"Var femte betalar förmögenhetsskatt": Nu växer protesterna

Medianbeloppet 12 100 kronor

Samtidigt är förmögenhetsskatten skevt fördelad. Ett fåtal betalar mycket höga värden, varför medianbelopp kan vara en bättre måttstock.

Medianbeloppet låg 2024 på 12 100 norska kronor, vilket är nästan dubbelt så mycket som 2016.

Det innebär ändå att hälften av dem som betalade förmögenhetsskatt 2024 betalade mindre än 12 100 kronor.

Problemet är, bland annat, fastighetsvärderingar som drar upp både skatt och taxeringsvärden.

När hus i populära områden säljs drar det upp värderingen för dem som bor kvar, trots att bostaden naturligtvis inte ger dem ett större värde än innan grannarna sålda.

”Så som förmögenhetsskatten på bostäder är utformad idag har den blivit en statlig stadsskatt som särskilt drabbar Oslo och de omgivande kommunerna”, menar Morten Andreas Meyer hos Huseierne.

”EU:s nya krav knäcker småföretag”. Dagens PS

Stortinget och regeringen får kritik. Vart femte norskt hushåll betalar förmögenhetsskatt och antalet har ökat markant sedan 2016. (Foto: Jonas Been Henriksen /NTB-TT)

ANNONS

”Drabbas kraftigt och orättvist”

”Allt fler husägare med anspråkslösa bostäder, men som ligger i attraktiva områden, drabbas nu av kraftigt höjda skatter utan en motsvarande ökning av den inkomst som krävs för att betala dem”, konstaterar han.

Ragnar Torvik, professor och tidigare ordförande för skatteutredningen, menar att ökningen av antalet personer som betalar förmögenhetsskatt har flera orsaker.

Torvik pekar på ändrade värderingsmetoder och den goda avkastningen på aktiemarknaden senare år.

”Detta innebär att fler hamnar i en situation där de måste betala förmögenhetsskatt. Jag misstänker att en hel del personer med måttliga aktieinnehav nu har blivit skattskyldiga för förmögenhetsskatt.”

Hans utredning föreslog att fribeloppet för förmögenhetsskatt skulle fyrdubblas. ”Det hade inneburit att hälften av dem som betalar förmögenhetsskatt hade hamnat utanför skatteplikten”, säger han.

Ny rapport: Hit flyttar Europas miljonärer. Dagens PS