Solenergi tar världen med storm – väst måste satsa i racet

Elnäten måste förnyas

Det största problemet i Europa och USA är inte att rulla ut mer solel, även om Donald Trump envist motsätter sig gröna satsningar, utan att elnäten i många fall är föråldrade och måstre byggas om för att klara varierande produktion.

Så medan utvecklingsländer som Brasilien och Indien snabbt gasar på med solel sätter byråkrati och långsamma processer till en viss del stopp för utbyggnaden i Europa och USA.

Priserna faller snabbt

Att det går så snabbt för solenergi beror på att priserna har minskat dramatiskt över åren, enligt New Scientist.

Priset på solpaneler har sjunkit med 90 procent de senaste 15 åren.

Samtidigt krävs bara 0,3 procent av jordens yta för att täcka hela världens elbehov med solenergi.

Sam Stranks, forskare vid brittiska University of Cambridge, ser solelens frammarsch som början på en ny industriell revolution.

“Vi har hittat en billig och universell energikälla”, säger han.

Den snabba tillväxten i solelinstallationer indikerar en tydlig trend mot förnybar energi, även i Sverige. (Foto: Fredrik Sandberg / TT)

Solel är avgörande för omställningen

Forskarna uppger nu att solel är avgörande för omställningen och kommer leda den gröna utvecklingen de kommande åren.

Enbart under 2025 har solenergi stått för 43 procent av den totala ökningen av världens elproduktion enligt tankesmedjan Ember.

Högre verkningsgrad

Samtidigt utvecklas hela tiden nya solceller och batterilösningar som kommer ge ännu högre verkningsgrad.

Precis som solceller faller i pris gör även batterier det – med runt 40 procent på 2 år.

Forskare har nu tagit fram så kallade tandemceller som kan öka verkningsgraden från dagens cirka 25 till över 37 procent. Det innebär att solpaneler inte bara blir billigare utan också producerar betydligt mer el på samma yta.

“När lagringen är löst finns det inga tekniska hinder kvar”, säger Sam Stranks och tillägger:

“Nu handlar det om politiska beslut och infrastruktur.”

Om utvecklingen fortsätter i samma takt kan 80 procent av världens el komma från solen inom 75 år.

Storbritannien satsar

Då krävs givetvis stora satsningar, och det syns nu även i länder som Storbritannien.

Där planerar energibolag att investera motsvarande 100 miljarder kronor i att modernisera elnätet under de kommande fem åren.

Världen går från fossilt och satsar på solen – i en takt som få trodde var möjligt för bara några år sedan.

