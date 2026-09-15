Volkswagens Mission Efficiency slår rekord i långrull – med förbrukning på knappa 7,51 kWh per 100 km lyckades man riva av en regelrätt EU-roadtrip på bara ett laddstopp.
EU-roadtrip på ett laddstopp: VW slår aero-rekord
Nyligen berättade vi om nya Volkswagen ID. Polo, en ödesmodell för den tyska tillverkaren som behöver all medvind de kan få. Den kompakta elbilen har visat sig rekordpopulär och har redan sålts i 30 000 ex, utan att ens ha börjat levererats.
Byggd på samma plattform är en ny-gammal retroinspirerad modell som har ett enda jobb: Att rulla så långt som möjligt – och det gör den riktigt bra.
Mission Efficiency, som bilen döpts till, är strömlinjeformad, har täckta hjulhus och är konstruerad med flera smarta lättviktslösningar. Resultatet är en silvergrå missil med en dragkoefficient på sinnessjukt låga 0,158 cd.
Om du inte har vanliga produktionsmodellers cd-tal i bakhuvudet kommer här ett par jämförelser:
- Nya Audi A2, korad till Audis mest effektiva modell någonsin: 0,24
- Mercedes-AMG One, snabbaste produktionsbilen runt Nürburgring: 0,19 i aerodynamiskt läge
- Volvo 740, bilvärldens motsvarighet till en tegelsten: 0,41
Tyskland, Polen, Tjeckien, Österrike på ett laddstopp
För elbilsfantasten som hatar laddstopp är Mission Efficiency en skänk från ovan. I ett test kördes bilen från tyska Wolfsburg till Polen, vidare till Tjeckien och så till Österrike för att få pausa i Wien. Totalt mätte sträckan 1 278,36 kilometer – och endast ett laddstopp krävdes för att fylla på det förhållandevis lilla batteriet på 54,9 kWh. Och när testet avslutades hade man fortfarande ungefär 16 mils räckvidd kvar.
Med andra ord har man lyckats pressa ned energiförbrukningen till 7,51 kWh per 100 km. Jämfört med ID Polo, som man ju delar både plattform och batteri med, kommer man ungefär dubbelt så långt per laddning.
Ta med egen skärm
Utsidan, inspirerad av Volkswagens tidigare aero-kung XL1, bär såklart stort ansvar för bilens låga förbrukning. Men VW-ingenjörerna har fått anstränga sig även på insidan:
För att spara vikt har man valt att slopa infotainmentskärm helt, istället finns det snabbfästen för mobiltelefonen som trådlöst ska kopplas in i bilens system. Högtalarsystemet består av en bärbar bluetooth-högtalare och både paneler och säten är byggda i lättviktsmaterial.
Specialdäck och solpanel på taket
Luftmotståndet är inte allt biltillverkare behöver tänka på när de ska utveckla energieffektiva bilar. Rullmotstånd kallas den kraft som motverkar däckens framfart på vägen, och till Mission Efficiency var man tvungna att ta fram en ny typ av däck tillsammans med Continental – vilka fick ungefär 25 procent mindre rullmotstånd än EU:s bästa däckklass.
På taket har man placerat en solpanel på 370 W som ska ge kraft till de vanliga elförbrukarna ombord, vid de bästa förutsättningarna skriver VW att man tack vare solenergin kan tillskansa sig upp till 30 kilometers extra räckvidd per dag.
Om Mission Efficiency planeras säljas i framtiden framgår inte ur tillverkarens officiella information, men föregångaren XL1 byggdes i 200 ex – varav tre ska ha hamnat i Sverige.
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