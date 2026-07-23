Bekräftat: Ukraina har skjutit ned ryskt stridsflygplan

Caine uttalade sig i ärendet under en utfrågning i amerikanska senaten.

Utfrågningen hölls med anledning av den amerikanska regeringens begäran om tilläggsanslag till försvarsdepartementet.

Vita huset begärt och nu fått ett godkännande för 87,6 miljarder dollar, medel som bland annat ska täcka kostnaderna för kriget mot Iran.

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Fylla lager – fixa brister

Av detta gigantiska belopp är 67 miljarder dollar öronmärkta för att fylla på militära lager och åtgärda brister.

”Utan dessa medel riskerar vi kritiska brister”, säger självfallet försvarsminister Pete Hegseth, citerad av norska Forsvarets forum.

Under utfrågningen frågade den demokratiske senatorn Richard Durbin om konsekvenserna av att ett tidigare godkänt anslag till Ukraina inte kommer att betalas ut förrän 2029.

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