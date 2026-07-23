En startup i USA planerar att köpa ett helt företag, bara för att sätta en AI som dess vd. Skyfall AI är det mest extrema exemplet hittills i en bredare trend där techbolag experimenterar med AI som chef, allt från Metas Mark Zuckerberg till Amazons lagerarbetare.
Köper hela företaget – för att låta en AI bli vd
Startupen Skyfall AI planerar att köpa ett litet mjukvaru- eller e-handelsbolag för upp till en miljon dollar, för att sedan sätta en AI som bolagets vd med ansvar för i princip hela verksamheten.
Den konstgjorda vd:n ska gradvis ta över allt från prissättning och marknadsföring till kundservice, ekonomi och drift, med målet att fördubbla bolagets intäkter inom sex månader.
Måste köpa ett företag
”Om man vill ha ett verkligt autonomt företag måste man köpa ett företag och driva hela verksamheten från början till slut”, säger Skyfalls medgrundare Sam Pasupalak.
Bolagets tekniska chef Kaheer Suleman är samtidigt försiktigare: ”Förtroende är fortfarande viktigt, och man vill nog inte lämna över det faktiska ansvaret till en AI. Människor bör alltid förbli ansvariga i någon utsträckning.”
Mark Zuckerberg tränar egen vd-agent
Skyfall är långt ifrån ensamma om idén.
Metas vd Mark Zuckerberg tränar en egen ”vd-AI-agent” som ska hjälpa honom i arbetet, samt en virtuell kopia av sig själv för att kunna vara närvarande i hela organisationen samtidigt.
Block-grundaren Jack Dorsey har på liknande sätt beskrivit en vision om ett ”intelligenslager”, ett slags central AI som alla i bolaget rapporterar till.
AI driver café i Stockholm
Att sätta in en AI som chef testar även forskare vid Andon Labs. De satte ett AI vid namn Mona att driva ett kafé i Stockholm.
Till deras förvåning började Mona snabbt beställa oväntade saker och även testa oväntade ingredienser. Som krossade tomater på smörgåsarna.
Amazon testar AI som lagerchef
Amazon har redan testat en mer konkret variant av AI som arbetsledare i sina lager.
Bolaget testade ett system som automatiskt omfördelar lagerarbetare mellan olika arbetsuppgifter var tredje minut, i syfte att spara upp till 7 miljoner arbetstimmar årligen.
Chefer stängde av systemet
Interna Slack-meddelanden visar dock att flera lagerchefer under testfasen bad tekniker att stänga av systemet, eftersom det inte tog hänsyn till enskilda medarbetares styrkor och svagheter.
En av cheferna skrev att systemet inte förstod skillnaden mellan en storväxt, snabb medarbetare och en äldre, mindre kollega när det gällde vilka uppgifter som passade bäst. Amazon uppger att synpunkterna kom från ett fåtal chefer tidigt i testfasen och inte speglar hur systemet fungerar i dag.
Chef på riktigt
Ingen av de här experimenten har dock gått lika långt som Skyfalls plan att låta AI faktiskt äga det yttersta ansvaret för ett helt, riktigt företag med anställda.
Och man kan undra hur mycket grundarna av Skyfall har reflekterat över de verkliga medarbetare som ska jobba under AI-vd:n när planerna blir verklighet.