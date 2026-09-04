Brittiska Reform UK är i kris efter ny skandal, nu sedan partiet varit berett att låta en bidragsgivare betala opinionsundersökningar.
Avslöjat: Parti berett låta finansiär betala opinionsundersökning
Brittiska högerextrema och främlingsfientliga Reform är i kris efter nya avslöjanden. De kommer efter en granskning kring en gåva på fem miljoner pund till partiledaren Nigel Farage.
Nu har två högt uppsatta företrädare för Reform UK lämnat sina poster sedan en granskning tycks visa hur de ordnade så att en bidragsgivare betalade för opinionsundersökningar, vilket kan vara ett brott mot brittiska vallagar.
Han tar över oljejätten efter öppet bråk och kaos. Dagens PS
Får lämna sina poster
James Orr, politiskt ansvarig, och Dan Jukes, en av Nigel Farages närmaste medarbetare, drar sig tillbaka i väntan på resultatet av en intern utredning som partiet uppgav ska genomföras ”oberoende och förutsättningslöst”, skriver City AM.
Reform UK har nu polisanmälts för brott mot vallagen i samband med en filmad händelse, där Orr och Jukes syns ordna så att en amerikansk ”bidragsgivare” betalar för tre oberoende undersökningar gjorda av opinionsinstitutet JL Partners.
Dokumentären publicerades torsdag kväll, precis när Reform UK:s partikonferens i Birmingham inleddes.
I den syns partiledaren Nigel Farage träffa företrädare för den hemliga ”bidragsgivaren” och säga till dem att undersökningarna är ”fantastiska” och ger mycket ”valuta för pengarna”.
Brittiska banken: Sverige språngbrädan till Europa. Dagens PS
Journalister under täckmantel
Den hemliga granskningen utfördes i verkligheten av Verbatim, en avdelning för undersökande journalist inom Centre for Climate.
James Orr hörs på inspelning säga till ”bidragsgivaren”, en journalist från Verbatim, att Farage ska hålla sig på avstånd från allt kring opinionsundersökningarna.
Orr, som allmänt anses vara den intellektuella drivkraften bakom Reform UK, antyder i den smygfilmade videon att allmänheten aldrig ska få veta varifrån pengarna egentligen kom, och kallar tillsynsmyndigheten för valfrågor ”helt värdelös”.
”Pirater”: Nu skärper Putin tonen mot Norge. Dagens PS
Farage: ”En tydlig fälla”
I en intervju med radiokanalen LBC i morse hävdade Farage att det rörde sig om en fälla.
”Partiet har inte brutit mot några lagar, inte tagit emot tvivelaktiga pengar eller något liknande. Det är en tydlig fälla; de fick några av våra underleverantörer att säga saker som kanske inte borde ha sagts. De har entledigats i morse. Jag är inte glad över detta”, säger Farage i ett försök att rädda situationen.
Reform har förnekat alla oegentligheter och kallat den hemliga operationen för en ”politisk fälla gillrad av aktivister som driver klimatfrågan”.
Partiet meddelade också att de inte tänker kommentera saken ytterligare medan deras egen utredning pågår.
Efter rapporten skrev Liberaldemokraternas Lisa Smart till Metropolitan Police särskilda utredningsgrupp om vad hon beskriver som ett ”potentiellt allvarligt brott mot vallagstiftningen”.
”Överträdelsen väcker oroväckande frågor om huruvida det har funnits en utbredd likgiltighet inför utländsk inblandning hos de inblandade personerna”, tillade hon.
Efter 55 dagars rättegång: Affärsman frikänd för journalistmord. Dagens PS
Flera partier vill utreda
Även Labour har meddelat att de tänker polisanmäla saken och Miljöpartiet ansluter sig till kravet på en utredning.
”Denna skandal når ända upp till toppen av Reform UK”, säger Labours partiföreträdare Bridget Phillipson.
”Nigel Farage måste omgående, redan i dag, bevisa att hans ledningsgrupp inte har brutit mot lagen eller i hemlighet konspirerat för att undergräva vår demokrati.
”Det handlar inte bara om Farages hemliga ’gåva’ på 5 miljoner pund. Gång på gång anser han och hans krets att reglerna inte gäller dem. Den osunda kultur och de skandaler som nu omger honom och hans parti kommer inte att försvinna – situationen förvärras snarare”, tillägger Phillipson.
Beställde granater från företag som inte tillverkar – betalade i förskott. Dagens PS