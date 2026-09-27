Dagens PS har tidigare berättat hur Anthropics vd vill bromsa AI-utvecklingen och fick medhåll av Elon Musk. Nu kommer samma uppmaning från en oväntad avsändare, nämligen påven.
Påven Leo varnar: "Maskinernas paradis kan ta över jorden"
Påven Leo XIV inledde på fredagen sitt fyra dagar långa besök i Frankrike med att uppmana världen att tänka om kring AI. Tekniken riskerar att skapa en framtid där ”ett paradis av maskiner” tar kontrollen över jorden, enligt Reuters. Talet hölls i Élyséepalatset inför president Emmanuel Macron, flera myndighetsföreträdare och en diplomatkår.
Besöket är det första av en påve i Frankrike på nästan 20 år.
Påven Leo sa följande:
Om vi ska undvika att förlora vår mänsklighet i ett paradis av maskiner som invaderar och styr vår vardag behövs det brådskande utbildning i etisk urskillningsförmåga.
I samma tal sa han sig oroas av att vetenskap och teknik görs till vinstdrivna projekt som främjar bland annat genmanipulation och dödshjälp.
Encyklikan varnar för optimeringstänkandet
Den 25 maj kom hans första encyklika, Magnifica Humanitas, som handlar om just AI. Där varnar han för en teknokratisk syn där effektivitet blir det högsta värdemåttet och människor börjar se sig som ett projekt att optimera, enligt National Catholic Register. Dokumentet efterlyser gemensamma normer och pekar ut de maktobalanser som tekniken skapar.
Al Jazeera återger också att påven menar att datorsystem kallas intelligenta samtidigt som vi har svårt att erkänna värdigheten hos människor vars värde mäts i produktivitet.
På lördagen samlade en friluftsmässa vid Place de la Concorde 800 000 personer enligt Vatikanens uppskattning, rapporterar PBS.
Så långt har AI kommit i Sverige
Under 2025 använde 35 procent av företagen i Sverige AI, tio procentenheter fler än året innan. Bland företag med minst 250 anställda var andelen 72 procent, enligt SCB. Bland personer från 16 år och uppåt använde 37 procent generativ AI, och 18 procent gjorde det i arbetet.
Avtrycket i produktiviteten är däremot svårt att hitta. I USA uppskattar forskare AI:s bidrag till produktivitetstillväxten till mellan 0,25 och 0,5 procentenheter, skriver Realtid.
Regeringen ser möjligheter, inte hot
I Sveriges AI-strategi, som presenterades i februari, är målet att landet ska vara bland de tio främsta AI-nationerna i världen. Riskerna beskrivs som något som ska hanteras på vägen dit. Till det har regeringen avsatt 479 miljoner kronor för 2026 och räknar med omkring 500 miljoner kronor per år fram till 2030, enligt civilminister Erik Slottner.
När Sverige bromsar är det på grund av regler och inte teknik. Sveriges tidigare statsminister Ulf Kristersson ställde sig bakom näringslivets krav på att skjuta fram delar av EU:s AI-förordning, rapporterade Svenskt Näringsliv. I maj enades EU om att flytta högriskreglerna till den 2 december 2027 och den 2 augusti 2028, enligt ministerrådet.
Den lagstiftning som faktiskt har kommit handlar om att använda AI, inte begränsa den. Sedan den 1 juli får polisen använda AI för ansiktsigenkänning i realtid för att lokalisera misstänkta, efter ett regeringsförslag.
Tre röster talar om samma teknik med helt olika utgångspunkter. Påven talar om vad AI gör med synen på människan, AI-cheferna om risker för samhället och den svenska regeringen om Sveriges plats bland de tio främsta AI-nationerna.
Det som splittar dem är motivationen bakom utgångspunkterna, men det som enar dem är de fortsatta säkerhetskraven som sannolikt behövs för att kunna kontrollera AI och göra den säker.
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