Efter 160 år bakom stängda dörrar öppnar palatset vid Avenyn i Göteborg för allmänheten den 3 september. Louise Johansson och Oliver Ingrosso står bakom nya restaurangen Umarell – och intresset är så stort att hela hösten redan är fullbokad. Perfect Weekend har gått husesyn.
Nu öppnar det lyxigaste privatpalatset i Göteborg – redan fullsatt
Ett palats för mat, barer och schack i Göteborg
Dicksonska Palatset byggdes 1862 för träpatronen och mecenaten Oscar Dickson. I över 160 år har byggnaden varit stängd för allmänheten, men nu återuppstår den som restaurang, bar, eventlokal och till och med schackklubb. Det är Stureplansgruppen som tagit över driften och som redan driver klassiker som Berns och Gamla Riksarkivet i Stockholm.
”Vi är väldigt tacksamma för möjligheten att utveckla verksamhet i en av Sveriges vackraste fastigheter”, säger Vimal Kovac, vd för Stureplansgruppen.
Planen för huset är allt annat än blygsam: en stor restaurang på entréplan, två barer i det återskapade orangeriet och biblioteket, fest- och mötesvåning på plan två, en vinbar i källaren och en schackklubb för den som vill spela kungligt strategispel i pampig miljö. Högst upp i huset blir det kontor.
Läs även: Viggos topplista: Fem suveräna spahotell för möhippan 2025
Louise Johansson: ”När det kokar i huvudet blir jag lycklig”
Att just Louise Johansson tagit plats i köket är ingen slump. Hon har vunnit både Sveriges mästerkock 2011 och Kockarnas kamp 2022 och är en av landets mest folkkära kockar.
”Jag älskar mat, råvaror, smaker och hantverket. När det kokar i huvudet på mig blir jag lycklig. Det är därför jag lagar mat”, säger Louise Johansson till Perfect Weekend.
Hon beskriver Umarell som en restaurang som ska kännas öppen och välkomnande.
”Vi vill verkligen få hit alla. Alla är välkomna hit.”
Oliver Ingrosso: ”Enkel mat i pampig miljö – det är grejen”
Vid hennes sida står Oliver Ingrosso, krögare och hobbykock med restauranger i både Stockholm och Göteborg.
”Det går bra, men det är mycket att göra. Så ska det vara”, säger han med ett leende till Perfect Weekend.
Om konceptet på Umarell berättar han:
”Det är en italiensk krog som bygger på traditionell, gedigen italiensk mat men också nya idéer från Louise. Vi serverar enkel, ärlig italiensk mat – men i det mest pampiga av det pampiga. Det är själva grejen.”
Se hela intervjun med Louise och Oliver här.
Redan fullbokat
Hela hösten är redan fullbokad. Göteborgarna tycks inte kunna motstå kombinationen av ett nyöppnat palats och en italiensk krog signerad Louise och Oliver. Den 3 september blir det premiär – och början på en ny epok vid Avenyn.
Perfect Weekend Guide: Dicksonska Palatset i Göteborg
- Byggt 1862 för träpatronen Oscar Dickson.
- För första gången öppet för allmänheten från 3 september 2024.
- Stureplansgruppen driver verksamheten med restaurang, barer, vinbar, eventlokaler och schackklubb.
- Louise Johansson och Oliver Ingrosso står bakom restaurangen Umarell.
- Hela hösten är redan fullbokad. Men det kommer att finnas ströplatser i matsalen och baren går inte att boka.
Läs även: Viggos topplista: Sommarkrogar i Stockholm
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
