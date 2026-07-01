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Världen

Nytt samarbete: Sverige utbildar Polen på ubåt

Sverige ska utbilda Polen på ubåt samt hyra ut en ubåt från 2028
Sverige och Polen har skrivit kontrakt om köp av tre nya ubåtar. Nu ska Sverige utbilda Polen på ubåt samt hyra ut svenska HMS Södermanland. (Foto: Försvarsmakten)

Tre svenska ubåtar till Polen. Nu ska Sverige utbilda polackerna att köra ubåtarna och dessutom hyra ut en svensk ubåt till landet.

Det har skrivits mycket och stort om Saabs ubåtsorder med Polen. Landet köper tre nya ubåtar av svenska A26-typ i en stororder.

Nu står det även klart att Sverige ska utbilda polska ubåtssjömän och dessutom hyra ut ubåten HMS Södermanland till Polen.

”Det här är en stor framgång för svenska marinen och för ubåtsvapnet. Vi får ett strategiskt samarbete och partnerskap inom ubåts- och undervattensområdet”, säger marinchefen Johan Norlén hos Försvarsmakten.

”Samarbetet stärker såväl nationernas som Natos förmåga i Östersjöregionen och bidrar till avskräckning”, tillägger han.

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Startar efter sommaren

Utbildningen av polackerna startar direkt efter sommaren och ska genomföras vid Förta ubåtsflottiljen i Karlskrona.

Utbildningen beräknas pågå i 18 månader och ubåten Södermanland ska sedan hyras ut från 2028.

Den uthyrningen är välkommen men inte utan problem. Polen har just nu en enda ubåt och det är en äldre ubåt av rysk Kiloklass, vilket gör tekniksprånget till de moderna svenska ubåtarna mycket stort.

Därför krävs den 1,5 år långa utbildningen i Karlskrona där svensk ubåtspersonal förmedlar kunskapen och träningen.

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Anpassad för Östersjön

HMS Södermanland, som Polen ska hyra, är en modern svensk ubåt med vapen och sensorer anpassade för den unika Östersjömiljön men som även kan operera i Atlanten eller havet utanför Norge.

Ubåten har också luftoberoende maskineri som bidrar med elektricitet ombord, vilket i sin tur gör det möjligt att tillbringa lång tid under vattnet.

Den är en utmärkt plattform att träna på, enligt marinen. För närvarande iordningställs ubåten av FMV och Saab inför uthyrningen.

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HMS Södermanland är den svenska ubåt som ska hyras ut till Polen. Först ska Sverige utbilda polackerna, en satsning som börjar i år. (Foto: Sofia Löveborn/Försvarsmakten)

Har utbildat många

Sverige har för övrigt, lite i skymundan, utvecklat förmågan och vanan att utbilda utländsk ubåtspersonal.

Fyra ubåtsbesättningar från Australien har tidigare fått utbildning i samband med försäljningen av sex nya ubåtar till landet.

Dessutom har fyra singaporianska ubåtsbesättningar utbildats när fem Sjöormen u båtar sålts till Singapore liksom en dansk ubåtsbesättning vid uthyrning av ubåten Näcken till Danmark.

Den senaste omgången utbildning gällde två singaporianska besättningar relaterat till försäljningen av ubåtarna Västergötland och Hälsingland till Singapore.

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