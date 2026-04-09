Krig som bettingobjekt: Misstänkt insiderhandel för miljoner

Trumps inre krets i blickpunkten

Donald Trump Jr är rådgivare till Polymarket, och hans riskkapitalbolag 1789 Capital har investerat miljoner i plattformen. Trump-administrationen har dessutom lagt ned två federala utredningar mot Polymarket som inletts under Biden, enligt NPR.

Trumps söner Eric och Donald Jr har också investerat i drönarbolag som tävlar om Pentagonkontrakt. Jared Kushner, som fungerar som ett av Trumps Iransändebud, försöker samtidigt resa miljarder i kapital från Gulfstater som är inblandade i konflikten, enligt Peoples World.

ANNONS

Bubblemaps sa att kontona har ”förutsett flera oberoende militära överraskningsoperationer”. Frågan är om det är tur, slump eller olaglig insiderhandel?

Dagens PS har tidigare granskat hur oljeterminer för 5,4 miljarder kronor bytte ägare 15 minuter före Trumps besked om Irankriget. Mönstret upprepas nu på andra bettingmarknader.

Kaliforniens guvernör Gavin Newsom har gått ut och sagt att Trumps Washington är genomsyrat av etikbrott och insiderprofitering, och undertecknat en delstatsförordning som förbjuder politiska tjänstemän att tjäna pengar på prediktionsmarknader med icke-offentlig information.

En ny typ av insiderbrott kräver ny lagstiftning

Senator Chris Murphy har introducerat ”Bets off act” i kongressen, som skulle förbjuda plattformar som Polymarket och Kalshi från att tillåta satsningar på regeringsåtgärder, terrorism, krig, lönnmord och händelser där en individ känner till eller kontrollerar utfallet.

Att använda insiderinformation för att berika sig på krig är inte bara olagligt. Det är djupt omoraliskt. Det innebär i förlängningen att beslutsfattare kan tjäna pengar på de beslut de själva fattar helt anonymt och off shore, med mänskliga liv som insats.

Det krävs faktiska lagar och fällande domar för att råda bot på den omoraliska trenden.

ANNONS