USA: 20 miljoner dollar för information om Iran

Konflikter

Trump väckte Europa – nu vill han göra upp med Putin om kontinenten

Trumps hårda linje har bidragit till att Europa rustar, skriver tyska Handelsblatt. Men när han nu talar om ett avtal som kan gälla hela kontinenten saknar EU en förhandlare, och beslutet om en sådan kan dröja till december, en månad efter mötet i Abu Dhabi. Litauens president Gitanas Nausėda satt i veckan på en scen …