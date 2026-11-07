Danskar tjänar 22 000 kronor i månaden mer än svenskar

Luxemburg toppar Eurostats lönelista med 85 609 euro, och Danmark är tvåa. Finland kommer på sjunde plats med 50 960 euro, 2,7 procent mer än Sverige.

Därmed har Sverige lägst lön i Norden av de nordiska länderna i listan, och EU-snittet är 41 464 euro.

Land Lön per år, euro Per månad, kronor Efter skatt, euro Arbetskostnad per timme, euro Kostnad utöver lönen Luxemburg 85 609 78 947 55 877 56,8 12,4 % Danmark 73 500 67 780 45 430 51,7 13,3 % Irland 64 387 59 377 47 027 44,2 20,4 % Belgien 61 984 57 161 36 414 saknas saknas Österrike 60 727 56 001 42 347 46,3 27,1 % Tyskland 56 360 51 974 36 535 45,0 23,5 % Finland 50 960 46 994 37 690 39,4 17,4 % Sverige 49 622 45 761 38 950 43,1 31,7 % Frankrike 44 734 41 253 32 346 44,3 32,3 % EU-snitt 41 464 38 237 29 954 34,9 24,8 %

Lön per år är genomsnittlig heltidslön före skatt 2025. Månadslönen är omräknad med samma kurs som Eurostat använder för Sverige (11,07 kronor per euro). Efter skatt gäller en ensamstående utan barn med genomsnittslön. Arbetskostnaden per timme gäller näringslivet, och kostnad utöver lönen är den andel av timkostnaden som går till arbetsgivaravgifter och pensionspremier. Nederländerna saknar lönesiffra för 2025. Källa: Eurostat.

Kronan förklarar en del

Den svenska lönen steg med 7,0 procent i euro jämfört med 2024, men räknat i kronor var ökningen 3,6 procent. Skillnaden beror på att kronan stärktes kraftigt mot euron förra året, och eftersom den danska kronan är knuten till euron rör sig avståndet till Danmark med den svenska kronans kurs.

År 2023, när kronan var svag, tjänade danskarna 53 procent mer, och förra året krympte skillnaden till 48 procent.

SEB:s chefsekonom Jens Magnusson menar att kronan bara har hämtat sig från en ovanligt låg nivå. ”Nu pratar vi mycket om den superstarka kronan men den är inte superstark, den var supersvag och nu är den lite mera i linje med historiska genomsnitt”, sa han till TT i februari.

DNB Carnegies chefsekonom Ulf Andersson gör motsatt bedömning. ”Den kraftiga förstärkningen av kronan som skedde under förra året gick för långt, bedömer vi”, sa han i augusti, när banken bedömde att inget kronrally var i sikte.