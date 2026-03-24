Några ord från USA:s president Donald Trump kan få marknadernas priser att stiga eller sjunka kraftigt. Att få informationen i förväg kan vara värt stora pengar.
Trumps ord har blivit en guldgruva – för vissa
Misstankar om informationsläckor skakar energimarknaderna efter en ovanligt träffsäker handel med oljeterminer tidigt på måndagen, vilket Dagens PS rapporterade om.
Stora positioner togs bara minuter innan Donald Trump signalerade diplomatiska framsteg i konflikten med Iran, vilket fick priserna att falla kraftigt.
Uppgifterna har lett till spekulationer om att vissa aktörer kan ha haft tillgång till känslig information i förväg.
Ökad oro på marknaden
Flera hedgefonder pekar på att liknande mönster har observerats vid tidigare geopolitiska besked under året, skriver Financial Times.
Det handlar inte heller enbart om en enskild händelse, utan om en återkommande dynamik där politiska signaler och finansiella flöden tycks sammanfalla på ett sätt som väcker frågor, menar experter.
För marknadsaktörer innebär det en ökad oro kring rättvisa spelregler och transparens.
Vet om att hans ord orsakar rörelser
Samtidigt fortsätter den amerikanska presidentens kommunikationsstil att spela en central roll.
Uttalanden via sociala plattformar har vid upprepade tillfällen utlöst kraftiga marknadsrörelser, vilket gör att investerare i allt högre grad försöker tolka politiska signaler i realtid.
” har har stort inflytande över marknaderna, han vet om det och han bryr sig”, säger Maria Landeborn, seniorstrateg på Danske Bank, till Dagens Nyheter.
Den senaste utvecklingen visar också hur känsliga energimarknaderna är för förändringar i det geopolitiska läget.
Priserna kan ändras snabbt
Spänningar i Mellanöstern, särskilt kring transportvägar för olja, bidrar till snabba prisförändringar när nya besked når marknaden.
Trots återhämtningen på börserna kvarstår en betydande osäkerhet. Analytiker pekar på att snabba kast, drivna av både politik och spekulation, kan bli allt vanligare framöver.
För investerare innebär situationen en svår balansgång. Å ena sidan finns möjligheter till snabba vinster, å andra sidan ökar risken i en miljö där tillgång till information kan vara avgörande.
Läs mer: Övergav kommunismen – nu rusar landets tillväxt. Realtid