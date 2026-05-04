Trump Media & Technology Group har tappat nästan hela sitt börsvärde och kämpar med svaga intäkter och stora förluster.
Den sämsta Trump-affären – hans eget bolag
Det är många som vunnit – och förlorat – pengar på att satsa för eller mot USA:s president Donald Trump. Som Dagens PS tidigare rapporterat har investerare till exempel tjänat bra på den så kallade ”Taco-handeln”, det vill säga att spela på fenomenet att presidenten tenderar att backa från sina hot.
Men även när han genomför hoten finns det sådana som gjort bra med pengar på den saken.
Vad som däremot visat sig vara en riktigt dålig investering är att satsa pengar i presidentens bolag, rapporterar Business Insider. Sajten kallar det för den sämsta Trump-affären.
Aktien i Trump Media & Technology Group (TMTG) har rasat kraftigt sedan bolaget börsnoterades 2024. Från toppnivåerna är kursen ned nästan 90 procent, och bara i år har den fallit med omkring 30 procent.
Lovade 1 000 gånger mer
Med ett börsvärde på cirka 2,5 miljarder dollar ifrågasätts bolagets värdering fortsatt som orimligt hög.
Under 2025 rapporterade TMTG intäkter på endast 3,7 miljoner dollar, samtidigt som nettoförlusten uppgick till över 700 miljoner dollar. Bolaget förutsåg 2021 att de skulle ha intäkter på 3,7 miljarder dollar, alltså 1 000 gånger högre än verkligheten 2026.
Bolagets huvudprodukt, plattformen Truth Social, lanserades som ett konservativt alternativ till X (tidigare Twitter). Men tjänsten har haft svårt att attrahera användare i större skala. President Donald Trump skriver där själv, men inläggen sprids på alla plattformar omedelbart.
Försökt bredda verksamheten
TMTG har försökt bredda verksamheten, bland annat genom kryptosatsningar och ETF-fonder kopplade till Truth Social. Men mottagandet har varit svagt, och flera av produkterna går med förlust, enligt BI.
Bolaget har även aviserat en planerad sammanslagning med energibolaget TAE Technologies inom kärnfusion, värderad till 6 miljarder dollar. Affären är dock ännu inte slutförd, och tekniken anses fortfarande vara långt från kommersiell användning.
Under våren 2026 meddelade TMTG att vd:n Devin Nunes lämnar sin post. Han ersätts tillfälligt av Kevin McGurn, tidigare verksam inom streamingtjänster.
Bättre sätt att tjäna pengar på Trump
Analytiker menar att bolaget saknar en tydlig strategi och att ambitionen att konkurrera med jättar som Facebook eller TikTok i praktiken har övergetts.
Förhoppningar om att aktien skulle bli en så kallad memestock, likt GameStop, har inte heller infriats. Handeln på tickern DJT, som står för Donald J. Trump, ger en värdering och uppmärksamhet som kanske inte representerar de faktiska intäkterna, men det har knappast varit en succé.
”Det finns många sätt att tjäna pengar på Trumps politik, men det här är inte ett av dem”, säger fondförvaltaren Matthew Tuttle till Business Insider.
