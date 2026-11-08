Nytt drönartillstånd: Här får polisen övervaka oss dygnet runt

Polisen utvidgar övervakningen med drönare i centrala Stockholm. I Göteborg kompletterar man med ett flygförbud för andra över staden.
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Vägen till helvetet sägs som bekant vara kantad av goda föresatser och när polisen bygger ut övervakningen av medborgarna gäller samma sak.
”Det har med omvärldsläget att göra”, förklarar Nadya Norton, presstalesperson vid polisen, hos Mitti.
På polisens hemsida offentliggör polisen att man ”kan komma att kamerabevaka delar av Norrmalm, Södermalm, Vasastaden, Östermalm och Gamla stan med hjälp av drönare vid behov och dygnet runt den 31 oktober 2026 till den 30 april 2027”.
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Kan övervaka dygnet runt
”Syftet är att förebygga, förhindra och upptäcka brott samt underlätta och möjliggöra utredning och bevisning av inträffade brott”, förklarar man.
Polisen använder UAS, unmanned aircraft system, det vill säga ett obemannat luftfartygssystem eller drönarsystem.
Polisen har tidigare sökt tillstånd att flyga över stan under kortare perioder som när ett allvarligt brott begåtts, vid statsbesök eller i samband med fotbollsmatcher.
Nu kan man övervaka hela centrala Stockholm dygnet runt utan att ha något specifikt motiv.
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Flygförbud från 16 november
I polisens beslutsdokument om övervakningen, framgår att den är kopplad till en ”förhöjd och konkret hotbild i staden”.
Man hänvisar särskilt till det säkerhetspolitiska läget i Mellanöstern och oroligheter i Iran, när det gäller varför man behöver övervaka exempelvis Gamla stan dygnet runt.
I Göteborg tar man liknande steg, men kompletterar dessutom övervakningen med ett nytt flygförbud över staden.
Från och med 16 november är det inte längre tillåtet att flyga över stora delar av Göteborg. Orsaken är polisens senaste vapen, drönare med blåljus.
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Inte längre tillåtet att flyga
På 80-120 meters höjd över Göteborg kommer det inte längre att vara tillåtet att flyga med drönare för andra än polisen, som nu ska intensifiera övervakningen med drönare.
Just nu är flygförbudet tidsbegränsat till och med 31 maj 2027, men polisen utgår från att det kommer att förlängas på obestämd tid, skriver GP.
Polisen arbetar med ett nytt drönarkoncept, med nu handlar det om drönare som förvaras i boxar på polishusets tak i Göteborg, beredda att rycka ut på larm.
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Kräver ett flygförbud
Samma drönare används i dag, men får då bara användas när piloten som rattar drönaren har den inom synhåll.
Men med det nya tillståndet och flygförbudet kan piloten sitta i polishuset och köra drönaren runt hela Göteborg.
”Luftrummet behöver vara fritt för att det ska vara säkert. Nu kommer vi genomföra skarpa uppdrag i en begränsad omfattning.”, säger Daniel Ek, polisens gruppchef för UAS-gruppen och flygsamordningsansvarig i region väst, hos GP.
”När vi gör det testar vi luftrummet och ser så alla rutiner fungerar. Vi kommer åka på larm med prioritet ett och två och bevaka högriskmatcher i fotboll, till exempel”, berättar han liksom att polisens drönare är utrustade med fallskärm, mörkerkamera och högtalare.
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