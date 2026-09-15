Nato sköt ner drönare som kränkte Litauens luftrum

Drönaren kom troligen från Belarus

Bedömningen är att drönaren sannolikt kom från grannlandet Belarus och flög västerut, uppger litauiska rundradion LRT med hänvisning till landets krishanteringscenter.

Drönaren slog ner på landsbygden nära staden Kaunas i de mer centrala delarna av Litauen.

Tidigare uppgav myndigheterna att det kommit in rapporter om en möjlig drönarobservation i närheten av huvudstaden Vilnius.

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