Solenergi byggs ut i en rasande fart i takt med att priserna på solpaneler sjunker. Problemet att det går alltför fort för Europa och USA som nu snabbt måste bygga om sina elnät för att inte halka efter resten av världen.
Solenergi tar världen med storm – väst måste satsa i racet
Länder som Kina, Indien och Brasilien har redan förstått att solenergi har kommit för att stanna och satsar nu fullt ut på energikällan.
Kina står exempelvis redan för mer än hälften av världens solkraftproduktion och de senaste två åren har den globala solkapaciteten nästan fördubblats.
Solenergi gasar förbi kol
När 2025 går mot sitt slut väntas solen stå för mer el än kol för första gången i historien på ett globalt plan.
Den utvecklingen sker även inom EU, där det redan förra året stod klart att det genererades mer elektricitet från solen än från kol inom unionens gränser.
Elnäten måste förnyas
Det största problemet i Europa och USA är inte att rulla ut mer solel, även om Donald Trump envist motsätter sig gröna satsningar, utan att elnäten i många fall är föråldrade och måstre byggas om för att klara varierande produktion.
Så medan utvecklingsländer som Brasilien och Indien snabbt gasar på med solel sätter byråkrati och långsamma processer till en viss del stopp för utbyggnaden i Europa och USA.
Priserna faller snabbt
Att det går så snabbt för solenergi beror på att priserna har minskat dramatiskt över åren, enligt New Scientist.
Priset på solpaneler har sjunkit med 90 procent de senaste 15 åren.
Samtidigt krävs bara 0,3 procent av jordens yta för att täcka hela världens elbehov med solenergi.
Sam Stranks, forskare vid brittiska University of Cambridge, ser solelens frammarsch som början på en ny industriell revolution.
“Vi har hittat en billig och universell energikälla”, säger han.
Solel är avgörande för omställningen
Forskarna uppger nu att solel är avgörande för omställningen och kommer leda den gröna utvecklingen de kommande åren.
Enbart under 2025 har solenergi stått för 43 procent av den totala ökningen av världens elproduktion enligt tankesmedjan Ember.
Högre verkningsgrad
Samtidigt utvecklas hela tiden nya solceller och batterilösningar som kommer ge ännu högre verkningsgrad.
Precis som solceller faller i pris gör även batterier det – med runt 40 procent på 2 år.
Forskare har nu tagit fram så kallade tandemceller som kan öka verkningsgraden från dagens cirka 25 till över 37 procent. Det innebär att solpaneler inte bara blir billigare utan också producerar betydligt mer el på samma yta.
“När lagringen är löst finns det inga tekniska hinder kvar”, säger Sam Stranks och tillägger:
“Nu handlar det om politiska beslut och infrastruktur.”
Om utvecklingen fortsätter i samma takt kan 80 procent av världens el komma från solen inom 75 år.
Storbritannien satsar
Då krävs givetvis stora satsningar, och det syns nu även i länder som Storbritannien.
Där planerar energibolag att investera motsvarande 100 miljarder kronor i att modernisera elnätet under de kommande fem åren.
Världen går från fossilt och satsar på solen – i en takt som få trodde var möjligt för bara några år sedan.
Solenergi tar världen med storm – väst måste satsa i racet
