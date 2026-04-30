Börsen faller i ny våg av krigsfrossa

Börsfallet följer på en ny våg av krigsfrossa, som trycker upp oljepriset till en ny topp under Irankriget.

Marknadsoron följer på medieuppgifter om att USA:s president Donald Trump ratat ett iranskt förhandlingsbud om att öppna upp Hormuzsundet för fartygstrafik och i stället överväger nya attacker mot Iran efter flera veckors vapenvila.

Priset för leverans av nordjsöolja (Brent) i juni lyfte under natten till över 125 dollar per fat, högsta noteringarna sedan 2022. Dollarn och marknadsräntor hänger med uppåt.

Stockholmsbörsen har av tradition halvdag på valborgsmässoafton.