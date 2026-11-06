C vill förhandla parallellt med S och M

Moderatledaren har efter beskedet fått mer tid av talmannen för sitt sonderingsuppdrag.

Nu vill vi se vad de två statsministeralternativen är beredda att lägga på bordet. Vi är redo att föra intensiva samtal under kort tid med både Moderaterna och Socialdemokraterna, säger C-ledaren Elisabeth Thand Ringqvist på en pressträff.

C vill se ett ”totalpaket” från både S och M senast nästa fredag som innehåller sakpolitik som Centern gillar.

Beskedet kommer efter det att Sverigedemokraterna öppnat för att tolerera en borgerlig fyrpartiregering ledd av M-ledaren Ulf Kristersson.

Kristersson: Mindre omöjlig

Dagens besked från Sverigedemokraterna och Centerpartiet skulle kunna göra uppgiften lite mindre omöjlig, säger Ulf Kristersson om möjligheten att få ihop ett regeringsunderlag.

Han sonderar för en fyrpartiregering och planeras avrapportera på tisdag. Han har efter beskeden bett om att få några extra dagar innan han avrapporterar sitt sonderingsuppdrag till talmannen.

”Mot bakgrund av den nya information som framkommit under dagen har jag efter att ha samtalat med Ulf Kristersson beslutat att förlänga hans sonderingsuppdrag med ytterligare några dagar”, säger talman Andreas Norlén i ett pressmeddelande.

Samtalen pågår i detta nu och kommer inte att ta helgledigt, säger Kristersson.

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C vill att ”totalpaketet” ska innehålla sakpolitik för fler jobb, ökad tillväxt, offensiv landsbygdspolitik, starkare välfärd i hela landet och ett Sverige som kan stå emot både inre och yttre hot.

Elisabeth Thand Ringqvist vill också att Andersson och Kristersson ska redovisa hur politiken ska genomföras och med vem.

Vilka partier ska ni samarbeta med? Hur ska ni få stöd för era reformer i riksdagen och begränsa ytterkanterna från inflytande? frågar Thand Ringqvist.

Centerpartiets röda linje mot SD ligger fast, C kan inte samarbeta med en regering där SD ingår eller har inflytande. Även den röda linjen mot V i en regering ligger kvar.