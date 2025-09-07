Det ser kanske ut som en småsak – att samla ihop tallrikarna och sträcka fram glasen till servitören. Men enligt psykologerna avslöjar den lilla gesten både empati, uppfostran och en ovanlig social intelligens. Frågan är bara: gör du det för att hjälpa eller för att ha kontroll.
Därför vill vissa alltid hjälpa servitören
Expert: Oljeolycka på Östersjön ”bara en tidsfråga”
Med skuggfartygen som fraktar rysk olja har Östersjön förvandlats till en tickande bomb för en svår oljeolycka, varnar sakkunnig. ”Det är bara en tidsfråga innan en tiomiljarders-oljeolycka inträffar. Vem får betala? Det blir sannolikt kuststaterna”, säger Michelle Wiese Bockmann, senior analytiker, till SVT. Enligt det maritima analysföretaget Windward skeppade minst 17 fullastade fartyg olja på …
Trump rasar mot EU: “Orättvist och diskriminerande”
USA:s president Donald Trump går till attack mot EU efter att Google fått ännu en rekordbot. Samtidigt varnar han för att USA kan svara med hårda handelspolitiska åtgärder. På fredagen meddelade EU-kommissionen att Google tvingas betala 2,95 miljarder euro (nästan 33 miljarder kronor) för att ha missbrukat sin dominerande ställning på marknaden för digital annonsering. …
Utländsk påverkan: "Bombmatta av propaganda"
Val i Norge på måndag. Allt tyder på att utländska krafter försöker påverka. ”Vi har flera fall vi är nyfikna på”, säger en forskare. Inför det norska stortingsvalet på måndag är det framför allt två faktorer som sticker ut i propagandan. Det ena är den av rika norrmän finansierade kampanjen mot förmögenhetsskatten, som Dagens näringsliv …
Svenskarna vill se EU växa – men ett land nobbas
Mer än hälften av EU:s medborgare vill se nya länder gå med i unionen. Det visar den senaste Eurobarometer-undersökningen. Särskilt starkt är stödet bland unga och i de nordiska länderna. Ska unionen öppna dörren för fler medlemmar? Länder som Ukraina, Moldavien och Montenegro väntar på besked. Samtidigt pågår en livlig debatt om både risker och …
Trump avvecklar militärt stöd till Baltikum och Europa
Den amerikanska administrationen kommer att dra ner på stödet till flera europeiska säkerhetsprogram, framförallt i Baltikum. Frågan är om det som är kvar räcker till USA kommer att fasa ut säkerhetsstödsprogram för europeiska arméer längs Rysslands gräns. Detta enligt källor som Financial Times varit i kontakt med. Enligt uppgifter ska Pentagon-tjänstemän i förr veckan informerat …
Svensken som städar efter sig
Vi svenskar har en märklig relation till att plocka undan efter oss. På McDonald’s känns det självklart att bära brickan till skräpstationen. På en kvarterskrog på Söder är det däremot nästan en förolämpning att börja röja bordet. På IKEA däremot får man höra en hel kör av brickvagnar som rullas fram i kantinen. Att hjälpa servitören med att duka av är alltså ett beteende som väcker känslor.
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Svenskarna slår amerikanerna – i skuldsättning
Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …
Hur du lär dig att fatta beslut snabbare
Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …
Empati i praktiken
Enligt psykologen Martin L. Hoffman vid New York University är det här inte bara ett praktiskt hjälpande. Det är ett uttryck för empati – en vilja att faktiskt förbättra en annan människas dag. Forskningen kallar det för prosocialt beteende, handlingar som är helt frivilliga och syftar till att göra livet lättare för andra. Att resa sig upp och börja bära tallrikar är alltså mer än bara god ton. Det är ett psykologiskt statement: jag bryr mig.
