Nytt samarbete: Sverige utbildar Polen på ubåt

Anpassad för Östersjön

HMS Södermanland, som Polen ska hyra, är en modern svensk ubåt med vapen och sensorer anpassade för den unika Östersjömiljön men som även kan operera i Atlanten eller havet utanför Norge.

Ubåten har också luftoberoende maskineri som bidrar med elektricitet ombord, vilket i sin tur gör det möjligt att tillbringa lång tid under vattnet.

Den är en utmärkt plattform att träna på, enligt marinen. För närvarande iordningställs ubåten av FMV och Saab inför uthyrningen.

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HMS Södermanland är den svenska ubåt som ska hyras ut till Polen. Först ska Sverige utbilda polackerna, en satsning som börjar i år. (Foto: Sofia Löveborn/Försvarsmakten)

Har utbildat många

Sverige har för övrigt, lite i skymundan, utvecklat förmågan och vanan att utbilda utländsk ubåtspersonal.

Fyra ubåtsbesättningar från Australien har tidigare fått utbildning i samband med försäljningen av sex nya ubåtar till landet.

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Dessutom har fyra singaporianska ubåtsbesättningar utbildats när fem Sjöormen u båtar sålts till Singapore liksom en dansk ubåtsbesättning vid uthyrning av ubåten Näcken till Danmark.

Den senaste omgången utbildning gällde två singaporianska besättningar relaterat till försäljningen av ubåtarna Västergötland och Hälsingland till Singapore.

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