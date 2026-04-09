Nyskapade anonyma konton på Polymarket tjänade hundratusentals dollar på Irans vapenvila, med satsningar placerade bara minuter innan Trumps besked. Det liknar ett mönster hos Trumps inre krets.
Krig som bettingobjekt: Misstänkt insiderhandel för miljoner
Samma kluster av konton. Samma perfekta timing. Återigen miljoner i vinst. Mönstret på vadslagningsplattformen Polymarket är nu så tydligt att det börjar bli svårt att blunda för.
Som Dagens PS tidigare rapporterat identifierade analysföretaget Bubblemaps redan i mars misstänkta konton kopplade till samma kluster.
Det aktuella klustret har denna gång tjänat runt 611 000 dollar på vapenstilleståndet, cirka 5,68 miljoner kronor. Samma konton tjänade 1,2 miljoner dollar, cirka 11,16 miljoner kronor, på att satsa på USA:s angrepp mot Iran i slutet av februari, enligt Decrypt.
Nyskapade konton slog till innan Trumps besked
Minst 50 nyskapade kryptoplånböcker placerade stora satsningar på en USA-Iran-vapenvila den 7 april, innan Trump tillkännagav det på Truth Social kl. 18:30 ET. Det visar en analys av blockkedjedata via plattformen Dune.
Ett konto skapades klockan 10 på tisdagsmorgonen, satsade 72 000 dollar, cirka 669 000 kronor, och kasserade ut 200 000 dollar, cirka 1,86 miljoner kronor i vinst. Ett annat konto skapades 12 minuter innan Trumps inlägg, placerade satsningar på 31 908 dollar, cirka 296 000 kronor, och beräknas ha tjänat 48 500 dollar, cirka 451 000 kronor, enligt Click 2 Houston.
Det börjar likna ett mönster.
Trumps inre krets i blickpunkten
Donald Trump Jr är rådgivare till Polymarket, och hans riskkapitalbolag 1789 Capital har investerat miljoner i plattformen. Trump-administrationen har dessutom lagt ned två federala utredningar mot Polymarket som inletts under Biden, enligt NPR.
Trumps söner Eric och Donald Jr har också investerat i drönarbolag som tävlar om Pentagonkontrakt. Jared Kushner, som fungerar som ett av Trumps Iransändebud, försöker samtidigt resa miljarder i kapital från Gulfstater som är inblandade i konflikten, enligt Peoples World.
Bubblemaps sa att kontona har ”förutsett flera oberoende militära överraskningsoperationer”. Frågan är om det är tur, slump eller olaglig insiderhandel?
Dagens PS har tidigare granskat hur oljeterminer för 5,4 miljarder kronor bytte ägare 15 minuter före Trumps besked om Irankriget. Mönstret upprepas nu på andra bettingmarknader.
Kaliforniens guvernör Gavin Newsom har gått ut och sagt att Trumps Washington är genomsyrat av etikbrott och insiderprofitering, och undertecknat en delstatsförordning som förbjuder politiska tjänstemän att tjäna pengar på prediktionsmarknader med icke-offentlig information.
En ny typ av insiderbrott kräver ny lagstiftning
Senator Chris Murphy har introducerat ”Bets off act” i kongressen, som skulle förbjuda plattformar som Polymarket och Kalshi från att tillåta satsningar på regeringsåtgärder, terrorism, krig, lönnmord och händelser där en individ känner till eller kontrollerar utfallet.
Att använda insiderinformation för att berika sig på krig är inte bara olagligt. Det är djupt omoraliskt. Det innebär i förlängningen att beslutsfattare kan tjäna pengar på de beslut de själva fattar helt anonymt och off shore, med mänskliga liv som insats.
Det krävs faktiska lagar och fällande domar för att råda bot på den omoraliska trenden.
Läs även: Bitcoins skapare utpekad som avslöjad – marknaden bryr sig inte
Läs även: OpenAI:s finanschef ifrågasätter börsnoteringen 2026