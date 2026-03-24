Trumps ord har blivit en guldgruva – för vissa

Stora positioner togs bara minuter innan Donald Trump signalerade diplomatiska framsteg i konflikten med Iran, vilket fick priserna att falla kraftigt.

Uppgifterna har lett till spekulationer om att vissa aktörer kan ha haft tillgång till känslig information i förväg.

Ökad oro på marknaden

Flera hedgefonder pekar på att liknande mönster har observerats vid tidigare geopolitiska besked under året, skriver Financial Times.

Det handlar inte heller enbart om en enskild händelse, utan om en återkommande dynamik där politiska signaler och finansiella flöden tycks sammanfalla på ett sätt som väcker frågor, menar experter.

För marknadsaktörer innebär det en ökad oro kring rättvisa spelregler och transparens.