Världen på väg mot klimatkollaps – hundratusentals dör redan

Världen är på väg mot en “klimatkollaps” med en global temperaturökning på 2,8 grader enligt nuvarande politik, framgår det av den nya FN-rapporten.

FN:s generalsekreterare António Guterres varnar för att en uppvärmning över 1,5 grader nu är “oundviklig” och att “vägen till en levbar framtid blir brantare för varje dag”, rapporterar Financial Times.

Skulle kunna nå målen

Enligt rapporten från FN:s miljöprogram (UNEP) skulle världen kunna begränsa uppvärmningen till mellan 2,3 och 2,5 grader till slutet av seklet om länder uppfyllde sina självpåtagna klimatmål.

Utsläppen måste minska drastiskt om trenden ska vända. (Foto: Unsplash)

Det är en liten förbättring jämfört med förra årets prognoser, men under nuvarande politik är verkligheten betydligt dystrare.

Bara 0,1 grad av förbättringen sedan förra året beror på förbättrad klimatpolitik.

Cirka en tredjedel av förbättringen skulle dessutom gå förlorad på grund av USA:s utträde ur Parisavtalet under Trump-administrationen, enligt FT.