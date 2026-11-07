Trump väckte Europa – nu vill han göra upp med Putin om kontinenten

I dag bygger Rheinmetall en stor ammunitionsfabrik i landet, och i slutet av 2027 ska den tyska försvarsmakten ha en pansarbrigad permanent stationerad där.

Martin Knobbe, biträdande chefredaktör på Handelsblatt, och Rheinmetalls vd Armin Papperger frågade ut presidenten, och i en ledare i fredags använde Knobbe mötet som exempel.

Rysslands anfallskrig är den främsta orsaken till att Tyskland och Litauen kommit varandra så nära, skriver han. ”Ett annat tungt vägande skäl heter dock Donald Trump. Det bör vi inte glömma i vår eufori över det nya Amerika.” Med euforin syftar han på republikanernas förlust i mellanårsvalet i tisdags, när demokraterna vann majoriteten i kongressen.

Amerikanska presidenter har bett Europa om mer försvarspengar ända sedan Eisenhower, men det var Trump, skriver Knobbe, som fick nästan alla Natoländer att lova fem procent av BNP. Hans hårda politik var enligt Knobbe den chock som frigjorde krafter i Europa, och när USA i sin säkerhetsstrategi för ett år sedan övergav rollen som världens ledande makt tvingades kontinenten lita till sig själv.

2025 ökade Natos europeiska medlemmar och Kanada försvarsutgifterna med 19,6 procent till 574 miljarder dollar, ungefär 5 600 miljarder kronor. USA stod ändå för 58 procent av de europeiska Natoländernas vapenimport under perioden 2021–2025, enligt fredsforskningsinstitutet Sipri.

Med en demokratisk kongress mot Trump räknar Knobbe med dödläge i Washington, och därför bör Europa enligt honom fortsätta rusta, den här gången av egen fri vilja.

Ett avtal om mer än Ukraina

Men förhandlingar med Moskva kan Trump driva utan kongressen. I torsdags, två dagar efter valet, tog han emot Putins sändebud Kirill Dmitrijev i Vita huset. ”Det kommer att bli ett stort avtal, och det kommer att omfatta mer än Ukraina”, sa Trump efteråt till journalister och lade till att avtalet kanske gäller hela Europa.

Hans svärson och förhandlare Jared Kushner listade samma dag på X fem mål för förhandlingarna, däribland permanenta säkerhetssamtal och ”ett bestående ramverk för långsiktig europeisk säkerhet och stabilitet”. På tisdag och onsdag möts USA, Ryssland och Ukraina på tjänstemannanivå i Abu Dhabi, i de första trepartssamtalen sedan februari.

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Att USA och Ryssland skulle dra upp ramarna för Europas säkerhet tas illa emot i Bryssel och i de europeiska huvudstäderna, skriver Handelsblatt. Allierade i Europa är redan starkt missnöjda med Washingtons strategi att locka Moskva med ekonomiska uppgörelser.

Den 9 oktober kom Trump överens med Putin om mer rysk diesel till marknaden, och tre dagar senare svartlistade EU 1 569 ryska bolag och vd:ar.