Börsen faller i ny våg av krigsfrossa
Stockholmsbörsen öppnar brant nedåt. OMXS-index har efter tio minuters handel fallit 0,9 procent.
Börsfallet kommer efter åtta handelsdagar i rad på minus – en nedgång på sammanlagt 5 procent.
Börsfallet följer på en ny våg av krigsfrossa, som trycker upp oljepriset till en ny topp under Irankriget.
Marknadsoron följer på medieuppgifter om att USA:s president Donald Trump ratat ett iranskt förhandlingsbud om att öppna upp Hormuzsundet för fartygstrafik och i stället överväger nya attacker mot Iran efter flera veckors vapenvila.
Priset för leverans av nordjsöolja (Brent) i juni lyfte under natten till över 125 dollar per fat, högsta noteringarna sedan 2022. Dollarn och marknadsräntor hänger med uppåt.
Stockholmsbörsen har av tradition halvdag på valborgsmässoafton.