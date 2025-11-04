Dagens PS
Kravet: Solpaneler på alla parkeringsplatser

Sydkorea inför en ny lag som kräver solpaneler på landets parkeringsplatser.
Sydkorea inför en ny lag som kräver solpaneler på landets parkeringsplatser. (Foto: Samsung)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 04 nov. 2025Publicerad: 04 nov. 2025

En ny lag i Sydkorea ska täcka landets parkeringsplatser med solpaneler. Det kommer leda till en rad fördelar, bland annat för elbilsförare.

Den nya lagen börjar gälla redan i november.

Lag med solpaneler på parkeringsplatser

Nu kommer samtliga parkeringsplatser i Sydkorea behöva installera solpaneler på sina tak, och det gäller för parkeringsplatser med minst 80 platser som ska täckas med solpaneler.

Lagen tar inte hänsyn till om det gäller nya eller gamla parkeringsplatser – även om befintliga parkeringar kommer få extra tid på sig att täcka taken med solpaneler, berättar danska iNPUT.

Fördelar för bilister

Förutom att ställa om till grön energi kommer de omgjorda parkeringarna leda till en rad fördelar för bilisterna som använder dem.

Taken skyddar för vädrets makter som regn och snö eller hetta på sommaren. Ägare till elbilar kommer dessutom kunna ladda sina bilar medan de är parkerade.

I tätbefolkade länder som Sydkorea är det ett optimalt sätt att “utnyttja mark som parkeringsplatser för att skapa grön energi samtidigt som de ger praktiska fördelar för medborgarna” enligt en talesperson för landets energiministerium.

Genererar el till nätet

Parkeringsplatserna kommer vidare fungera som små kraftverk och genererar el till det nationella elnätet – vilket behövs när elkonsumtionen är på väg upp.

solpaneler
Solpaneler på till exempel parkeringar är en bra lösning, även för Sverige. (Foto: Västra Götalandsregionen)

Liknande projekt pågår i en rad länder som Frankrike, USA och Danmark.

Solpaneler på parkeringsplatser möjliggör elproduktion på platser som ofta är placerade nära energislukande anläggningar som sjukhus, kontor eller köpcentrum.

Höga elpriser gör också att många företag vänder sig till förnybar energi på plats, i försök att hålla nere kostnader.

Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

