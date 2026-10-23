Nya obemannade havsdrönare ska övervaka Östersjön

4 500 fartyg i Östersjön – varje dygn

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Försvaret påpekar att det varje dygn rör sig cirka 4 500 fartyg i Östersjön. En av marinens viktigaste uppgifter är att övervaka dessa fartyg för att vid behov hävda Sveriges territoriella integritet mot främmande makt, påpekar man.

Lägesbilden byggs genom inhämtning av information med fasta och rörliga sensorer, året om och dygnet runt.

”Det är helt obemannade sjödrönare som rör sig ute i Östersjön och är utrustade med bland annat kamera och radar som samlar in information som vi använder oss av i vår ledningscentral”, säger marinens operationschef, kommendör Paula Wallenburg, om de nya sjödrönarna.

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Tio meter långa, manövreras ständigt

”Detta kompletterar och avlastar våra bemannade fartyg som i stället kan ägna sig åt mer kvalificerade uppgifter som kräver ett större juridiskt eller etiskt perspektiv med mänsklig analys”, tillägger hon.

De nya drönarna är cirka tio meter långa segelfarkoster som ständigt manövreras och övervakas av företagets egen personal. Marinen ger uppdrag till drönarna och tar emot information från dem dygnet runt.

Med hjälp av olika sensorer kan drönarna inhämta viktig information och bidra till marinens lägesbild över vad som rör sig i Östersjön.

Detta skapar också en större uthållighet för marinen till sjöss genom att bland annat identifiera fartyg som rör sig i närområdet.

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”Farkosterna har redan bidragit med värdefull information till oss. Det handlar inte om att vi nu ser saker som vi inte gjort tidigare utan att vi på ett resurseffektivt sätt skapar oss bättre uthållighet till sjöss”, säger Paula Wallenburg.

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Försvarsmakten har skrivit avtal med Saildrone om de obemannade havsdrönare som från och med nu ska övervaka Östersjön. (Foto: Christine Sunnerhage /Försvarsmakten)

Bidrar till Nato-satsning

Att avtalet är tecknat inom Nordefco-samarbetet gör att fler nationer i Norden kan teckna avtal utifrån respektive nations behov, påpekar Försvarsmakten.

Farkosterna bidrar även till Natos satsning Task Force X Baltic som är ett projekt för att skynda på utvecklingen av obemannad övervakning inom alliansen.

Satsningen startade som en del av operationen Baltic Sentry i syfte att skapa bättre övervakning av kritisk undervattensinfrastruktur i Östersjöregionen efter att flera kabelbrott skett under 2024 och 2025.

”Det här är ett exempel på hur marinen bidrar till Natos utveckling inom obemannad sjöövervakning”, avslutar Paula Wallenburg.

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