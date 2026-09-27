Dubbelt så många cancerfall kan kopplas till alkohol

Alkohol spelar allt större roll

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”Detta är en exceptionellt komplex studie som omfattar mycket komplicerade beräkningar”, säger Paula Berstad vid norska cancerregistret, hos Forskning.

Alla siffror visar hur dödligheten i cancer har minskat för de flesta typer, främst beroende på förbättrade behandlingsmetoder.

Alkohol har dock spelat en allt större roll som dödsorsak, särskilt bland män, påpekar Paula Berstad.

Den totala alkoholkonsumtionen i USA har gradvis ökat under 2000-talet. Detta kan förklara en del av ökningen av alkoholrelaterade cancerdödsfall.

En mer ”teknisk” orsak kan vara att metoderna för att registrera alkoholkonsumtion och cancerdödsfall förändrats.

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”Svarar sämre på behandling”

Livsstilsvanor påverkar också behandlingsresultaten, påpekar Berstad.

”Patienter med ohälsosamma vanor vid diagnostillfället, som hög alkoholkonsumtion, svarar sämre på behandlingen.”

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Även om personer över 55 år drabbades hårdast av alkoholrelaterade cancerdödsfall, ser forskare även en ökning av sådana dödsfall bland yngre.

Bland män 20-54 år är tarmcancer den främsta orsaken till alkoholrelaterad cancerdöd.

Bland kvinnor i samma åldersgrupp är bröstcancer, följd av tarmcaner, fortfarande den vanligaste orsaken.

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Alkohol ökar risken för cancer – och de med hög alkoholkonsumtion svarar dessutom sämre på behandling, konstaterar forskare. (Foto: Pontus Lundahl /TT)

Klassat för cancerrisk 1988

Alkohol klassificerades som cancerframkallande ämne i grupp 1 av Världshälsoorganisationens, WHO, redan 1988.

Grupp 1 är den där forskarna är helt säkra på att ämnena orsakar cancer. I denna kategori ingår exempelvis även tobak och asbest.

”Om vi ​​däremot ser till i vilken utsträckning dessa ämnen ökar cancerrisken, är risken kopplad till alkohol betydligt lägre än risken kopplad till exempelvis rökning och lungcancer”, noterar Paula Berstad.

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Rökning orsakar 80-90 procent av alla fall av lungcancer, medan en norsk beräkning talar om att alla nya cancerfall 2016-2020 kunnat kopplas till alkohol.

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