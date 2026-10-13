"Kinesiska bilar en fara" – och det är Volvo man varnar för

Nu är kinesiskt ägda Volvo Cars aktuell i ännu ett sammanhang som handlar om försvaret. Den här gången gäller det hyrbilar.
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Den norska regeringen vill förbjuda AI-glasögon eftersom människor kan bli filmade och inspelade utan att veta om det.
Samtidigt påpekar kritiker att tusentals bilar med exakt samma kapacitet att filma och lyssna rullar på gatorna.
I förra veckan avslöjade Dagens näringsliv att kinesiskt ägda hyrbilar som användes, hade lagrat videor av soldater och koder som de angett vid militära grindar under en övning i inrikes säkerhet.
I helgen medgav försvarsminister Tore O Sandvik att fallet avslöjar en verklig sårbarhet och att det finns ”all anledning att vidta försiktighetsåtgärder”.
För en dryg vecka sedan meddelade Norges regering att man inför ett tillfälligt förbud mot AI-glasögon.
Förbudet gäller parker, stränder, museer, köpcentra, skolor, förskolor, träningsanläggningar och offentliga evenemang.
”Jag är oroad över att ny, kraftfull teknik introduceras där människor riskerar att bli fotograferade, filmade eller ljudinspelade utan sin vetskap”, sade digitaliserings- och förvaltningsminister Torgeir Micaelsen när förslaget presenterades.
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”Finns en tydlig koppling”
Hos Dagens näringsliv säger nu Tone Lindberg Grøstad, direktör för MGF, att Norge förbiser den betydligt större kapacitet för övervakning som rullar runt i form av moderna bilar.
”De här bilarna och anläggningsmaskinerna borde ha varit med i samma diskussion som Meta-glasögonen. Det finns en tydlig koppling mellan kameror med ansiktsigenkänning och datainsamling”, säger hon.
I förra veckan rapporterade Dagens näringsliv att hyrbilar som användes under hemvärnets övning Hovedstad i september hade lagrat videor, bland annat av soldater, patrullmönster och koder som angavs vid militära grindar.
Minst två av bilarna var av kinesiska märket Deepal. Bilarna hyrdes via Försvarsmakten från Hertz, som genom Volvo Cars (börskurs Volvo Car) är en del av kinesiska Geely.
”Den visar video på vem som kliver in i bilen, vem som kliver ur bilen, vart vi kör, vem vi plockar upp”, berättade löjtnant Fredrik Blanck hos Dagens näringsliv.
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Övervakar omgivning parkerade
Många av bilarna övervakar omgivningen när de är parkerade. Ägaren är medveten om detta. Vi vet dock inte när tillverkaren också kan tänkas styra dessa kameror och potentiellt spela in och använda bildmaterialet”, säger Tone Lindberg Grøstad.
Hon ser det som problematiskt att försvarsanställda och andra nyckelpersoner kör omkring vid strategiskt känsliga platser i bilar av det här slaget, såvida det inte har klargjorts vilka funktioner som är avaktiverade.
”Det är problematiskt eftersom man kan identifiera personer i dessa områden. Man kan observera beteendemönster och se vem som talar med vem. Om Meta-glasögon inte är välkomna i känsliga områden måste konsekvensen bli densamma för bilar”, hävdar hon.
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”Bra att det kommer fram i ljuset”
”Det är bra att sådant kommer fram i ljuset. Det är en bra påminnelse om att vilken bil man än befinner sig i, så kan den spela in om man knappar in en kod eller utför andra handlingar”, säger försvarsministern.
”Så jag är mycket nöjd med detta, och all heder åt de uppmärksamma hemvärnssoldaterna som påpekade saken”, tillägger han.
Volvo Cars har tillbakavisat att ägarstrukturen utgör en säkerhetsrisk och betonar att ingen data kan delas med Geely utan tydlig rättslig grund, skriver Dagens näringsliv.
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Svenska försvaret stoppade Volvo
Dagens PS har tidigare skrivit om hur svenska företaget stoppat Volvo Cars. När Försvarsmakten tillsammans med Myndigheten för civilt försvar, tog initiativ till ett nytt företagsråd bjöds inte Volvo Cars in.
Ambitionen var att ”stärka Sveriges samlade motståndskraft och utveckla totalförsvaret tillsammans med näringslivet”, skrev Försvarsmakten då.
26 ledare för stora företag ingår i företagsrådet och Volvo Cars hade varit självklart där med en svensk ägare, alternativt en ägare från ett Nato-land.
Nu blev Volvo Cars inte ens inbjudet och det, rimligen, för att man inte platsar av säkerhetsskäl med kinesiska Geely som helt dominerande ägare. De aktuella händelserna i Norge understryker naturligtvis perspektivet på vaksamhet mot av Kina kontrollerad teknik.
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