Statsminister Ulf Kristersson har inte gett upp slaget om riksdagsmakten efter nattens valrysare och träffar nu i kväll Tidöpartierna för att lägga upp en strategi.
Ulf Kristersson samlar Tidöpartierna till kamp om makten
Mandatfördelningen väger över till oppositionens fördel, men bara ytterst knappt och trots att Centern med sin vågmästarroll öppnat för ett regeringssamarbete med Magdalena Anderssons Socialdemokraterna vägrar Ulf Kristersson att lägga sig platt.
Han hoppas fortfarande på att kunna bilda regering och försöker blidka C, som däremot avvisat tanken på att regera ihop med Sverigedemokaterna.
Till Dagens Nyheter säger Kristersson att Tidöpartiernas ledare ska ”träffas i kväll och prata”.
På pappret så här långt visar det preliminära valresultatet att Tidöpartierna har förlorat, men ekvationen hur S ska kunna regera ihop med C känns inte övertygande med valets stora vinnare Vänsterpartiet i leken.
Läs också: Tre mandat skiljer blocken, men börsen väntar på tre räntebesked DagensPS
Så ser Moderatledarens plan ut
”Jag kommer därför, även om kvällens resultat står sig, att undersöka om det finns några möjligheter att i denna ickesocialistiska riksdagsmajoritet hitta en fungerande regeringskonstellation för den ekonomiska politik som svenska väljare har röstat för”, sade Kristersson vid midnatt och förklarade då att han skulle respektera att Magdalena Andersson försöker förena V och C men påminde om de röda linjerna mellan dessa två partier.
En möjlighet för Moderatledaren att få över Centern på sin sida kan vara att Sverigedemokraterna, som gjorde sitt sämsta val hittills, ger upp planerna på ministerposter och endast agerar stödparti.
KD-ledaren Ebba Busch har deklarerat att hon gärna släpper in Centern i ett Tidösamarbete.
Ebba Busch: C och SD prövas nu
Under SVT:s valvaka i natt sade Busch att ansvaret vilar tungt på SD och C om de rödgröna inte lyckas få till stånd en regering.
”Det kommer att falla ett högt tryck på både Centerpartiet och Sverigedemokraterna. De tre regeringspartierna går framåt i det här valet. Då kommer både C och SD testas i om man är beredd att ta ansvar för Sverige”, var beskedet från Ebba Busch.
SD vill inte spekulera innan valresultatet är helt fastställt, och det dröjer sannolikt till på onsdag och enligt Sverigedemokraternas partisekreterare Mattias Bäckström Johansson, som intervjuas i DN, välkomnar man Centern men uppfattar det som att intresset därifrån är noll.
Ulf Kristersson säger även han att han vill ”avvakta det slutliga valresultatet” men konstaterar att Sverige står utan regering om läget med ”alla röda linjer ligger fast”.
”Ulf Kristersson får underkänt”
Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin anser att Kristersson bör ställa sin plats förfogande.
”Vårt mål har varit att oppositionen ska bli större än Tidöpartierna. Svenska folket har nu gett Ulf Kristersson underkänt. Står sig valresultatet så kommer han avgå eller avsättas och då kommer Magdalena Andersson att bli nästa statsminister i vårt land”, säger Baudin till Aftonbladet efter S-topparnas möte i dag på högkvarteret på Sveavägen.
Läs även: Valet 2026: SEB-ekonom spår ”hård krasch” för vallöften DagensPS
Läs mer: Här är plånboksfrågan som förenar svenska väljare DagensPS