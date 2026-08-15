På åtta år har antalet som betalar förmögenhetsskatt ökat med 200 000 personer. Nu betalar vart femte norskt hushåll skatten.
"Var femte betalar förmögenhetsskatt": Nu växer protesterna
”Förmögenhetskatten är inte en skatt för de superrika”, säger Morten Andreas Meyer, generalsekreterare hos Huseierne, norska motsvarigheten till Villaägarna.
Han har en poäng. På åtta år har antalet norrmän som betalar skatten ökat med 200 000. I dag betalar nästan vart femte hushåll förmögenhetsskatt.
Siffror från SSB, Statistisk sentralbyrå, visar detta och konstaterar att 2024 betalade totalt 718 980 personer i Norge förmögenhetsskatt, mer än 200 000 fler jämfört med 2016.
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”Måste skifta fokus”
Morten Andreas Meyer hos Huseierne tycker att problemen kring privat förmögenhet hamnat i skymundan när man diskuterar förmögenhetsskatten.
”Vi hoppas att debatten nu skiftar fokus så att den i lika hög grad handlar om hushållen som om företagsägare”, säger han hos Dagens näringsliv.
De årliga intäkterna från förmögenhetsskatten har mer än fördubblats sedan 2016. De 14 miljarder norska kronorna 2016 är för 2024 nästan 32 miljarder.
2024 betalade som omfattas av skatten i snitt 44 200 norska kronor, i snitt nästan 17 000 mer än 2016.
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Medianbeloppet 12 100 kronor
Samtidigt är förmögenhetsskatten skevt fördelad. Ett fåtal betalar mycket höga värden, varför medianbelopp kan vara en bättre måttstock.
Medianbeloppet låg 2024 på 12 100 norska kronor, vilket är nästan dubbelt så mycket som 2016.
Det innebär ändå att hälften av dem som betalade förmögenhetsskatt 2024 betalade mindre än 12 100 kronor.
Problemet är, bland annat, fastighetsvärderingar som drar upp både skatt och taxeringsvärden.
När hus i populära områden säljs drar det upp värderingen för dem som bor kvar, trots att bostaden naturligtvis inte ger dem ett större värde än innan grannarna sålda.
”Så som förmögenhetsskatten på bostäder är utformad idag har den blivit en statlig stadsskatt som särskilt drabbar Oslo och de omgivande kommunerna”, menar Morten Andreas Meyer hos Huseierne.
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”Drabbas kraftigt och orättvist”
”Allt fler husägare med anspråkslösa bostäder, men som ligger i attraktiva områden, drabbas nu av kraftigt höjda skatter utan en motsvarande ökning av den inkomst som krävs för att betala dem”, konstaterar han.
Ragnar Torvik, professor och tidigare ordförande för skatteutredningen, menar att ökningen av antalet personer som betalar förmögenhetsskatt har flera orsaker.
Torvik pekar på ändrade värderingsmetoder och den goda avkastningen på aktiemarknaden senare år.
”Detta innebär att fler hamnar i en situation där de måste betala förmögenhetsskatt. Jag misstänker att en hel del personer med måttliga aktieinnehav nu har blivit skattskyldiga för förmögenhetsskatt.”
Hans utredning föreslog att fribeloppet för förmögenhetsskatt skulle fyrdubblas. ”Det hade inneburit att hälften av dem som betalar förmögenhetsskatt hade hamnat utanför skatteplikten”, säger han.