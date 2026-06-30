Ryssland säger att man kommer att agera ”politiskt och militärtekniskt” mot Finland, efter det finska beslutet att tillåta kärnvapen.
Ryssland: "Vi kommer att agera mot Finland"
Finland planerar att upphäva förbudet mot kärnvapen på finsk mark. Den finska riksdagen godkände en ändring av kärnenergilagen i juni.
Försvarsministern Antti Häkkänen riktade en vädjan till parlamentet inför omröstningen och sade att det är nödvändig för Finlands säkerhet att tillåta kärnvapen på finsk mark.
Häkkänen tillhör Samlingspartiet, Finlands ungefärliga motsvarighet till svenska Moderaterna.
Ändringen har varit kontroversiell i Finland och oppositionen har varit starkt emot förändringen.
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Förbud i resten av Norden
Det är heller ingen självklarhet i övriga nordiska Nato-länder med kärnvapen.
Danmark och Norge tillåter inte utplacering av kärnvapen på sina territorier. Båda länderna har haft denna attityd oförändrat som medlemmar i Nato.
Inte heller Sverige tillåter kärnvapen på svensk mark i fredstid. Däremot har försvarsminister Pål Jonson öppnat för att tillåta kärnvapen i Sverige i krigstid.
”Skulle det bli krig så kommer vi att ha öppningar för allting som kan säkra Sveriges överlevnad och svensk säkerhet”, sade Jonson i en intervju för Ekot i februari i år.
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Gör landet till fientligt mål
Motståndarna har pekat på att utplacering av kärnvapen i ett land, samtidigt gör landet till ett primärt mål för attacker från Ryssland.
Det är ett påstående som nu får understöd av ryska uttalanden om Finland.
Ryska utrikesdepartementets talesperson Maria Zakharova säger att Ryssland kommer att vidta ”politiska och militärtekniska åtgärder” mot Finland efter beslutet att upphäva förbudet mot kärnvapen på finsk mark.
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Ryssland: ”Ska agera snabbt och effektivt”
Enligt Ryssland gör beslutet Finland mer sårbart. Maria Zakharova menar att förändringen gör Finland till ett ”verkligt hot” mot rysk nationell säkerhet.
Ryssland kommer att reagera snabbt och effektivt genom att ”justera” sin militära och politiska situation, säger hon enligt Iltalehti.
”Detta beslut, som medför verkliga hot mot vårt lands nationella säkerhet, vars förebyggande kräver ytterligare politiska och militärtekniska motåtgärder från Ryssland, verkar desto mer ogrundat”, är Zakharovas sammanfattning enligt ryska nyhetsbyrån Interfax.
Zakharova menar att Finland förde en ”balanserad och rimlig” politik innan de gick med i Nato.
Nu är Finland i stället ett instrument för ”ett aggressivt militaristiskt blocks kärnvapenambitioner”, enligt Ryssland.