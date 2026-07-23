En amerikansk försvarschef bekräftar nu att Ukraina för första gången skjutit ned ett ryskt stridsflygplan.
Bekräftat: Ukraina har skjutit ned ryskt stridsflygplan
Amerikanske försvarschefen Dan Caine bekräftar nu att Ukraina, med ett F-16 stridsflygplan, för första gången skjutit ned ett ryskt stridsflygplan i luftstrid.
Caine uttalade sig i ärendet under en utfrågning i amerikanska senaten.
Utfrågningen hölls med anledning av den amerikanska regeringens begäran om tilläggsanslag till försvarsdepartementet.
Vita huset begärt och nu fått ett godkännande för 87,6 miljarder dollar, medel som bland annat ska täcka kostnaderna för kriget mot Iran.
”Allvarlig upptrappning”: Attack mot oljetankers i Röda havet. Dagens PS
Fylla lager – fixa brister
Av detta gigantiska belopp är 67 miljarder dollar öronmärkta för att fylla på militära lager och åtgärda brister.
”Utan dessa medel riskerar vi kritiska brister”, säger självfallet försvarsminister Pete Hegseth, citerad av norska Forsvarets forum.
Under utfrågningen frågade den demokratiske senatorn Richard Durbin om konsekvenserna av att ett tidigare godkänt anslag till Ukraina inte kommer att betalas ut förrän 2029.
Trots sparkad ÖB: Protesterna fortsätter i Ukraina. Dagens PS
”Första nedskjutningen i luftstrid”
Dan Caine svarade genom att lyfta Ukrainas insatser för att bygga sin egen militära förmåga.
”Jag vill nämna att vi nyligen såg den första nedskjutningen i luftstrid, där ett ukrainskt F-16-plan sköt ned ett ryskt stridsflygplan”, sade generalen.
Caine tillade att han anser att Ukraina har gjort betydande framsteg i utvecklingen av sin försvarsförmåga, med hjälp och stöd från landets partners.
När det gäller frågan om luftförsvarsstöd till Ukraina förklarade Caine att saken för närvarande diskuteras inom den civila amerikanska ledningen.