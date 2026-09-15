EU-roadtrip på ett laddstopp: VW slår aero-rekord

Byggd på samma plattform är en ny-gammal retroinspirerad modell som har ett enda jobb: Att rulla så långt som möjligt – och det gör den riktigt bra.

Mission Efficiency, som bilen döpts till, är strömlinjeformad, har täckta hjulhus och är konstruerad med flera smarta lättviktslösningar. Resultatet är en silvergrå missil med en dragkoefficient på sinnessjukt låga 0,158 cd.

Om du inte har vanliga produktionsmodellers cd-tal i bakhuvudet kommer här ett par jämförelser:

Nya Audi A2, korad till Audis mest effektiva modell någonsin: 0,24

Mercedes-AMG One, snabbaste produktionsbilen runt Nürburgring: 0,19 i aerodynamiskt läge

Volvo 740, bilvärldens motsvarighet till en tegelsten: 0,41

Tyskland, Polen, Tjeckien, Österrike på ett laddstopp

För elbilsfantasten som hatar laddstopp är Mission Efficiency en skänk från ovan. I ett test kördes bilen från tyska Wolfsburg till Polen, vidare till Tjeckien och så till Österrike för att få pausa i Wien. Totalt mätte sträckan 1 278,36 kilometer – och endast ett laddstopp krävdes för att fylla på det förhållandevis lilla batteriet på 54,9 kWh. Och när testet avslutades hade man fortfarande ungefär 16 mils räckvidd kvar.

Med andra ord har man lyckats pressa ned energiförbrukningen till 7,51 kWh per 100 km. Jämfört med ID Polo, som man ju delar både plattform och batteri med, kommer man ungefär dubbelt så långt per laddning.