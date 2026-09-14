Ulf Kristersson samlar Tidöpartierna till kamp om makten

Han hoppas fortfarande på att kunna bilda regering och försöker blidka C, som däremot avvisat tanken på att regera ihop med Sverigedemokaterna.

Till Dagens Nyheter säger Kristersson att Tidöpartiernas ledare ska ”träffas i kväll och prata”.

På pappret så här långt visar det preliminära valresultatet att Tidöpartierna har förlorat, men ekvationen hur S ska kunna regera ihop med C känns inte övertygande med valets stora vinnare Vänsterpartiet i leken.

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Så ser Moderatledarens plan ut

”Jag kommer därför, även om kvällens resultat står sig, att undersöka om det finns några möjligheter att i denna ickesocialistiska riksdagsmajoritet hitta en fungerande regeringskonstellation för den ekonomiska politik som svenska väljare har röstat för”, sade Kristersson vid midnatt och förklarade då att han skulle respektera att Magdalena Andersson försöker förena V och C men påminde om de röda linjerna mellan dessa två partier.

En möjlighet för Moderatledaren att få över Centern på sin sida kan vara att Sverigedemokraterna, som gjorde sitt sämsta val hittills, ger upp planerna på ministerposter och endast agerar stödparti.

KD-ledaren Ebba Busch har deklarerat att hon gärna släpper in Centern i ett Tidösamarbete.