Den sämsta Trump-affären – hans eget bolag

Men även när han genomför hoten finns det sådana som gjort bra med pengar på den saken.

Vad som däremot visat sig vara en riktigt dålig investering är att satsa pengar i presidentens bolag, rapporterar Business Insider. Sajten kallar det för den sämsta Trump-affären.

Aktien i Trump Media & Technology Group (TMTG) har rasat kraftigt sedan bolaget börsnoterades 2024. Från toppnivåerna är kursen ned nästan 90 procent, och bara i år har den fallit med omkring 30 procent.

Lovade 1 000 gånger mer

Med ett börsvärde på cirka 2,5 miljarder dollar ifrågasätts bolagets värdering fortsatt som orimligt hög.

Under 2025 rapporterade TMTG intäkter på endast 3,7 miljoner dollar, samtidigt som nettoförlusten uppgick till över 700 miljoner dollar. Bolaget förutsåg 2021 att de skulle ha intäkter på 3,7 miljarder dollar, alltså 1 000 gånger högre än verkligheten 2026.

Bolagets huvudprodukt, plattformen Truth Social, lanserades som ett konservativt alternativ till X (tidigare Twitter). Men tjänsten har haft svårt att attrahera användare i större skala. President Donald Trump skriver där själv, men inläggen sprids på alla plattformar omedelbart.