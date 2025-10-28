Bill Gates: Liv är viktigare än klimatet – får kritik

När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …

Ingen domedag längre

En sådan domedag är dock inget som Bill Gates håller med om, längre.

Nu vill han istället att vi lägger våra pengar på klimatanpassning.

“Vi kan inte skära ner på finansieringen för hälsa och utveckling – program som hjälper människor att förbli motståndskraftiga inför klimatförändringarna”, säger entreprenören.

Liv är viktigare än klimat

Det är med andra ord inte så viktigt att snabbt sänka utsläppen längre, liv är viktigare än klimat, menar Gates.

För fyra år sedan var tongångarna dock helt annorlunda.

“Att undvika en klimatkatastrof kommer att vara en av de största utmaningarna människan någonsin har tagit på sig”, uppgav miljardären då, enligt The Independent.

Mycket har dock hänt på klimatområdet sedan dess, där Donald Trump har dragit ut USA ur många stora klimatåtaganden.

Bill Gates vill inte reta upp Trump

Att hålla sig på god fot med Trump kan vara en orsak varför Gates nu har svängt i klimatfrågan, eftersom det kan styra hur investerare delar ut pengar till olika projekt framöver.

David Callahan, redaktör för Inside Philanthropy, uppger exempelvis att Gates nu vill “röra sig mot mitten och inte vara ett mål för Trump-administrationen”.

Oljan pumpas upp nära Barnes City i Texas. Trump vill öka både oljeutvinning och utsläpp. (Foto: Eric Gay/AP-TT)

Får kritik

Samtidigt finns det många experter som inte håller med om Gates nya tongångar.

En av dem är Simon Stiell, verkställande sekreterare vid FN:s ramkonvention om klimatförändringar.

”Mänskligheten böjer nu tydligt utsläppskurvan nedåt för första gången, även om det fortfarande inte är tillräckligt snabbt”, säger han.

“Vi måste se till att det tar mer fart.”

Mänskligheten har redan misslyckats med att hålla sig inom en temperaturökning på 1,5 grader menar FN:s generalsekreterare António Guterres vidare, berättar Guardian.

“En temperaturökning över 1,5 grader har förödande konsekvenser. Några av dessa förödande konsekvenser är brytpunkter, vare sig det är i Amazonas, vare sig det är på Grönland, eller västra Antarktis eller korallreven.”

