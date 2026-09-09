Efter att Trump publicerat sin falska karta där USA sträcker sig över flera andra länder, fördöms nu presidenten. ”Det här är inget skämt”.
Nu fördömer alla Trump: "Det här måste stoppas"
President Donald Trumps senaste, definitivt inte sista, tilltag är att han måndag publicerade en karta på sin Truth Social.
Där breder den amerikanska flaggan ut sig inte bara över USA utan även över Kanada, Grönland, Island, Mexiko, Centralamerika och Karibien.
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Kallade till sig ambassadör
Kartan publicerades utan kommentar eller förklaringar. Den följde dessutom på en rad tidigare inlägg, där det bland annat – i namnbytenas era – föreslogs att amerikanska delstaten New Mexico borde döpas om till ”New America”.
Efter Donald Trumps klavertramp i kartritarbranschen kallade Island till sig USA:s ambassadör Billy Long.
Landets utrikesminister Thorgerdur Gunnarsdottir förklarade att mötet var nödvändigt för att ”göra det helt klart att detta, ur vårt perspektiv, var fullständigt oacceptabelt”.
”Står helt på Grönlands sida”
Vid en presskonferens sade Gunnarsdottir att Island och dess drygt 400 000 invånare står på Grönlands sida, med hänvisning till Trumps hot om att ockupera ön, och att man inte kommer att ändra inställning i den frågan.
”Det är en grundläggande princip. Enligt min mening är detta inget skämt, och om det är tänkt som ett skämt är det ett mycket dåligt sådant”, sade Gunnarsdottir, enligt det isländska public service-bolaget RÚV, om Trumps karta.
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Brukar ta fel på Island och Grönland
En talesperson för Vita huset gick lämpligt nog inte att nå för en kommentar när CNBC kontaktade dem onsdag morgon.
USA:s president har länge förespråkat kontroll över Grönlandmed hänvisning till nationell säkerhet.
CNBC påpekar att Trump dessutom vid upprepade tillfällen tycktes förväxla Grönland med Island under ett tal vid World Economic Forum i schweiziska Davos tidigare i år.
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Fler regeringar fördömer Trump
Även de danska och mexikanska regeringarna har reagerat negativt officiellt på Trumps inlägg.
Danmarks utrikesminister Lars Løkke Rasmussen säger att inlägget är”oroande och på många sätt helt olämpligt”.
”Det är uppenbarligen ett tecken på att USA:s president fortfarande hyser någon form av maximalistisk vision. Det måste vi stävja”, tillägger Rasmussen hos DR.
Mexikos president Claudia Sheinbaum säger i en kommentar att hennes land ”varken är eller kommer att bli en koloni eller ett protektorat under något annat land”.
”Vi är stolta över att vara en fri, självständig och suverän nation”, slår hon fast.