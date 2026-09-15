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Världen

Stockholm – sämre än Washington men lite bättre än Dallas

En vacker vy – men så är det också världens 15:e högst rankade stad. Stockholm rankas högt när stan slår Melbourne och Dallas i global rankning.
En vacker vy – men så är det också världens 15:e högst rankade stad. Stockholm rankas högt när stan slår Melbourne och Dallas i global rankning. (Foto: Fredrik Sandberg /TT)

Lite sämre än Washington – men bättre än Melbourne och Dallas. Det handlar om Stockholm. Världens bästa städer har rankats.

Global Cities Index är världens högst ansedda verktyg för att jämföra städer och tas årligen fram av Oxford Economics.

Man sammanställer en rad indikatorer för att bedöma styrkor, svagheter och potential hos världens tusen största städer.

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15:e plats globalt för Stockholm

Förutom ett helhetsbetyg redovisas betyg i ekonomi, humankapital, livskvalitet, miljö och styrning.

Det är i den här rankningen Stockholm landar på en hedrande 15:e plats globalt – men det är livskvalitén som drar ner betyget.

Stockholm har plats 7 globalt när det gäller miljö, plats 10 när det gäller styrelse och förvaltning, är 28:e i rankningen för humankapital och 36:a i ekonomi – men när det kommer till livskvalitet hittar vi Stockholm först på 77:e plats.

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Två andra svenska städer kvalificerar sig för rankningen och det är förstås Göteborg och Malmö.

Högt betyg blir det till kommunerna i sig. De tre svenska städerna delar tiondeplatsen globalt när det gäller styrelse och förvaltning.

Malmö skuggar dessutom Stockholm när det gäller miljö och anses ha den tolfte bästa miljön bland världens tusen största städer.

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Göteborg – också högt rankad, om än inte på nivåer där Stockholm och Dallas rör sig. Göteborg landar på plats 55 i en global rankning över städer. (Foto: Hanna Brunlöf /TT)

Oslo vinner på livskvalitet

Och ja, komna så här långt i texten måste vi naturligtvis kommentera att Stockholm må ligga högt i rankningen – men inte högst i Norden.

Det gör Oslo på en elfteplats och det är framför allt livskvalitén som avgör till den norska huvudstadens fördel.

När det gäller det ämnet är Oslo sexa globalt att jämföra med Stockholms 77:e-plats. Å andra sidan är Stockholm alltså sjua globalt i miljö och där kommer Oslo först på 50:e plats.  

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Världens bästa städer 2026

1. New York

2. London

3. Paris

4. Seattle

5. San Francisco

6. Dublin

7. Boston

8. San José

9. Tokyo

10. Zürich

11. Oslo

12. Los Angeles

13. Sydney

14. Washington

15. Stockholm

16. Melbourne

17. Dallas

18. Köpenhamn

19. München

20. Toronto

26. Helsingfors

55. Göteborg

77. Malmö

91. Reykjavik

(Källa: Oxford Economics, Global City Index 2026)

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