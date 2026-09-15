Stridsflygplan från försvarsalliansen Nato har skjutit ner en drönare över Litauen, uppger landets president.
Nato sköt ner drönare som kränkte Litauens luftrum
Under natten till tisdagen meddelade Litauens president Gitanas Nausėda att drönaren kränkte landets luftrum varpå den sköts ner av Natos stridsflyg.
”En drönare som nyligen kränkt litauiskt luftrum förstördes av Natos stridsflygplan”, förklarade Nausėda på plattformen X, rapporterar finska Yle med hänvisning till bland andra den finska notisbyrån STT och franska AFP.
Drönaren kom troligen från Belarus
Bedömningen är att drönaren sannolikt kom från grannlandet Belarus och flög västerut, uppger litauiska rundradion LRT med hänvisning till landets krishanteringscenter.
Drönaren slog ner på landsbygden nära staden Kaunas i de mer centrala delarna av Litauen.
Tidigare uppgav myndigheterna att det kommit in rapporter om en möjlig drönarobservation i närheten av huvudstaden Vilnius.
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