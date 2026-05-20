6 500 miljarder på sex timmar – så raderades ett helt Sveriges BNP från börsen

Topp 10: Historiens största dagstapp i börsvärde

# Bolag Datum Förlust (USD) Fall 1 Nvidia 27 jan 2025 589 miljarder -17% 2 Nvidia 3 sep 2024 279 miljarder -9,5% 3 Meta 3 feb 2022 232 miljarder -26% 4 Nvidia 19 apr 2024 212 miljarder -10% 5 Nvidia 24 jun 2024 208 miljarder — 6 Amazon 29 apr 2022 207 miljarder -14% 7 Nvidia 17 jul 2024 206 miljarder — 8 Nvidia 24 jul 2024 205 miljarder — 9 Apple 3 sep 2020 ~180 miljarder — 10 Tesla 6 jun 2025 152 miljarder -14%

Källa: Yahoo Finance, CNBC, Fortune

Mönstret är slående. Samtliga tio inträffade efter 2020. Nio av tio drabbade teknikbolag. Och Nvidia ensamt äger sju platser, ett fenomen utan motsvarighet i börshistorien.

Förklaringen är enkel. När bolag värderas till biljoner dollar räcker det med några procentenheters nedgång för att hundratals miljarder ska försvinna.

Nvidia värderades som högst till över 3 600 miljarder dollar. Då innebär ett tapp på 17 procent mer än vad de flesta länders ekonomier producerar på ett helt år.

Vad utlöste rasen?

Bakom varje siffra finns en specifik händelse.

Nvidia, januari 2025.

DeepSeek visade att billig kinesisk AI kunde konkurrera med amerikanska modeller. Hela premissen för Nvidias dominans ifrågasattes. I september 2024 hade bolaget redan tappat 279 miljarder dollar på en dag efter oro kring AI-värderingar och en möjlig antitrustutredning.

Meta, februari 2022.

Facebook-appen tappade dagliga användare för första gången i sin 18-åriga historia. Samtidigt satsade bolaget hundratals miljarder på metaverse, ett projekt marknaden inte trodde på. Börsvärdet föll med 232 miljarder dollar på en dag.

Amazon, april 2022.

Kvartalsrapporten visade att pandemins e-handelsboom var över. Aktien föll 14 procent, den värsta dagen sedan 2006. Bolaget redovisade sin första nettoförlust på sju år.

Apple, september 2020.

Ingen bolagsspecifik kris. En bred teknikselloff där investerare tog hem vinster efter månadernas rally. Börsvärdet sjönk med cirka 180 miljarder dollar.

Tesla, juni 2025.

Elon Musks öppna konflikt med Donald Trump fick investerare att omvärdera Teslas politiska risk. Musk lämnade sin roll i DOGE, Trump hotade dra in statliga kontrakt. Aktien föll 14 procent och 152 miljarder dollar raderades.

Norden: Novo Nordisk satte rekord två gånger

Nordiska börser är små jämfört med Wall Street. Men ett bolag har skrivit in sig i den globala historien: Novo Nordisk.

Den 20 december 2024 rasade den danska läkemedelsjätten drygt 20 procent på en dag. Studiedata för obesitasläkemedlet CagriSema visade 22,7 procents viktminskning, under de 25 procent analytikerna räknat med. Uppemot 900 miljarder svenska kronor försvann. Det var det största dagstappet i nordisk börshistoria.

Knappt sex veckor senare hände det igen. Den 4 februari 2026 föll aktien ytterligare 16-20 procent efter en svag kvartalsrapport och kraftigt pressade priser i USA.

Novo Nordisk hade tappat ”hela Swedbank” i börsvärde på en dag, ytterligare 385-450 miljarder kronor.

Novo Nordisk gick från att vara Europas mest värdefulla bolag till att tappa nästan hälften av sitt börsvärde på drygt ett år. Orsaken var densamma båda gångerna. Marknaden hade prissatt perfektion, och verkligheten levererade inte.

Ericsson-kraschen saknar fortfarande motstycke

Sveriges mest dramatiska börshistoria handlar om Ericsson.

I februari 2000 värderades bolaget till 1 800 miljarder kronor. Det utgjorde ensamt nästan 40 procent av hela Stockholmsbörsens värde.

Två och ett halvt år senare var börsvärdet 55 miljarder. Ett tapp på 97 procent, eller 1 745 miljarder kronor.

Det är fortfarande den största värdeförstörelsen i svensk börshistoria. Tiotusentals anställda förlorade jobbet under de följande åren.

Men Ericssons krasch var inte en enskild dag. Det var en utdragen kollaps när IT-bubblan imploderade. Ericssons vinstvarning i oktober 2016, då aktien rasade drygt 20 procent, var ett av de största enskilda dagstappen för ett svenskt bolag.

Spotify förlorade 400 miljarder kronor i börsvärde mellan februari 2021 och maj 2022, det näst största värdetappet för ett svenskt publikt bolag efter Ericsson.

Men det var en 15 månader lång nedgång, inte en enskild dag.

SBB tappade över 90 procent av börsvärdet mellan 2021 och 2023 efter att kreditbetyget sänktes till skräpstatus av S&P.

Vad säger det om marknaden?

Vi kan dra tre slutsatser utifrån detta:

1. Storleken förstärker fallet.

När bolag värderas till biljoner skapar varje procentenhets nedgång summor som tidigare var otänkbara. Nvidias 17-procentiga tapp i januari 2025 var mindre dramatiskt procentuellt än Ericssons 20-procentiga tapp 2016, men 200 gånger större i kronor.

