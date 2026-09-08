Donald Trump har publicerat en karta där Grönland och Island tillhör USA. ”Helt olämpligt”, säger Islands utrikesminister.
Nu har Trump lekt med kartan igen: "Helt olämpligt"
Oberäknelig och obalanserad, är ett par vanliga omdömen om Donald Trump. Kallt beräknande och målmedveten, är ett par andra.
Det de har gemensamt är att de alla kan appliceras på Donald Trumps senaste utspel och den nya diplomatiska storm det framkallat.
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USA plötsligt mycket större
Donald Trump publicerade en karta på sin egen lekplats Truth Social, där inte bara USA ansågs tillhöra USA.
I stället täckte den amerikanska flaggan även Kanada, Grönland, Island, Mexiko, Centralamerika och Karibien och landmassan var märkt ”United States of America”.
Bilden publicerades utan kommentar eller förklaring.
Det här skapade omedelbara och självklara reaktioner. Islands utrikesminister Thorgerdur Gunnarsdottir kallade till sig USA:s ambassadör på Island, Billy Long, rapporterar RUV.
”Budskapet framfördes tydligt att inlägget var helt olämpligt”, uppgav utrikesdepartementet för RUV.
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Har skapat spänningar
Trumps tidigare uttalanden om att USA måste erövra Grönland, i värsta fall med militära medel, har skapat spänningar inte bara mellan USA och Danmark utan även inom Nato i stort, påpekar Reuters.
Trumps inlägg på Truth Social kom bara timmar efter att EU-kommissionen tillkännagivit en investering på 200 miljoner euro i Grönland, i samband med ett besök av ordföranden Ursula von der Leyen.
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”Vill inte bli amerikaner”
I Danmark påpekar statsminister Mette Frederiksen hos danska nyhetsbyrån Ritzau att budskapet från Grönlands regering och befolkning varit samstämmigt.
”Grönlands regering och det grönländska folket har gång på gång sagt att de inte vill bli amerikaner”, sade hon.
”Jag hoppas att ingen hyser några tvivel om detta, vare sig i USA eller i resten av världen.”
I Sverige har tidigare stats- och utrikesministern Carl Bildt reagerat på utspelet från Trump.
”Vad skulle ske om Xi Jinping lade upp en karta där Kina tagit över hela Östasien och Putin en där Ryssland omfattar hela Västeuropa? Det skulle betraktas som antingen galet eller farligt, eller både och”, skriver Bildt på X.