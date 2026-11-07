I nästan hundra år betraktade familjen en uthuggen sten som en relik från klassiska Grekland. Den visade sig vara äldre än så.
Trodde fyndet var tusentals år – det var äldre än så
Under nästan ett sekel betraktade familjen Tosti-Croce i Chile ett litet stycke huggen sten som ett dyrbart arvegods från det klassiska Grekland.
Det hade de all anledning att göra. Gaetano Tosti-Croce, en italiensk mariningenjör, hade ju tagit med sig föremålet från området runt Parthenon när han besökte Aten med sitt fartyg under 1930-talet.
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Blev en ärorik familjekrönika
Mariningenjören kom sedan att bosätta sig i Latinamerika och marmorstycket fanns på hedersplats i familjens hem, i tur och ordning i städerna Viña del Mar, Santiago och Villarrica.
Under årtionden berättade familjen stolt för nyfikna besökare att stenen var en äkta del av världens mest kända, antika tempel.
Historien fick en ny vändning sedan Enrico Tosti-Croce ärvt föremålet efter att hans föräldrar gått bort 1994, skriver Futura.
Enrico Tosti-Croce hade följt den internationella rapporteringen kring Greklands kampanj för att få tillbaka Panthenon-skulpturerna från British Museum.
Det fick ingenjören, då i 70-årsåldern, att bestämma sig för att se till så stenen återfördes till sitt ursprung i Aten.
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Var i själva verket ännu äldre
När grekiska arkeologer då undersökte marmorstenen insågs de att familjens tro på dess ursprung inte stämde helt.
Föremålet hörde inte hemma i Parthenon, utan kunde i stället spåras till en annan, ännu äldre helgedom som stod på samma heliga kulle mer än ett sekel innan Parthenon uppfördes.
Familjen Tosti-Croces marmorstycke vägde 1,2 kilo och på det syns fortfarande tydligt konturer av en uthuggen lotusblomma.
Det gick den grekiska arkeologiska myndigheten spåret till de upptäckter man sedan kunnat informera Tosti-Croce om.
Lotusmönstret stämmer överens med de dekorativa stenrännorna eller cisternerna, som en gång löpte runt taket på Hekatompedon.
Hekatompedon uppfördes omkring 570 år före vår tideräknings början, under den grekiska arkaiska perioden, Det var det första monumentala templet som byggdes på Akropolis.
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Stämmer med lotusblommorna
Templets takdräneringssystem uppvisade ett återkommande arkitektoniskt motiv med omväxlande ovala palmetter och lotusblommor, enligt arkeologerna.
Även om det grekiska kulturministeriet bedömer kopplingen som sannolik snarare än helt säker, stämmer uthuggningen på det återlämnade fragmentet överens med detta antika dekorativa mönster, noterar Futura.
Parthenon, som uppfördes mellan 447 och 438 före vår tideräknings början, är mer än hundra år yngre än Hekatompedon.
Hur det arkaiska fragmentet hamnade nära Parthenons bas, där Gaetano Tosti-Croce hittade det på 1930-talet, är fortfarande okänt och lär så förbli.
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Ska undersökas vidare
Myndigheterna har nu överlämnat fragmentet till antikvitetsförvaltningen i Aten, Ephorate of Antiquities of the City of Athens, för permanent statlig förvaring och vidare vetenskaplig analys.
Även om denna frivilliga återlämning inte löser den bredare rättsliga tvisten mellan Grekland och British Museum, innebär den att ytterligare ett dokumenterat föremål från Akropolis officiellt fogas till landets nationella samlingar, avslutar Futura.
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