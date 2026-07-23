Köper hela företaget – för att låta en AI bli vd

Mark Zuckerberg tränar egen vd-agent

Skyfall är långt ifrån ensamma om idén.

Metas vd Mark Zuckerberg tränar en egen ”vd-AI-agent” som ska hjälpa honom i arbetet, samt en virtuell kopia av sig själv för att kunna vara närvarande i hela organisationen samtidigt.

Block-grundaren Jack Dorsey har på liknande sätt beskrivit en vision om ett ”intelligenslager”, ett slags central AI som alla i bolaget rapporterar till.

AI driver café i Stockholm

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Att sätta in en AI som chef testar även forskare vid Andon Labs. De satte ett AI vid namn Mona att driva ett kafé i Stockholm.

Till deras förvåning började Mona snabbt beställa oväntade saker och även testa oväntade ingredienser. Som krossade tomater på smörgåsarna.

Amazon testar AI som lagerchef

Amazon har redan testat en mer konkret variant av AI som arbetsledare i sina lager.

Bolaget testade ett system som automatiskt omfördelar lagerarbetare mellan olika arbetsuppgifter var tredje minut, i syfte att spara upp till 7 miljoner arbetstimmar årligen.

Chefer stängde av systemet

Interna Slack-meddelanden visar dock att flera lagerchefer under testfasen bad tekniker att stänga av systemet, eftersom det inte tog hänsyn till enskilda medarbetares styrkor och svagheter.

En av cheferna skrev att systemet inte förstod skillnaden mellan en storväxt, snabb medarbetare och en äldre, mindre kollega när det gällde vilka uppgifter som passade bäst. Amazon uppger att synpunkterna kom från ett fåtal chefer tidigt i testfasen och inte speglar hur systemet fungerar i dag.

Chef på riktigt

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Ingen av de här experimenten har dock gått lika långt som Skyfalls plan att låta AI faktiskt äga det yttersta ansvaret för ett helt, riktigt företag med anställda.

Och man kan undra hur mycket grundarna av Skyfall har reflekterat över de verkliga medarbetare som ska jobba under AI-vd:n när planerna blir verklighet.