Nu fördömer alla Trump: "Det här måste stoppas"

”Står helt på Grönlands sida”

Vid en presskonferens sade Gunnarsdottir att Island och dess drygt 400 000 invånare står på Grönlands sida, med hänvisning till Trumps hot om att ockupera ön, och att man inte kommer att ändra inställning i den frågan.

”Det är en grundläggande princip. Enligt min mening är detta inget skämt, och om det är tänkt som ett skämt är det ett mycket dåligt sådant”, sade Gunnarsdottir, enligt det isländska public service-bolaget RÚV, om Trumps karta.

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Brukar ta fel på Island och Grönland

En talesperson för Vita huset gick lämpligt nog inte att nå för en kommentar när CNBC kontaktade dem onsdag morgon.

USA:s president har länge förespråkat kontroll över Grönlandmed hänvisning till nationell säkerhet.

CNBC påpekar att Trump dessutom vid upprepade tillfällen tycktes förväxla Grönland med Island under ett tal vid World Economic Forum i schweiziska Davos tidigare i år.

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Trump och hans falska karta med både Grönland, Island och Kanada som delar av USA. ”Det här måste stoppas”, är reaktionen. (Bild från Truth Social)

Fler regeringar fördömer Trump

Även de danska och mexikanska regeringarna har reagerat negativt officiellt på Trumps inlägg.

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Danmarks utrikesminister Lars Løkke Rasmussen säger att inlägget är”oroande och på många sätt helt olämpligt”.

”Det är uppenbarligen ett tecken på att USA:s president fortfarande hyser någon form av maximalistisk vision. Det måste vi stävja”, tillägger Rasmussen hos DR.

Mexikos president Claudia Sheinbaum säger i en kommentar att hennes land ”varken är eller kommer att bli en koloni eller ett protektorat under något annat land”.

”Vi är stolta över att vara en fri, självständig och suverän nation”, slår hon fast.

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