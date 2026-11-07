Halva priset hos SL: Då blev det färre bilar i Stockholm

”Tydligt mönster”

ANNONS

”Mönstret är tydligt. Färre kör hela vägen in till stan och fler ställer bilen vid en infartsparkering för att ta tunnelbanan eller pendeln sista biten”, konstaterar Gustaf Lartén som är Sverige-chef för Arrive som äger Europark.

”Priset på kollektivtrafiken är uppenbart avgörande för hur många som väljer att kombinera bil och kollektivtrafik”.

Det ger i sin tur fördelar, menar Easypark-chefen.

”När färre bilar söker sig in till stan blir det betydligt enklare att snabbt hitta en parkeringsplats för de som faktiskt måste ta bilen hela vägen. Det minskar söktrafik och utsläpp, dämpar stressen och ger bilister bättre förutsättningar att parkera rätt från början”, sammanfattar Gustaf Lartén.

”Det ligger helt i linje med vår nollvision, inga mer onödiga parkeringsböter.”

Trendbrottet: Nu vill norrmännen inte arbeta längre. Dagens PS

Färre bilar i stan när priset på kollektivtrafik i Stockholm halverades. Antalet parkeringar minskade med tolv procent september. (Foto: Janerik Henriksson /TT)

Ordinarie pris efter nyår

Regeringens stödpaket till kollektivtrafiken är tillfällig och rabatten på månadskort upphör vid årsskiftet.

ANNONS

”Det blir intressant att följa vad som händer i januari. Går parkeringarna i innerstaden tillbaka till tidigare nivåer vet vi att det är priset på kollektivtrafiken som styr hur vi väljer att resa”, summerar Gustaf Lartén.

Reklamförbud i Stockholm: Nu följer Köpenhamn efter. Dagens PS