirien 2” som ska gå direkt till Kina.

I vilket fall konstaterar Melik Kaylan att Vladimir Putins dagar är räknade.

”Om utvecklingen fortsätter i samma riktning eller förvärras kommer han sannolikt att störtas inom tre år”, avslutar han.

Mörklagt: Flygplan kraschade in i skyskrapa i Peking. Dagens PS

ANNONS