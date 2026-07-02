Analytiker: "Putin faller – så här kan det gå till"

Nya ryska soldater överlever inte mer än en halvtimme i strid i Ukraina. En av de centrala faktorer som kan få Vladimir Putin på fall.
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Nya ryska soldater har i dag en beräknad livslängd på 20-35 minuter i strid vid fronten i Ukraina.
Från ankomsten till utbildning som soldat till död i strid kan en rysk soldat räkna med en tid på allt från tio dagar till tre veckor, skriver historikern Peter Frankopan i Foreign Policy, med hänvisning till ryska militärbloggare.
Ryssland är desperat efter nya soldater. 800-1 000 nya frivilliga per dag skriver kontrakt.
Men det blir svårare och svårare att hitta dem. Även statliga medier medger att rekryteringen sjunkit med 30 procent under 2026.
Åtta ryssar på varje ukrainsk förlust
Det genomsnittliga antalet förluster per månad är nu över 30 000 och enligt flera källor har Ryssland totalt förlorat mer än en miljon liv sedan kriget började, rapporterar New York Post.
I nuvarande läge av kriget förlorar Ryssland åtta man för varje ukrainsk förlust.
Det är naturligtvis det centrala scenariot bakom de spekulationer som nu sker kring utveckling i Ryssland och Vladimir Putin.
”Putin står inför en ödesdiger situation”, menar Melik Kaylan i Forbes. Kaylan har bevakat globala konflikter i mer än tre decennier.
”Undergräver Putin”
”Krigets katastrofala PR-effekter undergräver hans legitimitet, förstärkt av internt missnöje såsom en inflytelserik militärbloggares varning om myteri och soldater som hotar sina befäl”, skriver Kaylan.
”Folklig ilska växer till följd av tvångsmobilisering och brist på förnödenheter, samtidigt som historiska paralleller till tidigare regimskiften orsakade av misslyckade krig gör sig påminda.”
Putin kan falla via ett snabbt lönnmord, en skenrättegång, intern oro i eliten eller genom att Kina drar tillbaka sitt stöd, skriver Kaylan som menar att Vladimir Putin kommer att falla inom tre år.
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Mest lojala mot sig själva
Putin förfogar över en rad säkerhetsmekanismer och skyddsstyrkor. Han har sina egna livvaktsstyrkor, diverse säkerhetsorgan och miliser som FSB, inrikesministeriets trupper och nationalgardet Rosqvardija, med 300 000 man.
Dessutom finns en styrka på 30 000 personer som en direkt skyddskår under hans befäl och polisen.
Kaylan konstaterar att Putin genom åren spelat ut dessa enheter mot varandra, men att var och en av dem samtidigt utgör ett hot.
Deras lojalitet ligger i första hand hos de egna styrkorna och en konflikt mellan dessa väpnade grupper är ett möjligt scenario.
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Kinas agerande centralt
Kanske är ändå Kinas agerande den viktigaste faktorn kring Putins öde. Om Peking bedömer att en försvagad Putin är en belastning för Kinas egna intressen, kan de på olika vägar framkalla hans fall.
Kina kan strypa det för Ryssland livsnödvändiga krigsstödet eller, som en yttersta väg, välja att gå in i Sibirien.
Kina har redan gett en indikation genom att vägra finansiera gasledningen ”Sibirien 2” som ska gå direkt till Kina.
I vilket fall konstaterar Melik Kaylan att Vladimir Putins dagar är räknade.
”Om utvecklingen fortsätter i samma riktning eller förvärras kommer han sannolikt att störtas inom tre år”, avslutar han.
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