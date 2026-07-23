Storbank sågar oljefusion – varnar för högre kostnader och risk

Vår Energis mångmiljardköp av danska BlueNord får ett svalt mottagande av storbanken RBC Capital Markets. Banken ser ökade kostnader, större finansiella risker och en växande osäkerhet kring framtida beskattning i Danmark.
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Vår Energis köp av danska BlueNord för motsvarande omkring 12,8 miljarder kronor beskrivs av bolaget som ett steg mot att skapa Europas största oberoende olje- och gasproducent.
Men storbanken RBC Capital Markets är betydligt mer skeptisk.
Efter att affären presenterats sänker banken sin rekommendation för Vår Energi från ”Outperform” till ”Sector Perform” och sänker samtidigt riktkursen från 60 till 55 norska kronor. Analytikerna menar att förvärvet försvagar bolagets strategi på medellång sikt, rapporterar Finansavisen.
Dyrare kostnadsnivå
En av de största invändningarna gäller kostnadsnivån. BlueNords produktion är betydligt dyrare än Vår Energis. Hittills i år har BlueNord haft produktionskostnader på 25,7 dollar per fat, jämfört med 10,8 dollar per fat för Vår Energi.
Det finns också nedstängningsåtaganden på omkring 1,35 miljarder dollar kopplade till de äldre danska olje- och gasfälten, som skulle följa med i köpet.
RBC pekar också på en politisk risk. De stigande olje- och gaspriserna har åter väckt debatten om en särskild övervinstskatt i Europa, och banken bedömer att de danska tillgångarna kan bli mer utsatta under landets nya vänsterkoalition där De Gröna ingår.
En annan invändning gäller de utlovade synergierna. Enligt RBC väntas omkring 80 procent av de beräknade synergierna på 250–300 miljoner dollar komma från billigare finansiering av BlueNords skulder snarare än från operativa förbättringar.
”Försvagar Vår Energis strategi”
Banken varnar dessutom för att affären kommer att sätta större press på Vår Energis balansräkning under de kommande åren, när höga utdelningar ska kombineras med omfattande investeringar.
I sin slutsats skriver RBC att BlueNord visserligen bidrar med ett starkt kassaflöde och vissa synergier, men att affären samtidigt ökar exponeringen mot högre produktionskostnader, avvecklingsåtaganden, potentiella övervinstskatter och operativa risker.
”Trots starkt kassaflöde och fortsatt tro på extraordinära utdelningar anser vi att förvärvet av BlueNord försvagar Vår Energis strategi på medellång sikt”, skriver banken, som därför väljer att nedgradera aktien.
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