Uppfostran spelar roll
Alla föds inte med ett starkt behov av att stapla tallrikar. Forskaren Michael Tomasello menar att mycket handlar om uppfostran. Barn som växer upp med vuxna som alltid hjälper andra – oavsett om det gäller att bära matkassar eller resa upp någon som snubblat – tar med sig vanan in i vuxenlivet. Den som är uppvuxen med en pappa som alltid stannar bilen för att hjälpa någon med punktering är mer benägen att även sträcka fram servettkorgen till en stressad servitör.
Detaljorienterad eller kontrollfreak
Men alla psykologer är inte lika romantiska. Vissa menar att det också kan handla om en önskan att ha kontroll över situationen. Den som inte står ut med att bordet är belamrat med smutsiga tallrikar kanske egentligen bara är detaljorienterad till bristningsgränsen. Det är samma personer som alltid rättar till kaffekopparna i diskmaskinen på kontoret. Empati eller tvångsmässighet – du får själv avgöra vilken kategori du vill placera dig i.
En liten gest med stort symbolvärde
Att hjälpa till i restaurangmiljö kan kännas banalt, men forskningen visar att det ofta säger mer om oss än vi tror. Prosociala handlingar är nämligen sällsynta utanför den innersta kretsen av familj och nära vänner. Den som orkar engagera sig för en servitör – en främling – visar alltså på en ganska ovanlig kombination av empati, självdisciplin och social medvetenhet. Kort sagt: nästa gång du travar tallrikar på en kvarterskrog gör du inte bara personalen glad. Du skriver en liten psykologisk biografi om dig själv.
Perfect Weekend Guide: Andra prosociala handlingar som gör psykologen (och servitören) lyriska:
- Hjälpa en förälder med barnvagn upp för tunnelbanans trappa.
- Donera blod utan att Instagramma om det.
- Bära matkassar åt någon äldre granne.
- Ge några timmar av din tid till volontärarbete.
- Rulla undan din bricka på IKEA utan att svära över köerna.
Källa: Linternaute.com, Dixie Sun News, AS USA, CMU.fr, Global English Editing
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Det ser kanske ut som en småsak – att samla ihop tallrikarna och sträcka fram glasen till servitören. Men enligt psykologerna avslöjar den lilla gesten både empati, uppfostran och en ovanlig social intelligens. Frågan är bara: gör du det för att hjälpa eller för att ha kontroll. Svensken som städar efter sig Vi svenskar har …
Köp ett sexpack istället för att träna
Varför nöja sig med ett halvdant resultat framför spegeln när det finns en genväg till perfektion och ett sexpack. Allt fler män bokar tid hos plastikkirurgen och köper sig ett sexpack som varken kräver proteinshakes eller hundratals situps. En tvättbrädemage går numera att få levererad direkt – mot rätt pris. I Sverige nöjer vi oss …
Den hemliga regeln alla glömmer på flyget
Att få lite extra utrymme för armbågarna på flyget är som att vinna på Triss. Alla resenärer drömmer om den där tomma raden längst bak eller gången med extra plats för benen. Men hur gör man egentligen för att byta plats utan att reta upp kabinpersonalen – eller i värsta fall rubba flygplanets balans Inte …
Stormens öga triggar Tuchman – börsgolvets ”Einstein”
Ikoniske mäklarveteranen Peter Tuchman fann sin plats på jorden på Wall Street, det är där Einsteins look-alike får sina kickar, berättar Realtid med WSJ som källa. Han var med om börskraschen 1987, IT-bubblan kring millennieskiftet, börskollapsen 2007 och den efterföljande finanskrisen 2008. Och han upplevde förstås även hur marknaden smittades under covid-pandemin. Det är det …
Genombrott: Nytt stetoskop kan rädda liv – på 15 sekunder
Ett av medicinens mest klassiska verktyg har fått en uppgradering för 2000-talet. Forskare i Storbritannien har utvecklat ett AI-drivet stetoskop som på bara 15 sekunder kan avslöja tre av de mest dödliga hjärtsjukdomarna. Det traditionella stetoskopet uppfanns redan 1816 och har varit läkarnas följeslagare i över 200 år. Men nu tar tekniken ett kliv in …