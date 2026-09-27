Påven Leo varnar: "Maskinernas paradis kan ta över jorden"

Så långt har AI kommit i Sverige

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Under 2025 använde 35 procent av företagen i Sverige AI, tio procentenheter fler än året innan. Bland företag med minst 250 anställda var andelen 72 procent, enligt SCB. Bland personer från 16 år och uppåt använde 37 procent generativ AI, och 18 procent gjorde det i arbetet.

Avtrycket i produktiviteten är däremot svårt att hitta. I USA uppskattar forskare AI:s bidrag till produktivitetstillväxten till mellan 0,25 och 0,5 procentenheter, skriver Realtid.

Regeringen ser möjligheter, inte hot

I Sveriges AI-strategi, som presenterades i februari, är målet att landet ska vara bland de tio främsta AI-nationerna i världen. Riskerna beskrivs som något som ska hanteras på vägen dit. Till det har regeringen avsatt 479 miljoner kronor för 2026 och räknar med omkring 500 miljoner kronor per år fram till 2030, enligt civilminister Erik Slottner.

När Sverige bromsar är det på grund av regler och inte teknik. Sveriges tidigare statsminister Ulf Kristersson ställde sig bakom näringslivets krav på att skjuta fram delar av EU:s AI-förordning, rapporterade Svenskt Näringsliv. I maj enades EU om att flytta högriskreglerna till den 2 december 2027 och den 2 augusti 2028, enligt ministerrådet.

Den lagstiftning som faktiskt har kommit handlar om att använda AI, inte begränsa den. Sedan den 1 juli får polisen använda AI för ansiktsigenkänning i realtid för att lokalisera misstänkta, efter ett regeringsförslag.

Tre röster talar om samma teknik med helt olika utgångspunkter. Påven talar om vad AI gör med synen på människan, AI-cheferna om risker för samhället och den svenska regeringen om Sveriges plats bland de tio främsta AI-nationerna.

Det som splittar dem är motivationen bakom utgångspunkterna, men det som enar dem är de fortsatta säkerhetskraven som sannolikt behövs för att kunna kontrollera AI och göra den säker.

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