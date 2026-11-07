USA: 20 miljoner dollar för information om Iran
USA utlovar upp till 20 miljoner dollar i belöning för information om Irans kärnenergiprogram, uppger militärkommandot Centcom.
Uppgifter om anläggningar, utrustning och personal kopplade till kärnenergiprogrammet tycks kunna få den amerikanska staten att lätta på plånboken.
För rätt information erbjuds uppemot 20 miljoner dollar – cirka 200 miljoner kronor – samt en eventuell ”omplacering” för uppgiftslämnaren, skriver Centcom på X.
Det amerikanska utrikesdepartementet har sedan 1980-talet erbjudit pengar för information via programmet Rewards for Justice, vilket uppges användas även i det här fallet.