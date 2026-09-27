Fyra procent av riksdagen – 20 procent av befolkningen. Seniorer fortsätter vara Sveriges politiskt mest underrepresenterade grupp.
Riksdagen: Fyraprocents-spärren som handlar om ålder
När den nya riksdagen samlas efter valet 13 september är det med 14 ledamöter – av 349 – som är 65 år eller äldre.
Det motsvarar ganska exakt fyra procent av antalet ledamöter. Inte mycket, framför allt inte om man jämför med 65-plussarnas andel av befolkningen.
Som parti ska man nå fyra procent av rösterna för att komma in i riksdagen. Samma gräns kan man hävda de svenska seniorerna nått upp till.
I dag är, avrundat, drygt 20 procent av Sveriges invånare 20 år eller äldre, så gruppen är med andra ord kraftigt underrepresenterad i riksdagen.
Skulle antalet seniorer i bemärkelsen 65 eller äldre i riksdagen, motsvara andelen i befolkningen skulle vara 70, alltså femdubblats från nuvarande 14.
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Socialdemokrat från Skåne äldst
Äldsta ledamoten i den nya riksdagen är Eva Birgitta Pihl Krabbe, socialdemokrat från Skåne och 78 år.
Näst äldst är förre partiledaren Lars Leijonborg i Liberalerna, som 76 år gammal gör comeback i den kombination av underligheter som heter ”personval” och ”rikslistor” och som gör att han gör comeback i riksdagen som skåning.
Lars Leijonborg är född i Täby och uppvuxen i Solna, född 21 november 1949 och därmed exakt en dag yngre än Ulf Lundell.
Han kom in i riksdagen 1985 och satt där till 2009, för att sedan ta en paus på 17 år tills nu. När han gör comeback blir han dessutom unik som medlem både av riksdagens minsta partigrupp och minsta åldersgrupp.
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Peter Hultqvist drar upp medelåldern
Även Peter Hultqvist och före detta socialdemokratisk försvarsminister tillhör den lilla skaran 65-plussare.
Han gjorde debut i riksdagen 2006 och var försvarsminister 2014-2022.
Skevheten i riksdagens åldersfördelning kan påverkas längs vägen när en ny regering bildas.
Om det i den, vilket är troligt, kommer att ingå flera riksdagsledamöter, kan deras ersättare förändra åldersfördelningen i riksdagen.
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Kristersson fyller på – om några år
PRO Pensionären, som gjort sammanställningen, konstaterar att det ju dessutom finns en viss tillväxt. Ett antal av riksdagens ledamöter hinner ju fylla 65 under mandatperioden, som sträcker sig till valet år 2030.
En av dessa är före detta statsministern Ulf Kristersson, i dag 62 år men på ”rätt” sida 65-strecket innan nästa val.
Det är för övrigt nog många av riksdagens ledamöter för att andelen 65-plussare vid mandatperiodens slut kommer att ha ökat från 4,0 till 9,7 procent.
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Listan/14 av 349 riksdagsledamöter är 65 eller äldre
- Eva Birgitta Pihl Krabbe, 78, S, Skåne
- Lars Leijonborg, 76, L, Malmö
- Mauricio Rojas Mullor, 76, L, Skåne
- Kerstin Lundgren, 71, C, Stockholm
- Rose-Marie Carlsson, 71, S, Malmö
- Anders Ekegren, 69, L, Solna
- Jan Riise, 68, MP, Halland
- Mirja Räihä, S, 67, Stockholm
- Peter Ollén, 67, M, Malmö
- Peter Hultqvist, 67, S, Dalarna
- Peter Eriksson, 67, SD, Jämtland
- Gunilla Gomér, 66, SD, Västra Götaland
- Ingrid Andreae, 65, S, Göteborg
- Caroline Smidt Johnsson, 65, S, Gävleborg
(Källa: PRO Pensionären)
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