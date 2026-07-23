Så påverkar USA:s kärnkraftsavtal med Saudiarabien Sverige

Vad avtalet inte förbjuder

Avtalet stoppar varken anrikning eller upparbetning, alltså att utvinna plutonium ur använt bränsle, som också kan bli bombmaterial.

En fabrik kräver först en gemensam utredning, säger källorna. Kronprins Mohammed bin Salman sa 2018 att Saudiarabien skaffar kärnvapen om Iran gör det, något Teheran förnekar att man planerar.

Avtalet ligger nu hos kongressen. Under 90 sammanträdesdagar kan ledamöterna rösta bort det. Gör de inte det, träder avtalet i kraft automatiskt. Eftersom president Donald Trump kan lägga in sitt veto krävs två tredjedelars majoritet i båda kamrarna för att stoppa avtalet mot hans vilja.

Den majoriteten finns inte i dag.

De tre sätt som avtalet påverkar Sverige på

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Det första är plånboken. Avtalet kom mitt i kriget mellan USA och Iran, som redan hade drivit upp energipriserna. Brentoljan steg över 100 dollar per fat på torsdagen då den Iranstödda Huthirörelsen i Jemen angrep två saudiska tankfartyg i Röda havet.

Konjunkturinstitutet räknade i mars med att oljepriset ensamt lyfter svensk inflation 0,6 procentenheter i år, vilket är en huvudorsak till att Riksbanken skjutit räntesänkningarna på framtiden.

Sedan kommer bränslet. Sverige anrikar ingenting. Uranet köps utomlands och anrikas i Frankrike, Storbritannien och Nederländerna, enligt Sveriges geologiska undersökning. Först därefter blir det bränslepatroner i Westinghouses fabrik i Västerås.

Sist är säkerheten. I juni valde kärnkraftsbolaget Videberg Kraft, som staten sedan dess äger 60 procent av, brittiska Rolls-Royce framför amerikanska GE Vernova Hitachi till tre nya reaktorer vid Ringhals.

Skälet var bland annat att en europeisk leverantör minskar risken för geopolitiska störningar, enligt SVT. Krigets prischock kan dock dröja kvar i flera år.

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