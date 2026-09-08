Nu har Trump lekt med kartan igen: "Helt olämpligt"

Har skapat spänningar

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Trumps tidigare uttalanden om att USA måste erövra Grönland, i värsta fall med militära medel, har skapat spänningar inte bara mellan USA och Danmark utan även inom Nato i stort, påpekar Reuters.

Trumps inlägg på Truth Social kom bara timmar efter att EU-kommissionen tillkännagivit en investering på 200 miljoner euro i Grönland, i samband med ett besök av ordföranden Ursula von der Leyen.

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Så ser det ut när Trump publicerar kartan där både Grönland och Island tillhör USA – liksom Kanada. ”Helt olämpligt”, är reaktionen. (Bild från Truth Social)

”Vill inte bli amerikaner”

I Danmark påpekar statsminister Mette Frederiksen hos danska nyhetsbyrån Ritzau att budskapet från Grönlands regering och befolkning varit samstämmigt.

”Grönlands regering och det grönländska folket har gång på gång sagt att de inte vill bli amerikaner”, sade hon.

”Jag hoppas att ingen hyser några tvivel om detta, vare sig i USA eller i resten av världen.”

I Sverige har tidigare stats- och utrikesministern Carl Bildt reagerat på utspelet från Trump.

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”Vad skulle ske om Xi Jinping lade upp en karta där Kina tagit över hela Östasien och Putin en där Ryssland omfattar hela Västeuropa? Det skulle betraktas som antingen galet eller farligt, eller både och”, skriver Bildt på X.

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