Kravet: Solpaneler på alla parkeringsplatser

Fördelar för bilister

Förutom att ställa om till grön energi kommer de omgjorda parkeringarna leda till en rad fördelar för bilisterna som använder dem.

Taken skyddar för vädrets makter som regn och snö eller hetta på sommaren. Ägare till elbilar kommer dessutom kunna ladda sina bilar medan de är parkerade.

I tätbefolkade länder som Sydkorea är det ett optimalt sätt att “utnyttja mark som parkeringsplatser för att skapa grön energi samtidigt som de ger praktiska fördelar för medborgarna” enligt en talesperson för landets energiministerium.

Genererar el till nätet

Parkeringsplatserna kommer vidare fungera som små kraftverk och genererar el till det nationella elnätet – vilket behövs när elkonsumtionen är på väg upp.

Solpaneler på till exempel parkeringar är en bra lösning, även för Sverige. (Foto: Västra Götalandsregionen)

Liknande projekt pågår i en rad länder som Frankrike, USA och Danmark.

Solpaneler på parkeringsplatser möjliggör elproduktion på platser som ofta är placerade nära energislukande anläggningar som sjukhus, kontor eller köpcentrum.

Höga elpriser gör också att många företag vänder sig till förnybar energi på plats, i försök att hålla nere kostnader.

