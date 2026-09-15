Stockholm – sämre än Washington men lite bättre än Dallas

Kommunstyret får toppbetyg

Två andra svenska städer kvalificerar sig för rankningen och det är förstås Göteborg och Malmö.

Högt betyg blir det till kommunerna i sig. De tre svenska städerna delar tiondeplatsen globalt när det gäller styrelse och förvaltning.

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Malmö skuggar dessutom Stockholm när det gäller miljö och anses ha den tolfte bästa miljön bland världens tusen största städer.

Göteborg slår rekord – men var är Batman? Dagens PS

Göteborg – också högt rankad, om än inte på nivåer där Stockholm och Dallas rör sig. Göteborg landar på plats 55 i en global rankning över städer. (Foto: Hanna Brunlöf /TT)

Oslo vinner på livskvalitet

Och ja, komna så här långt i texten måste vi naturligtvis kommentera att Stockholm må ligga högt i rankningen – men inte högst i Norden.

Det gör Oslo på en elfteplats och det är framför allt livskvalitén som avgör till den norska huvudstadens fördel.

När det gäller det ämnet är Oslo sexa globalt att jämföra med Stockholms 77:e-plats. Å andra sidan är Stockholm alltså sjua globalt i miljö och där kommer Oslo först på 50:e plats.

P-automaten – 75-åringen som ingen firar. Dagens PS

Världens bästa städer 2026

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1. New York

2. London

3. Paris

4. Seattle

5. San Francisco

6. Dublin

7. Boston

8. San José

9. Tokyo

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10. Zürich

11. Oslo

12. Los Angeles

13. Sydney

14. Washington

15. Stockholm

16. Melbourne

17. Dallas

18. Köpenhamn

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19. München

20. Toronto

26. Helsingfors

55. Göteborg

77. Malmö

91. Reykjavik

(Källa: Oxford Economics, Global City Index 2026)

Nu får Göteborg också tunnelbana. Dagens PS