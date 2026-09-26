Vladimir Putin hävdar att Ryssland tänkte börja förhandla om fred, men ändrade sig sedan Ukraina skickat drönare mot Moskva.
Putin skyller på Ukraina: "Vi tänkte förhandla"
Rysslands president Vladimir Putin lägger återigen skulden på Ukraina för att det inte blir några förhandlingar om ett slut på kriget.
Den ryska ledningen omprövar frågan om att återuppta förhandlingarna, eftersom Ukraina genomfört en omfattande drönarattack mot Moskva-regionen.
Putin hänvisade även till påstådda anfall mot platser kopplade till det ryska parlamentsvalet, under valdagarna.
Den ryske presidenten hävdar att Ryssland hade varit berett att återgå till förhandlingar efter att valet var genomfört 18-20 september, men attackerna nu fått honom att ändra sig.
”Efter allt de har gjort kommer vi att noga överväga vad vi behöver göra”, menar Putin.
Ett beslut om eventuellt förnyade förhandlingar ska baseras på ”Rysslands intressen”, förklarar presidenten.
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Putin: ”1 600 drönare under en natt”
Enligt Putin tog sig ”fler än 1 600” ukrainska drönare in i Moskva-området natten till den 20 september.
Det är långt mer än de tidigare egna uppgifterna. Moskvas borgmästare Sergej Sobjanin har talat om att drönarna ”stoppats vid alla gränser” och att 450 skjutits ned när de närmat sig Moskva, påpekar Kyiv Independent.
Attacken var i vilket fall den största ukrainska drönaroffensiven mot Moskva sedan Ryssland inledde det fullskaliga kriget 2022.
Ryska myndigheter har rapporterat dödsfall i Moskva-regionen, skador på bostadshus och anfall mot ett oljeraffinaderi i Moskva-regionen.
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Ukraina berett stoppa attacker
Putin anklagar även Ukraina för attacker mot vallokaler och valfunktionärer. Enligt ryska myndigheter har ett stort antal byggnader med funktioner i valet attackerats, bland annat i ryskockuperade delar av Ukraina.
Ryssland genomförde omröstningar i ockuperade delar av regionerna Donetsk, Luhansk, Zaporizjzja och Cherson.
Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har sagt att Ukraina stödjer ett USA-förslag om stopp för attackerar mot energiinfrastruktur, om USA kan garantera att Ryssland gör samma sak.
Zelenskyj upprepade ståndpunkten vid sitt möte med Donald Trump i New York i veckan.
”Vi är redo för vilken form av eldupphör som helst gällande energi”, sade Zelenskyj,
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”Ukrainas fel” redan 2022
Under fredagen upprepade Putin även de frekventa påståendena om att Ukraina har ansvaret för att fredsförhandlingarna i Istanbul 2022 avbröts.
De samtalen avbröts efter oenighet kring Ukrainas säkerhetsgarantier, landets militära styrka och kapacitet samt territoriella frågor.
Europeiska företrädare har på senare tid främst varnat för en tilltagande rysk hybridkampanj med sabotage, cyberattacker, drönarintrång och andra hemliga operationer.
Ryssland förnekar allt sådant och säger sig inte ha några planer på attacker mot grannländer.
Kyiv Independent påminner om att den ryska ledningen bara dagar innan invasionen av Ukraina i februari 2022, avfärdade varningar från väst om en förestående attack.