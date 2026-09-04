Avslöjat: Parti berett låta finansiär betala opinionsundersökning

Journalister under täckmantel

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Den hemliga granskningen utfördes i verkligheten av Verbatim, en avdelning för undersökande journalist inom Centre for Climate.

James Orr hörs på inspelning säga till ”bidragsgivaren”, en journalist från Verbatim, att Farage ska hålla sig på avstånd från allt kring opinionsundersökningarna.

Orr, som allmänt anses vara den intellektuella drivkraften bakom Reform UK, antyder i den smygfilmade videon att allmänheten aldrig ska få veta varifrån pengarna egentligen kom, och kallar tillsynsmyndigheten för valfrågor ”helt värdelös”.

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Farage: ”En tydlig fälla”

I en intervju med radiokanalen LBC i morse hävdade Farage att det rörde sig om en fälla.

”Partiet har inte brutit mot några lagar, inte tagit emot tvivelaktiga pengar eller något liknande. Det är en tydlig fälla; de fick några av våra underleverantörer att säga saker som kanske inte borde ha sagts. De har entledigats i morse. Jag är inte glad över detta”, säger Farage i ett försök att rädda situationen.

Reform har förnekat alla oegentligheter och kallat den hemliga operationen för en ”politisk fälla gillrad av aktivister som driver klimatfrågan”.

Partiet meddelade också att de inte tänker kommentera saken ytterligare medan deras egen utredning pågår.

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Efter rapporten skrev Liberaldemokraternas Lisa Smart till Metropolitan Police särskilda utredningsgrupp om vad hon beskriver som ett ”potentiellt allvarligt brott mot vallagstiftningen”.

”Överträdelsen väcker oroväckande frågor om huruvida det har funnits en utbredd likgiltighet inför utländsk inblandning hos de inblandade personerna”, tillade hon.

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Inga glada miner. Nigel Farage tvingas låta två av sina medarbetare gå efter ännu en skandal kring Reform UK, nu kring köpta undersökningar. (Foto: Kin Cheung /AP-TT)

Flera partier vill utreda

Även Labour har meddelat att de tänker polisanmäla saken och Miljöpartiet ansluter sig till kravet på en utredning.

”Denna skandal når ända upp till toppen av Reform UK”, säger Labours partiföreträdare Bridget Phillipson.

”Nigel Farage måste omgående, redan i dag, bevisa att hans ledningsgrupp inte har brutit mot lagen eller i hemlighet konspirerat för att undergräva vår demokrati.

”Det handlar inte bara om Farages hemliga ’gåva’ på 5 miljoner pund. Gång på gång anser han och hans krets att reglerna inte gäller dem. Den osunda kultur och de skandaler som nu omger honom och hans parti kommer inte att försvinna – situationen förvärras snarare”, tillägger Phillipson.

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