2. AI är den nya IT-bubblan, men tvärtom.

Under IT-bubblan kraschade bolag för att de inte hade intäkter. Nvidias krascher handlar om att marknaden plötsligt ifrågasätter om intäkterna motiverar värderingen. Bolaget tjänar pengar, men frågan är hur mycket.

3. Återhämtningen går snabbare.

Efter Black Monday 1987 tog det två år att återhämta sig. Nvidia återhämtade sig från DeepSeek-chocken på veckor. Marknaden kraschar snabbare, men studsar tillbaka snabbare.

15 krascher, samma mönster

Siffrorna i topp 10-listan är historiskt unika. Men mekanismen bakom dem är det inte.

Magnus Ullman, författare och en av Sveriges främsta experter på börskrascher, har studerat 15 svenska börskriser från 1907 och framåt.

Mönstret är alltid detsamma: ”Det händer något dramatiskt i världen. Köparna blir rädda. Säljarna kan bli panikslagna.”

Det som däremot förändrats är räckvidden. Före 1980-talet var börskrascher nationella händelser. Svenska investerare utgjorde 80-90 procent av ägandet på Stockholmsbörsen.

I dag är andelen knappt hälften. Det innebär att en DeepSeek-chock i Kina eller en svag studie i Danmark slår igenom på svenska pensionsportföljer inom sekunder.

Ullmans viktigaste lärdom efter att ha granskat över hundra år av börsdramatik: Ha is i magen.

Börsen har återhämtat sig efter varje krasch i historien. Kraschen på 1920-talet varade flera år. Många moderna krascher pågår bara några månader. Nvidia återhämtade sig från DeepSeek-raset på veckor.

Men det rådet har ett bäst-före-datum. Om du har 30 år kvar till pension är historiken lugnande.

Om du gick i pension i januari 2025 och hade en tredjedel av kapitalet i amerikanskt tech är ”ha is i magen” ett svagare argument. Och det leder till en större fråga.

Vad betyder det för din portfölj?

När ett enda bolag kan förlora 6 500 miljarder kronor på en dag blir frågan om koncentrationsrisk akut. Inte bara för privatpersoner, utan för hela det svenska pensionssystemet.

Problemet med indexfonder.

De flesta svenskar sparar i globalfonder som viktar efter börsvärde. De sju största teknikbolagen, de så kallade Magnificent Seven, utgör i dag cirka 35 procent av S&P 500, upp från 12,5 procent 2016.

En globalfond med 60-65 procent USA-vikt har därmed 20-23 procent i sju bolag. Den som tror att en indexfond är diversifierad har i praktiken en femtedel av pengarna i amerikanskt tech.

Det är samma typ av koncentrationsrisk som när Ericsson utgjorde 40 procent av Stockholmsbörsen år 2000. Skillnaden är att den här gången är risken global.

AP-fondernas dilemma.

De svenska AP-fonderna förvaltar drygt 2 000 miljarder kronor åt det allmänna pensionssystemet. En betydande del ligger i globala aktieindex, och därmed i Nvidia, Apple, Microsoft och Meta.

När Nvidia tappar 17 procent på en dag påverkas miljontals svenskars pensionskapital direkt.

AP-fonderna har visserligen bredare mandat än en ren indexfond. De kan vikta ner teknik, vikta upp andra sektorer, och använda alternativa tillgångar som fastigheter och infrastruktur.

Men i praktiken följer de index relativt nära, eftersom avvikelser som inte slår rätt leder till politisk kritik.

Tre risker för den som förvaltar pengar

1. Koncentration är den dolda risken.

En portfölj med 500 bolag som viktar 35 procent i sju aktier är inte diversifierad. Den är en riktad satsning på amerikanskt tech med lite utsmyckning. Fundera på om din globalfond verkligen ger den spridning du tror.

2. Sektorrisk ersätter landsrisk.

Historiskt diversifierade man genom att sprida sig geografiskt. I dag är det viktigare att sprida sig över sektorer. Nvidia, TSMC och Broadcom kan alla krascha samma dag av samma anledning, oavsett att de sitter i olika länder.

3. Rebalansering är inte tajming, det är disciplin.

Att sälja det som gått bäst och köpa det som gått sämst känns fel i stunden. Men den som rebalanserade från teknik till andra sektorer före DeepSeek-chocken undvek den värsta smällen. Det handlar inte om att förutse krascher, utan om att inte låta vinnare bli för stora.

Borde pensionsbolagen agera annorlunda?

Frågan är politiskt känslig. AP-fondernas uppdrag är att maximera avkastningen för pensionärerna, inte att ha åsikter om enskilda bolag. Men verkligheten har förändrat spelplanen.

När de tio största bolagen i världen alla är teknikbolag, och sju av historiens tio största dagstapp drabbar samma bolag, är passiv indexförvaltning inte längre neutralt. Det är en aktiv satsning på att teknikdominansen fortsätter.

Alternativet är inte att undvika teknik. Det är att erkänna att viktning efter börsvärde skapar klumprisk, och att pensionskapital som ska räcka i 30-40 år behöver bredare fundament än sju bolag i Silicon Valley.

Norge kan vara en förebild. Norska oljefonden, världens största statliga fond, minskade aktivt sin exponering mot amerikanskt tech i början av 2025 för att begränsa koncentrationsrisken.

Fonden äger andelar i cirka 7 200 bolag globalt, en medveten strategi för att inte vara beroende av en handfull jättar.

