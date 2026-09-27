AI-verktyg kan hjälpa oss med mycket på jobbet men kan också trigga komplicerade känslor. Speciellt för den som har höga krav på sig själv, menar Nina Jansdotter, karriärcoach och beteendevetare.
AI-verktyg är jobbiga för perfektionister
Visst är det bra att AI hjälpa oss jobba snabbare och med bättre resultat. I bästa fall får vi även tid över och kan ta en paus. Men för många blir verkligheten mer komplicerad i och med AI-verktygens intåg på jobbet. Speciellt för den som redan brottas med låg självkänsla och höga krav på sig själv. AI kan snarare förstärka gamla mentala mönster än lösa dem.
När AI-verktygen stressar
Nu går det alltid går att skapa en version till av det du jobbar med. Vilket skapar en ny sorts stress. Texten kan förbättras och presentationen kan slipas. Bilden kan genereras om och om igen i princip hur många gånger som helst.
Vilken ska du välja av alla olika förslag du tagit fram? Nu har du möjligheten att förfina i all oändlighet, vilket samtidigt gör det svårare att sätta punkt. När är din uppgift egentligen klar och bra nog? Alla dessa val kan i värsta fall för vissa leda till AI-burnout.
Perfektionism som hinder
Här möter tekniken något djupt mänskligt och alla valmöjligheterna. Perfektionism handlar sällan om kvalitet i sig. Utan istället om en inre osäkerhet som i botten handlar om att du bär med dig en känsla av att egentligen inte duger.
Med AI förstärks ofta den känslan. Eftersom de många verktygen erbjuder dig att göra så många olika versioner. Tre versioner, eller tio eller ännu fler. Det går snabbt. Vilken är bäst? När vet du att du inte borde testa en gång till?
AI-verktygen kräver omdöme
Problemet är att jakten på den bästa versionen ofta står i vägen för det faktiska målet att du bli färdig och kan jobba vidare med något annat. Det som skulle spara tid riskerar i stället att bli en belastning. För många timmar går åt till att jämföra, justera, våndas och att tvivla. Resultatet blir inte nödvändigtvis bättre men processen blir tyngre och mer kravfylld.
Att använda AI effektivt kräver därför mer än teknisk kunskap. Det kräver omdöme och du behöver kunna källgranska. Men det är lika viktigt att du kan säga. Detta jag har skapat räcker just nu.
Här blir självkänslan avgörande. Om du litar på att du och ditt arbete duger även när det inte är perfekt blir det lättare att avsluta. Då kan du använda AI som ett stöd i ditt arbete och inte som en källa till ständig självkritik. Du vågar stå för dina val även när du vet att det hade gått att förbättra ytterligare igen och igen.
Vad syftet är
Det betyder inte att kvalitet är oviktig utan tvärtom. Men kvalitet handlar också om sammanhang och att du har koll på vad syftet är. Vad krävs här och nu är en viktig fråga. I många fall är det nödvändigt att bara säga att detta är tillräckligt bra och sätta punkt.
AI- verktygen har verkligen förändrat hur vi arbetar men de har samtidigt inte ändrat på vilka vi är och de tankar vi har om oss själva.
Stärk din självkänsla
Har du svårt att sätta gränser kommer du ha det nu med. När du känner att du inte räcker till så behöver du jobba mer med din självkänsla och minska kraven.
För i slutändan handlar det inte om hur många versioner du kan skapa utan om att våga stå för den du väljer och att du själv känner dig nöjd med din insats.
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