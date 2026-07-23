Spara eller betala av skulden? Experten ger svaret

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Börja med en mindre buffert

Att lägga varenda krona på kreditkortsskulden kan förvisso verka klokt. Men problemet är att nästa oväntade utgift kan tvinga dig att använda kortet igen, vilken kan få skulden att växa ytterligare, resonerar Rupp.

Går bilen sönder eller en oväntad räkning dyker upp kan kreditkortet bli den enda utvägen.

”Det första jag alltid skulle säga är att se till att du har den där bufferten för nödsituationer”, säger Rupp till CNBC.

Hennes råd är alltså att först bygga upp en mindre akutbuffert. Den bör motsvara minst 2 000 dollar (18 500 kronor), eller en halv månads utgifter om det beloppet är högre.

Exempel: Har du utgifter på 30 000 kronor i månaden räcker cirka 18 500 kronor. Har du utgifter på 50 000 kronor bör bufferten i stället vara 25 000 kronor. Osv.

På längre sikt bör bufferten motsvara tre till sex månaders levnadskostnader.

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