Trumps villkor för kinesiska bilar: Bara amerikaner i fabrikerna

Det finns sedan Biden-regeringen hinder för kinesiska tillverkare att sälja bilar i USA. Den nya ”Connected Vehicle Security Act” skulle innebära ett förbud för alla biltillverkare som ägs av ett kinesiskt bolag till mer än 15 procent från att sälja fordon i USA, skriver Motor1.

Trump: ”Det är OK för min del”

När Donald Trump intervjuades i Fox News sa han, förvånande nog, att det skulle vara OK om de kinesiska tillverkarna ville börja sälja bilar i USA. Men han hade också ett stort villkor.

”Om Kina ville komma hit och öppna en fabrik för att bygga sina bilar skulle det vara okej för min del”, sade Trump enligt Inside EVs och fortsatte: ”Japan gör det, men de anställer vår arbetskraft. Det viktigaste är att de anställer vår arbetskraft.”

Uttalandet går stick i stäv med de alltjämt hårdare reglerna som man använder för att skydda den inhemska fordonsproduktionen från effektiva och billiga tillverkare i öst.

Bara förra veckan gick landets transportminister, Sean Duffy, till angrepp mot Ford. Den amerikanska tillverkaren har nämligen ett licensavtal med kinesiska batterijätten CATL, och i en fabrik i Michigan bygger amerikanska arbetare elbilsbatterier med hjälp av teknik och expertis från det kinesiska bolaget.

Trots att tillverkningen sker på amerikansk mark, med amerikansk arbetskraft, kritiserades samarbetet.

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Ska träffa Jinping

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Mot slutet av september ska kinesiska ledaren Xi Jinping besöka USA. Länderna väntas diskutera tullsänkningar på varor värda omkring 30 miljarder dollar från vardera sida i ett försök att förbättra handelsrelationerna.

Trumps uttalanden om att släppa in kinesiska tillverkare i landet skulle kunna vara ett sätt att ytterligare smörja relationerna länderna emellan. Om tankarna kan bli verklighet återstår att se men branschorganisationen Alliance for Automotive Innovation, som talar för stora delar av de amerikanska tillverkarna, yrkar för ett permanent förbud mot kinesiska uppkopplade fordon, mjukvaror och hårdvaror.

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