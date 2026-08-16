Vapenleverans: Nu hotar Ryssland Turkiet

Den ryska ledningen har kontaktat företrädare för regeringen både i Washington och Ankara för att uttrycka sin oro för en förestående vapenöverföring till Ukraina, säger det ryska utrikesdepartementets talesperson Maria Zacharova.

Uttalandet kommer en vecka efter att handlingar hos den amerikanska kongressen avslöjat att Turkiet ska vidarebefordra ett stort parti USA-tillverkade vapen till Ukraina.

Leveransen omfattar bland annat 70 långdistansrobotar av typen ATACMS, Army Tactical Missile Systems, och annat materiel.

Leveransen av sådana vapen kommer att orsaka ”allvarlig skada på våra bilaterala relationer med Washington och Ankara”, säger Zacharova, citerad av Kyiv Independent.

Att skicka vapen till Ukraina undergräver dessutom USA:s och Turkiets försök att agera medlare mellan Ukraina och Ryssland, menar den ryska ledningen.

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”Urholkar förtroendet”

”Försök att använda fredsfrämjande retorik samtidigt som man levererar vapen till Ukraina urholkar oundvikligen det ömsesidiga förtroendet, särskilt mot bakgrund av upprepade försäkringar från turkiska företrädare om att Turkiet undviker leveranser av ’dödliga’ vapen till Kiev”, säger Maria Zacharova.

Turkiet har positionerat sig som en potentiell fredsmäklare i kriget. Landet upprätthåller nära ekonomiska och politiska relationer med Ryssland, samtidigt som man förser Ukraina med vapen.

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Landet har även varit värd för trepartssamtal mellan USA, Ukraina och Ryssland, även om de samtalen så här långt varit resultatlösa.

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