Storbank sågar oljefusion – varnar för högre kostnader och risk

Men storbanken RBC Capital Markets är betydligt mer skeptisk.

Efter att affären presenterats sänker banken sin rekommendation för Vår Energi från ”Outperform” till ”Sector Perform” och sänker samtidigt riktkursen från 60 till 55 norska kronor. Analytikerna menar att förvärvet försvagar bolagets strategi på medellång sikt, rapporterar Finansavisen.

Dyrare kostnadsnivå

En av de största invändningarna gäller kostnadsnivån. BlueNords produktion är betydligt dyrare än Vår Energis. Hittills i år har BlueNord haft produktionskostnader på 25,7 dollar per fat, jämfört med 10,8 dollar per fat för Vår Energi.

Det finns också nedstängningsåtaganden på omkring 1,35 miljarder dollar kopplade till de äldre danska olje- och gasfälten, som skulle följa med i köpet.

RBC pekar också på en politisk risk. De stigande olje- och gaspriserna har åter väckt debatten om en särskild övervinstskatt i Europa, och banken bedömer att de danska tillgångarna kan bli mer utsatta under landets nya vänsterkoalition där De Gröna ingår.

En annan invändning gäller de utlovade synergierna. Enligt RBC väntas omkring 80 procent av de beräknade synergierna på 250–300 miljoner dollar komma från billigare finansiering av BlueNords skulder snarare än från operativa förbättringar.