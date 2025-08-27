Nu öppnar det lyxigaste privatpalatset i Göteborg – redan fullsatt

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

Louise Johansson: ”När det kokar i huvudet blir jag lycklig”

Att just Louise Johansson tagit plats i köket är ingen slump. Hon har vunnit både Sveriges mästerkock 2011 och Kockarnas kamp 2022 och är en av landets mest folkkära kockar.

”Jag älskar mat, råvaror, smaker och hantverket. När det kokar i huvudet på mig blir jag lycklig. Det är därför jag lagar mat”, säger Louise Johansson till Perfect Weekend.

Hon beskriver Umarell som en restaurang som ska kännas öppen och välkomnande.

”Vi vill verkligen få hit alla. Alla är välkomna hit.”

Oliver Ingrosso: ”Enkel mat i pampig miljö – det är grejen”

Vid hennes sida står Oliver Ingrosso, krögare och hobbykock med restauranger i både Stockholm och Göteborg.

”Det går bra, men det är mycket att göra. Så ska det vara”, säger han med ett leende till Perfect Weekend.

Om konceptet på Umarell berättar han:

”Det är en italiensk krog som bygger på traditionell, gedigen italiensk mat men också nya idéer från Louise. Vi serverar enkel, ärlig italiensk mat – men i det mest pampiga av det pampiga. Det är själva grejen.”

Se hela intervjun med Louise och Oliver här.

Fullbokat innan öppning – Göteborgarna vill se vad som döljer sig innanför portarna. (Foto: Pressbild)

Redan fullbokat

Hela hösten är redan fullbokad. Göteborgarna tycks inte kunna motstå kombinationen av ett nyöppnat palats och en italiensk krog signerad Louise och Oliver. Den 3 september blir det premiär – och början på en ny epok vid Avenyn.

Vimal Kovac (till vänster), vd på Stureplansgruppen, på plats i Dicksonska Palatset tillsammans med Higabs affärsutvecklare Anette Persson och projektledare Ulf Bengtsson, ansvarig för upprustningsprojektet. (Foto: Pressbild)

Perfect Weekend Guide: Dicksonska Palatset i Göteborg

Byggt 1862 för träpatronen Oscar Dickson.

För första gången öppet för allmänheten från 3 september 2024.

Stureplansgruppen driver verksamheten med restaurang, barer, vinbar, eventlokaler och schackklubb.

Louise Johansson och Oliver Ingrosso står bakom restaurangen Umarell.

Hela hösten är redan fullbokad. Men det kommer att finnas ströplatser i matsalen och baren går inte att boka.

