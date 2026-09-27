AI-verktyg är jobbiga för perfektionister

Perfektionism som hinder

Här möter tekniken något djupt mänskligt och alla valmöjligheterna. Perfektionism handlar sällan om kvalitet i sig. Utan istället om en inre osäkerhet som i botten handlar om att du bär med dig en känsla av att egentligen inte duger.

Med AI förstärks ofta den känslan. Eftersom de många verktygen erbjuder dig att göra så många olika versioner. Tre versioner, eller tio eller ännu fler. Det går snabbt. Vilken är bäst? När vet du att du inte borde testa en gång till?

AI-verktygen kräver omdöme

Problemet är att jakten på den bästa versionen ofta står i vägen för det faktiska målet att du bli färdig och kan jobba vidare med något annat. Det som skulle spara tid riskerar i stället att bli en belastning. För många timmar går åt till att jämföra, justera, våndas och att tvivla. Resultatet blir inte nödvändigtvis bättre men processen blir tyngre och mer kravfylld.

Att använda AI effektivt kräver därför mer än teknisk kunskap. Det kräver omdöme och du behöver kunna källgranska. Men det är lika viktigt att du kan säga. Detta jag har skapat räcker just nu.

ANNONS

Här blir självkänslan avgörande. Om du litar på att du och ditt arbete duger även när det inte är perfekt blir det lättare att avsluta. Då kan du använda AI som ett stöd i ditt arbete och inte som en källa till ständig självkritik. Du vågar stå för dina val även när du vet att det hade gått att förbättra ytterligare igen och igen.

Vad syftet är

Det betyder inte att kvalitet är oviktig utan tvärtom. Men kvalitet handlar också om sammanhang och att du har koll på vad syftet är. Vad krävs här och nu är en viktig fråga. I många fall är det nödvändigt att bara säga att detta är tillräckligt bra och sätta punkt.

AI- verktygen har verkligen förändrat hur vi arbetar men de har samtidigt inte ändrat på vilka vi är och de tankar vi har om oss själva.

Stärk din självkänsla

Har du svårt att sätta gränser kommer du ha det nu med. När du känner att du inte räcker till så behöver du jobba mer med din självkänsla och minska kraven.

För i slutändan handlar det inte om hur många versioner du kan skapa utan om att våga stå för den du väljer och att du själv känner dig nöjd med din insats.

Läs mer: Säga nej på jobbet – så gör du