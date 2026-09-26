Putin skyller på Ukraina: "Vi tänkte förhandla"

Putin hänvisade även till påstådda anfall mot platser kopplade till det ryska parlamentsvalet, under valdagarna.

Den ryske presidenten hävdar att Ryssland hade varit berett att återgå till förhandlingar efter att valet var genomfört 18-20 september, men attackerna nu fått honom att ändra sig.

”Efter allt de har gjort kommer vi att noga överväga vad vi behöver göra”, menar Putin.

Ett beslut om eventuellt förnyade förhandlingar ska baseras på ”Rysslands intressen”, förklarar presidenten.

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Putin: ”1 600 drönare under en natt”

Enligt Putin tog sig ”fler än 1 600” ukrainska drönare in i Moskva-området natten till den 20 september.

Det är långt mer än de tidigare egna uppgifterna. Moskvas borgmästare Sergej Sobjanin har talat om att drönarna ”stoppats vid alla gränser” och att 450 skjutits ned när de närmat sig Moskva, påpekar Kyiv Independent.

Attacken var i vilket fall den största ukrainska drönaroffensiven mot Moskva sedan Ryssland inledde det fullskaliga kriget 2022.

Ryska myndigheter har rapporterat dödsfall i Moskva-regionen, skador på bostadshus och anfall mot ett oljeraffinaderi i Moskva-regionen.

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