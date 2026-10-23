Marinen sätter nu in fyra obemannade havsdrönare för sjöövervakning. Drönarna ska bevaka Östersjön och samla information.
Nya obemannade havsdrönare ska övervaka Östersjön
Nyheterna kring hur Sverige och övriga Nato bygger upp skyddet för strategiskt viktiga Östersjön duggar tätt.
Nyligen handlade det om att Försvarsmakten testar en ny, obemannad undervattensdrönare.
Den obemannade Luuv, Large Uncrewed Undersea Vehicle, kan liknas vid en liten ubåt utan besättning.
Den utvecklas i samarbete mellan Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) och Saab Naval (börskurs Saab) och genomgår nu sjötester.
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Fyra obemannade havsdrönare
Nu handlar det om havsdrönare. Försvarsmakten och FMV, Försvarets materielverk, har skrivit ett avtal med företaget Saildrone.
Avtalet gäller fyra obemannade havsdrönare som ska användas för sjöövervakning. Avtalet har tagits fram inom ramen för försvarssamarbetet Nordefco.
Tjänsten bidrar från och med denna månad till att stärka marinens förmåga att upprätthålla en lägesbild till sjöss och till Natos satsning på obemannad sjöövervakning, det som kallas Task Force X Baltic, skriver Försvarsmakten i dag.
4 500 fartyg i Östersjön – varje dygn
Försvaret påpekar att det varje dygn rör sig cirka 4 500 fartyg i Östersjön. En av marinens viktigaste uppgifter är att övervaka dessa fartyg för att vid behov hävda Sveriges territoriella integritet mot främmande makt, påpekar man.
Lägesbilden byggs genom inhämtning av information med fasta och rörliga sensorer, året om och dygnet runt.
”Det är helt obemannade sjödrönare som rör sig ute i Östersjön och är utrustade med bland annat kamera och radar som samlar in information som vi använder oss av i vår ledningscentral”, säger marinens operationschef, kommendör Paula Wallenburg, om de nya sjödrönarna.
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Tio meter långa, manövreras ständigt
”Detta kompletterar och avlastar våra bemannade fartyg som i stället kan ägna sig åt mer kvalificerade uppgifter som kräver ett större juridiskt eller etiskt perspektiv med mänsklig analys”, tillägger hon.
De nya drönarna är cirka tio meter långa segelfarkoster som ständigt manövreras och övervakas av företagets egen personal. Marinen ger uppdrag till drönarna och tar emot information från dem dygnet runt.
Med hjälp av olika sensorer kan drönarna inhämta viktig information och bidra till marinens lägesbild över vad som rör sig i Östersjön.
Detta skapar också en större uthållighet för marinen till sjöss genom att bland annat identifiera fartyg som rör sig i närområdet.
”Farkosterna har redan bidragit med värdefull information till oss. Det handlar inte om att vi nu ser saker som vi inte gjort tidigare utan att vi på ett resurseffektivt sätt skapar oss bättre uthållighet till sjöss”, säger Paula Wallenburg.
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Bidrar till Nato-satsning
Att avtalet är tecknat inom Nordefco-samarbetet gör att fler nationer i Norden kan teckna avtal utifrån respektive nations behov, påpekar Försvarsmakten.
Farkosterna bidrar även till Natos satsning Task Force X Baltic som är ett projekt för att skynda på utvecklingen av obemannad övervakning inom alliansen.
Satsningen startade som en del av operationen Baltic Sentry i syfte att skapa bättre övervakning av kritisk undervattensinfrastruktur i Östersjöregionen efter att flera kabelbrott skett under 2024 och 2025.
”Det här är ett exempel på hur marinen bidrar till Natos utveckling inom obemannad sjöövervakning”, avslutar Paula Wallenburg.
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