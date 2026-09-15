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Världen

Nato sköt ner drönare som kränkte Litauens luftrum

Litauen
Nato-stridsflyg har skjutit ner en drönare över Litauen. (Foto: Mindaugas Kulbis/AP/TT)

Stridsflygplan från försvarsalliansen Nato har skjutit ner en drönare över Litauen, uppger landets president.

Under natten till tisdagen meddelade Litauens president Gitanas Nausėda att drönaren kränkte landets luftrum varpå den sköts ner av Natos stridsflyg.

”En drönare som nyligen kränkt litauiskt luftrum förstördes av Natos stridsflygplan”, förklarade Nausėda på plattformen X, rapporterar finska Yle med hänvisning till bland andra den finska notisbyrån STT och franska AFP.

Drönaren kom troligen från Belarus

Bedömningen är att drönaren sannolikt kom från grannlandet Belarus och flög västerut, uppger litauiska rundradion LRT med hänvisning till landets krishanteringscenter.

Drönaren slog ner på landsbygden nära staden Kaunas i de mer centrala delarna av Litauen.

Tidigare uppgav myndigheterna att det kommit in rapporter om en möjlig drönarobservation i närheten av huvudstaden Vilnius.  

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Ola Söderlund

Journalist med goda kunskaper inom privatekonomi, näringsliv och börs, bevakar även världspolitik. Gillar att förklara det enkelt – det som är svårt att förstå.

Ola Söderlund

Journalist med goda kunskaper inom privatekonomi, näringsliv och börs, bevakar även världspolitik. Gillar att förklara det enkelt – det som är svårt att förstå.

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