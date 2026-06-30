Ryssland: "Vi kommer att agera mot Finland"

Gör landet till fientligt mål

ANNONS

Motståndarna har pekat på att utplacering av kärnvapen i ett land, samtidigt gör landet till ett primärt mål för attacker från Ryssland.

Det är ett påstående som nu får understöd av ryska uttalanden om Finland.

Ryska utrikesdepartementets talesperson Maria Zakharova säger att Ryssland kommer att vidta ”politiska och militärtekniska åtgärder” mot Finland efter beslutet att upphäva förbudet mot kärnvapen på finsk mark.

EU stänger gränsen: Stoppar ukrainska män. Dagens PS

Ryssland reagerar på att Antti Häkkänens Finland tillåter kärnvapen. Hans svenske kollega, Pål Jonson, öppnar för att tillåta vapnen i krigstid. (Foto: Claudio Bresciani/TT)

Ryssland: ”Ska agera snabbt och effektivt”

Enligt Ryssland gör beslutet Finland mer sårbart. Maria Zakharova menar att förändringen gör Finland till ett ”verkligt hot” mot rysk nationell säkerhet.

Ryssland kommer att reagera snabbt och effektivt genom att ”justera” sin militära och politiska situation, säger hon enligt Iltalehti.

”Detta beslut, som medför verkliga hot mot vårt lands nationella säkerhet, vars förebyggande kräver ytterligare politiska och militärtekniska motåtgärder från Ryssland, verkar desto mer ogrundat”, är Zakharovas sammanfattning enligt ryska nyhetsbyrån Interfax.

ANNONS

Zakharova menar att Finland förde en ”balanserad och rimlig” politik innan de gick med i Nato.

Nu är Finland i stället ett instrument för ”ett aggressivt militaristiskt blocks kärnvapenambitioner”, enligt Ryssland.

Polen: ”En rysk attack kan vara nära”. Dagens PS