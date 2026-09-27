Riksdagen: Fyraprocents-spärren som handlar om ålder

Som parti ska man nå fyra procent av rösterna för att komma in i riksdagen. Samma gräns kan man hävda de svenska seniorerna nått upp till.

I dag är, avrundat, drygt 20 procent av Sveriges invånare 20 år eller äldre, så gruppen är med andra ord kraftigt underrepresenterad i riksdagen.

Skulle antalet seniorer i bemärkelsen 65 eller äldre i riksdagen, motsvara andelen i befolkningen skulle vara 70, alltså femdubblats från nuvarande 14.

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Socialdemokrat från Skåne äldst

Äldsta ledamoten i den nya riksdagen är Eva Birgitta Pihl Krabbe, socialdemokrat från Skåne och 78 år.

Näst äldst är förre partiledaren Lars Leijonborg i Liberalerna, som 76 år gammal gör comeback i den kombination av underligheter som heter ”personval” och ”rikslistor” och som gör att han gör comeback i riksdagen som skåning.

Lars Leijonborg är född i Täby och uppvuxen i Solna, född 21 november 1949 och därmed exakt en dag yngre än Ulf Lundell.

Han kom in i riksdagen 1985 och satt där till 2009, för att sedan ta en paus på 17 år tills nu. När han gör comeback blir han dessutom unik som medlem både av riksdagens minsta partigrupp och minsta åldersgrupp.

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