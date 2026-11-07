Trodde fyndet var tusentals år – det var äldre än så

Var i själva verket ännu äldre

ANNONS

När grekiska arkeologer då undersökte marmorstenen insågs de att familjens tro på dess ursprung inte stämde helt.

Föremålet hörde inte hemma i Parthenon, utan kunde i stället spåras till en annan, ännu äldre helgedom som stod på samma heliga kulle mer än ett sekel innan Parthenon uppfördes.

Familjen Tosti-Croces marmorstycke vägde 1,2 kilo och på det syns fortfarande tydligt konturer av en uthuggen lotusblomma.

Det gick den grekiska arkeologiska myndigheten spåret till de upptäckter man sedan kunnat informera Tosti-Croce om.

Lotusmönstret stämmer överens med de dekorativa stenrännorna eller cisternerna, som en gång löpte runt taket på Hekatompedon.

Hekatompedon uppfördes omkring 570 år före vår tideräknings början, under den grekiska arkaiska perioden, Det var det första monumentala templet som byggdes på Akropolis.

Trendbrottet: Nu vill norrmännen inte arbeta längre. Dagens PS

Parthenon vid Akropolis i Aten. Den chilenska familjen trodde marmorreliken kom härifrån, men det visade sig vara en äldre sten än så. (Foto: Petris Giannakouris /AP-TT)

Stämmer med lotusblommorna

ANNONS

Templets takdräneringssystem uppvisade ett återkommande arkitektoniskt motiv med omväxlande ovala palmetter och lotusblommor, enligt arkeologerna.

Även om det grekiska kulturministeriet bedömer kopplingen som sannolik snarare än helt säker, stämmer uthuggningen på det återlämnade fragmentet överens med detta antika dekorativa mönster, noterar Futura.

Parthenon, som uppfördes mellan 447 och 438 före vår tideräknings början, är mer än hundra år yngre än Hekatompedon.

Hur det arkaiska fragmentet hamnade nära Parthenons bas, där Gaetano Tosti-Croce hittade det på 1930-talet, är fortfarande okänt och lär så förbli.

Reklamförbud i Stockholm: Nu följer Köpenhamn efter. Dagens PS

Ska undersökas vidare

Myndigheterna har nu överlämnat fragmentet till antikvitetsförvaltningen i Aten, Ephorate of Antiquities of the City of Athens, för permanent statlig förvaring och vidare vetenskaplig analys.

Även om denna frivilliga återlämning inte löser den bredare rättsliga tvisten mellan Grekland och British Museum, innebär den att ytterligare ett dokumenterat föremål från Akropolis officiellt fogas till landets nationella samlingar, avslutar Futura.

Sju miljarder i kontanter – då kommer tjuvarna: ”Var försiktig”. Dagens PS

ANNONS