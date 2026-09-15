Lite sämre än Washington – men bättre än Melbourne och Dallas. Det handlar om Stockholm. Världens bästa städer har rankats.
Stockholm – sämre än Washington men lite bättre än Dallas
Global Cities Index är världens högst ansedda verktyg för att jämföra städer och tas årligen fram av Oxford Economics.
Man sammanställer en rad indikatorer för att bedöma styrkor, svagheter och potential hos världens tusen största städer.
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15:e plats globalt för Stockholm
Förutom ett helhetsbetyg redovisas betyg i ekonomi, humankapital, livskvalitet, miljö och styrning.
Det är i den här rankningen Stockholm landar på en hedrande 15:e plats globalt – men det är livskvalitén som drar ner betyget.
Stockholm har plats 7 globalt när det gäller miljö, plats 10 när det gäller styrelse och förvaltning, är 28:e i rankningen för humankapital och 36:a i ekonomi – men när det kommer till livskvalitet hittar vi Stockholm först på 77:e plats.
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Två andra svenska städer kvalificerar sig för rankningen och det är förstås Göteborg och Malmö.
Högt betyg blir det till kommunerna i sig. De tre svenska städerna delar tiondeplatsen globalt när det gäller styrelse och förvaltning.
Malmö skuggar dessutom Stockholm när det gäller miljö och anses ha den tolfte bästa miljön bland världens tusen största städer.
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Oslo vinner på livskvalitet
Och ja, komna så här långt i texten måste vi naturligtvis kommentera att Stockholm må ligga högt i rankningen – men inte högst i Norden.
Det gör Oslo på en elfteplats och det är framför allt livskvalitén som avgör till den norska huvudstadens fördel.
När det gäller det ämnet är Oslo sexa globalt att jämföra med Stockholms 77:e-plats. Å andra sidan är Stockholm alltså sjua globalt i miljö och där kommer Oslo först på 50:e plats.
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Världens bästa städer 2026
1. New York
2. London
3. Paris
4. Seattle
5. San Francisco
6. Dublin
7. Boston
8. San José
9. Tokyo
10. Zürich
11. Oslo
12. Los Angeles
13. Sydney
14. Washington
15. Stockholm
16. Melbourne
17. Dallas
18. Köpenhamn
19. München
20. Toronto
26. Helsingfors
55. Göteborg
77. Malmö
91. Reykjavik
(Källa: Oxford Economics, Global City Index 2026)