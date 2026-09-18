Riksdagens hemliga val – dolda röster i viktiga frågan

Men det finns ett centralt undantag, inskrivet i regeringsformen. Det gäller personval, som valet av talman och vice talmän. Vilket är det första som sker när den nya riksdagen öppnar.

Om det finns mer än en kandidat och en riksdagsledamot begär det ska valet genomföras med slutna sedlar. Det händer ofta.

Andra ledamöter röstade på Björn Söder (SD)

Ett av de tydligaste exemplen är valet av andre vice talman 2014.

Sverigedemokraterna nominerade Björn Söder. Vänsterpartiet begärde en sluten omröstning och motiverade det med att ledamöter som inte ville ge aktivt stöd till en sverigedemokratisk kandidat skulle kunna rösta blankt utan att behöva visa det öppet.

Söder fick 53 röster i den första omgången. I den andra fick han 51 och i den tredje 52. Samtidigt lämnades 292, 294 respektive 292 blanka röster.

SD hade 46 ledamöter närvarande. Vilket innebär att ytterligare ledamöter måste ha röstat på Söder. Vilka det var går inte att fastställa, eftersom att valet som sagt är hemligt.

Fenomenet är inte nytt. Riksdagens egen genomgång visar att talmans- och vice talmansval med slutna sedlar har förekommit vid flera tillfällen.