Turkiet tänker vidarebefordra amerikanska vapen till Ukraina. Nu varnar Ryssland Turkiet för konsekvenserna.
Vapenleverans: Nu hotar Ryssland Turkiet
Ryssland menar att den aktuella vapenleveransen till Ukraina via Turkiet ”allvarligt skadar” relationerna mellan Ryssland och Nato-länderna USA och Turkiet.
Den ryska ledningen har kontaktat företrädare för regeringen både i Washington och Ankara för att uttrycka sin oro för en förestående vapenöverföring till Ukraina, säger det ryska utrikesdepartementets talesperson Maria Zacharova.
Uttalandet kommer en vecka efter att handlingar hos den amerikanska kongressen avslöjat att Turkiet ska vidarebefordra ett stort parti USA-tillverkade vapen till Ukraina.
Leveransen omfattar bland annat 70 långdistansrobotar av typen ATACMS, Army Tactical Missile Systems, och annat materiel.
Leveransen av sådana vapen kommer att orsaka ”allvarlig skada på våra bilaterala relationer med Washington och Ankara”, säger Zacharova, citerad av Kyiv Independent.
Att skicka vapen till Ukraina undergräver dessutom USA:s och Turkiets försök att agera medlare mellan Ukraina och Ryssland, menar den ryska ledningen.
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”Urholkar förtroendet”
”Försök att använda fredsfrämjande retorik samtidigt som man levererar vapen till Ukraina urholkar oundvikligen det ömsesidiga förtroendet, särskilt mot bakgrund av upprepade försäkringar från turkiska företrädare om att Turkiet undviker leveranser av ’dödliga’ vapen till Kiev”, säger Maria Zacharova.
Turkiet har positionerat sig som en potentiell fredsmäklare i kriget. Landet upprätthåller nära ekonomiska och politiska relationer med Ryssland, samtidigt som man förser Ukraina med vapen.
Landet har även varit värd för trepartssamtal mellan USA, Ukraina och Ryssland, även om de samtalen så här långt varit resultatlösa.
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Trump har skalat ned stödet
USA:s president Donald Trump inledde sin andra mandatperiod med löften om att avsluta kriget i Ukraina ”inom ett dygn”, men 1,5 år in på perioden har hans försök att skapa fred avstannat, de senaste fem månaderna på grund av USA:s krig mot Iran.
Som president har Trump kraftigt dragit ned på det amerikanska militära stödet till Ukraina och förespråkat vad han kallar ”en diplomatisk lösning”.
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Nato-länderna har fått betala
Under Trump har USA upphört med de storskaliga försvarspaketen till Ukraina och i stället tvingat partnerländerna inom Nato i Europa att betala de amerikanska vapnen till det ukrainska försvaret.
Det som händer nu är att Turkiet vill göra sig av med äldre vapensystem i takt med att landet uppgraderar sitt försvar.
Utöver de 70 M39 ATACMS-robotarna omfattar paketet till Ukraina tolv M270-system för multipel avfyrning av raketer, över 2 000 klustervapen och 47 000 granater till haubitsar.
Ryska UD:s Maria Zakharova varnar för att sådana vapen kan orsaka ”mångbottnad skada”, både mot mål i Ryssland och mot Moskvas förtroende för USA och Turkiet