En ny FN-rapport visar att nuvarande politik leder till farlig temperaturökning. Samtidigt visar forskning att klimatförändringarna redan orsakar hundratusentals dödsfall årligen.
Världen på väg mot klimatkollaps – hundratusentals dör redan
Världen är på väg mot en “klimatkollaps” med en global temperaturökning på 2,8 grader enligt nuvarande politik, framgår det av den nya FN-rapporten.
FN:s generalsekreterare António Guterres varnar för att en uppvärmning över 1,5 grader nu är “oundviklig” och att “vägen till en levbar framtid blir brantare för varje dag”, rapporterar Financial Times.
Klimatkrisen: Så många dör av extremväder
Hög värme dödar mer än en halv miljon människor per år. Antalet har ökat med 23 procent sedan 1990-talet, visar en ny rapport. Det är en färsk rapport
Skulle kunna nå målen
Enligt rapporten från FN:s miljöprogram (UNEP) skulle världen kunna begränsa uppvärmningen till mellan 2,3 och 2,5 grader till slutet av seklet om länder uppfyllde sina självpåtagna klimatmål.
Det är en liten förbättring jämfört med förra årets prognoser, men under nuvarande politik är verkligheten betydligt dystrare.
Bara 0,1 grad av förbättringen sedan förra året beror på förbättrad klimatpolitik.
Cirka en tredjedel av förbättringen skulle dessutom gå förlorad på grund av USA:s utträde ur Parisavtalet under Trump-administrationen, enligt FT.
Utsläppen fortsätter att öka
Växthusgasutsläppen ökade med 2,3 procent förra året jämfört med 1,6 procent året innan, visar rapporten. Den enda av de sex största utsläpparna där utsläppen minskade förra året var EU.
För att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader till år 2100 skulle världen behöva minska utsläppen med mer än 55 procent till 2035. Detta skulle kräva radikala och snabba minskningar av växthusgaser.
UNEP:s chef Inger Andersen säger att “även om nationella klimatplaner har levererat viss framsteg, är det inte alls tillräckligt snabbt”.
Hon påpekar dock att beprövade lösningar redan finns. “Från den snabba tillväxten av billig förnybar energi till att ta itu med metanutsläpp, vi vet vad som behöver göras”, säger hon enligt DW.
Klimatförändringar dödar redan nu
Samtidigt visar ny forskning hur allvarliga konsekvenserna av klimatförändringarna redan är. Enligt en rapport i The Lancet från oktober 2025 har antalet värmerelaterade dödsfall ökat med 23 procent mellan 1990-talet och 2010-talet, även efter att ha justerat för befolkningstillväxt.
Mellan 2012 och 2021 dödade värme i genomsnitt 546 000 människor per år. En dödssiffra som är jämförbar med malaria, rapporterar The Economist.
Värme orsakar nu mer än 3 procent av dödsfallen i 26 länder, främst i Afrika och Mellanöstern.
Skogsbränder skördar offer
Även skogsbränder tar en allt högre dödlig tribut. År 2024 orsakade exponering för partiklar från skogsbränder omkring 154 000 dödsfall.
Det är en ökning med 36 procent jämfört med genomsnittet för 2003-2012, skriver The Economist.
FN-rapporten kommer dagarna före globala klimatsamtal i Brasilien, där USA kommer att vara frånvarande och många nationella ledare inte kommer att närvara.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
