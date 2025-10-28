Bill Gates svänger ordentligt i klimatfrågan. Att sänka utsläppen är inte lika viktigt längre, istället bör fokus ligga på människoliv och anpassning till ett varmare klimat. Den nya tongången får samtidigt kritik.
Bill Gates: Liv är viktigare än klimatet – får kritik
Bill Gates har under många år pressat på regeringar och bolag att få till stora utsläppsminskningar.
Nu har Microsoftgrundaren dock kommit på nya tankar, lagom till FN:n kommande klimatmöte COP30 i Brasilien.
“Även om klimatförändringar kommer få allvarliga konsekvenser, särskilt för människor i de fattigaste länderna, kommer de inte leda till mänsklighetens undergång”, uppger Bill Gates.
Utsläppen minskar men för långsamt
FN uppger att världen går i rätt riktning när det gäller utsläppen, även om det inte går tillräckligt fort.
Utsläppen kommer minska med 10 procent till 2035, jämfört med 1990-års nivåer. Experter säger att det krävs minskningar på 60 procent till 2035 för att undvika klimatkatastrof på jorden, enligt Bloomberg.
Ingen domedag längre
En sådan domedag är dock inget som Bill Gates håller med om, längre.
Nu vill han istället att vi lägger våra pengar på klimatanpassning.
“Vi kan inte skära ner på finansieringen för hälsa och utveckling – program som hjälper människor att förbli motståndskraftiga inför klimatförändringarna”, säger entreprenören.
Liv är viktigare än klimat
Det är med andra ord inte så viktigt att snabbt sänka utsläppen längre, liv är viktigare än klimat, menar Gates.
För fyra år sedan var tongångarna dock helt annorlunda.
“Att undvika en klimatkatastrof kommer att vara en av de största utmaningarna människan någonsin har tagit på sig”, uppgav miljardären då, enligt The Independent.
Mycket har dock hänt på klimatområdet sedan dess, där Donald Trump har dragit ut USA ur många stora klimatåtaganden.
Bill Gates vill inte reta upp Trump
Att hålla sig på god fot med Trump kan vara en orsak varför Gates nu har svängt i klimatfrågan, eftersom det kan styra hur investerare delar ut pengar till olika projekt framöver.
David Callahan, redaktör för Inside Philanthropy, uppger exempelvis att Gates nu vill “röra sig mot mitten och inte vara ett mål för Trump-administrationen”.
Får kritik
Samtidigt finns det många experter som inte håller med om Gates nya tongångar.
En av dem är Simon Stiell, verkställande sekreterare vid FN:s ramkonvention om klimatförändringar.
”Mänskligheten böjer nu tydligt utsläppskurvan nedåt för första gången, även om det fortfarande inte är tillräckligt snabbt”, säger han.
“Vi måste se till att det tar mer fart.”
Mänskligheten har redan misslyckats med att hålla sig inom en temperaturökning på 1,5 grader menar FN:s generalsekreterare António Guterres vidare, berättar Guardian.
“En temperaturökning över 1,5 grader har förödande konsekvenser. Några av dessa förödande konsekvenser är brytpunkter, vare sig det är i Amazonas, vare sig det är på Grönland, eller västra Antarktis eller korallreven.”
