"Kinesiska bilar en fara" – och det är Volvo man varnar för

I förra veckan avslöjade Dagens näringsliv att kinesiskt ägda hyrbilar som användes, hade lagrat videor av soldater och koder som de angett vid militära grindar under en övning i inrikes säkerhet.

I helgen medgav försvarsminister Tore O Sandvik att fallet avslöjar en verklig sårbarhet och att det finns ”all anledning att vidta försiktighetsåtgärder”.

För en dryg vecka sedan meddelade Norges regering att man inför ett tillfälligt förbud mot AI-glasögon.

Förbudet gäller parker, stränder, museer, köpcentra, skolor, förskolor, träningsanläggningar och offentliga evenemang.

”Jag är oroad över att ny, kraftfull teknik introduceras där människor riskerar att bli fotograferade, filmade eller ljudinspelade utan sin vetskap”, sade digitaliserings- och förvaltningsminister Torgeir Micaelsen när förslaget presenterades.

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”Finns en tydlig koppling”

Hos Dagens näringsliv säger nu Tone Lindberg Grøstad, direktör för MGF, att Norge förbiser den betydligt större kapacitet för övervakning som rullar runt i form av moderna bilar.

”De här bilarna och anläggningsmaskinerna borde ha varit med i samma diskussion som Meta-glasögonen. Det finns en tydlig koppling mellan kameror med ansiktsigenkänning och datainsamling”, säger hon.

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I förra veckan rapporterade Dagens näringsliv att hyrbilar som användes under hemvärnets övning Hovedstad i september hade lagrat videor, bland annat av soldater, patrullmönster och koder som angavs vid militära grindar.

Minst två av bilarna var av kinesiska märket Deepal. Bilarna hyrdes via Försvarsmakten från Hertz, som genom Volvo Cars (börskurs Volvo Car) är en del av kinesiska Geely.

”Den visar video på vem som kliver in i bilen, vem som kliver ur bilen, vart vi kör, vem vi plockar upp”, berättade löjtnant Fredrik Blanck hos Dagens näringsliv.

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