Ny europeisk bro slår världsrekord

Det gäller även att agera smart i ett läge där man kan vara taktisk. Det har Italien gjort.

Som Nato-land är man med i den upprustning där man nu allmänt talar om att använda 5 procent av BNP till försvar och militär.

Problemet där är, naturligtvis, att försvarsinvesteringar i huvudsak är improduktiva ur ekonomisk synvinkel, både på kort och lång sikt.

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”Strategisk transportled”

Nato har därför öppnat för att medlemsländerna kan satsa 3,5 procent av BNP på rent militära satsningar och 1,5 procent på investeringar som kan kopplas till försvar, exempelvis infrastruktur.

Där har Italien fått Messinabron godkänd som en strategisk transportled för Nato och därmed viktig för militär rörlighet och alliansens infrastruktur i södra Europa.

Därmed kan Italien sortera in bron under de 1,5 procenten ovan, vilket inte är helt oväsentligt i ett projekt som kostar motsvarande 150 miljarder kronor.

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