En ny lag i Sydkorea ska täcka landets parkeringsplatser med solpaneler. Det kommer leda till en rad fördelar, bland annat för elbilsförare.
Kravet: Solpaneler på alla parkeringsplatser
Mest läst i kategorin
Inför klimatmötet – så pressas utsläppen globalt
Globala kvotsystem med utsläppsrätter kan effektivt pressa utsläppen. Billigare kvoter kommer leda till större internationella minskningar av utsläppen menar en expert. Det menar ekonomiprofessorn vid Stanford University i Kalifornien, Bård Harstad. “Målet att merparten av alla utsläppsminskningar ska ske i hemlandet kan försvaga det globala klimatsamarbetet”, säger han till norska Dagens Næringsliv. Klimatmötet sätter igång …
Sorghum – matproduktionens nya glädjekälla?
Sorghum är det “nya” superlivsmedlet enligt färsk forskning. Växten kräver betydligt mindre vatten än många andra grödor och innehåller mängder av nyttiga ämnen, säger ny forskning. Sorghum är det nya supergrödan som förväntas slå igenom stort i världen. Det berättar Yahoo i en färsk artikel och hänvisar till ny forskning. I Sverige kallas grödan durra. …
Europa läcker – ett hot mot hela ekonomin
Europas vattenförsörjning står inför en tyst men växande kris. En ny rapport varnar för att slöseri med vatten riskerar att bromsa hela ekonomin. Enligt rapporten, som kommer från Danfoss, kan vattensektorns energianvändning fördubblas till år 2040. Samtidigt väntas energisektorns behov av vatten öka med nästan 60 procent. Det skapar ett farligt ömsesidigt beroende där brist …
Konstgjort rev på Djurgården – "nya upplevelsemiljöer för stockholmarna”
Djurgården får ett nytt konstgjort rev. Det blir en grund lagun som kommer fungera som en viktig livsmiljö för olika fisk-och djurarter. Området kommer även gynna Stockholms medborgare. Ett konstgjort rev i Isbladsviken på Djurgården har legat uppe på diskussionsbordet ett par år, och nu är det grönt ljus från Mark- och miljödomstolen som gäller …
EU gör det tuffare för fartygstrafiken – förbjuder plastkulor
Det handlar om små plastkulor eller pellets. Vid fartygsolyckor hamnar de i havet och kan förorena stora områden. Nu vill EU införa nya regelverk som ska förhindra spill. Under torsdagen kommer EU-kommissionen rösta om nya tuffa regelverk kring användningen av plastpellets, som ofta hamnar i havet vid olika slags spill. Plastpellets smälts ner De kallas …
Den nya lagen börjar gälla redan i november.
Lag med solpaneler på parkeringsplatser
Nu kommer samtliga parkeringsplatser i Sydkorea behöva installera solpaneler på sina tak, och det gäller för parkeringsplatser med minst 80 platser som ska täckas med solpaneler.
Lagen tar inte hänsyn till om det gäller nya eller gamla parkeringsplatser – även om befintliga parkeringar kommer få extra tid på sig att täcka taken med solpaneler, berättar danska iNPUT.
Senaste nytt
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
Så mycket kan din förening spara i energi och pengar med energikalkylatorn
Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …
Fördelar för bilister
Förutom att ställa om till grön energi kommer de omgjorda parkeringarna leda till en rad fördelar för bilisterna som använder dem.
Taken skyddar för vädrets makter som regn och snö eller hetta på sommaren. Ägare till elbilar kommer dessutom kunna ladda sina bilar medan de är parkerade.
I tätbefolkade länder som Sydkorea är det ett optimalt sätt att “utnyttja mark som parkeringsplatser för att skapa grön energi samtidigt som de ger praktiska fördelar för medborgarna” enligt en talesperson för landets energiministerium.
Genererar el till nätet
Parkeringsplatserna kommer vidare fungera som små kraftverk och genererar el till det nationella elnätet – vilket behövs när elkonsumtionen är på väg upp.
Liknande projekt pågår i en rad länder som Frankrike, USA och Danmark.
Solpaneler på parkeringsplatser möjliggör elproduktion på platser som ofta är placerade nära energislukande anläggningar som sjukhus, kontor eller köpcentrum.
Höga elpriser gör också att många företag vänder sig till förnybar energi på plats, i försök att hålla nere kostnader.
Läs även:
Parkeringar med solpaneler kan öka även i Sverige. Dagens PS
Indiens jättesatsning: Solpaneler på 10 miljoner hem. Dagens PS
Senaste nytt
Kravet: Solpaneler på alla parkeringsplatser
En ny lag i Sydkorea ska täcka landets parkeringsplatser med solpaneler. Det kommer leda till en rad fördelar, bland annat för elbilsförare. Den nya lagen börjar gälla redan i november. Lag med solpaneler på parkeringsplatser Nu kommer samtliga parkeringsplatser i Sydkorea behöva installera solpaneler på sina tak, och det gäller för parkeringsplatser med minst 80 …
Arbetskraftsbrist – väst stänger ändå dörren
Det råder redan arbetskraftsbrist på sina håll i OECD-länderna och läget kommer att förvärras framöver. Samtidigt minskar migrationen till många länder i väst, när myndigheterna stänger dörren. Tidigare mer eller mindre öppna dörrar på många håll är numera stängda. Politiken svänger I takt med att politiken har svängt i många länder i en allt mer …
Kriminella nätverk – kraftig ökning av välfärdsbrott
Det sker nu en kraftig ökning av välfärdsbrott där kriminella nätverk riktar in sig direkt mot statens och kommunernas offentliga system. Ökningen hotar välfärden både i Sverige och Norge. Kriminella nätverk riktar in sig direkt mot de offentliga systemen. En PwC-rapport från i somras uppger att tre av fyra regioner och nästan var tredje kommun …
Världens bästa hotell 2025 ligger i Hongkong – och utsikten är galen
När The World’s 50 Best Hotels korade årets första plats inom hotell i London gick toppplatsen till Rosewood Hong Kong – en 65 våningar hög skyskrapa vid Kowloon-vattnet med lika mycket känsla som kvadratmeter. ”Vi är chockade men lyckliga”, sa hotellets marknadschef Angus Pitkethley från scenen i London enligt CNN. ”Det här handlar om kärlek …
Svenska forskare: Linserna som ska rädda oss
Det finns linser på Kanarieöarna som odlats där i nästan 2 000 år. Nu kan de bli viktiga när vi ska anpassa oss till ett allt varmare klimat. De linser som i dag odlas på Kanarieöarna har en historia på platsen vilken sträcker sig nästan 2?000 år tillbaka i tiden. Det visar den första genetiska studien …