Det blir världens längsta hängbro – och en av de dyraste med en prislapp på 150 miljarder kronor. Hoten? EU, maffian och jordbävningar.
Ny europeisk bro slår världsrekord
När Italien nu ska förbinda Sicilien med fastlandet via en bro över Messinasundet, handlar det inte bara om att efter flera decennier förverkliga ett gigantiskt infrastrukturprojekt.
Det gäller även att agera smart i ett läge där man kan vara taktisk. Det har Italien gjort.
Som Nato-land är man med i den upprustning där man nu allmänt talar om att använda 5 procent av BNP till försvar och militär.
Problemet där är, naturligtvis, att försvarsinvesteringar i huvudsak är improduktiva ur ekonomisk synvinkel, både på kort och lång sikt.
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”Strategisk transportled”
Nato har därför öppnat för att medlemsländerna kan satsa 3,5 procent av BNP på rent militära satsningar och 1,5 procent på investeringar som kan kopplas till försvar, exempelvis infrastruktur.
Där har Italien fått Messinabron godkänd som en strategisk transportled för Nato och därmed viktig för militär rörlighet och alliansens infrastruktur i södra Europa.
Därmed kan Italien sortera in bron under de 1,5 procenten ovan, vilket inte är helt oväsentligt i ett projekt som kostar motsvarande 150 miljarder kronor.
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EU har invändningar
Företaget Stetto di Messina har presenterat en tidsplan över bygget, vilken Tg24 Sky presenterar.
Bron blir en hängbro med ett huvudspann på 3 300 meter och därmed världens längsta hängbro. Projektet Messinabron inkluderar även tre nya tågstationer.
Det finns dock vissa rättsliga skavanker kring projektet. EU-lagar sätter gränser för hur mycket ett projekt får fördyras och där blir Messinabron ett projekt.
Den italienska regeringen med premiärminister Giorgia Meloni vill utgå från den upphandling man ursprungligen gjorde, men där låg priset på motsvarande 43 miljarder kronor.
Nu är bron kostnadsberäknad till att bli tre gånger dyrare och det gör att EU kan kräva en ny upphandling för att ge sitt ja och amen till projektet.
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Maffian och jordbävningar
Det finns även andra hot. Den italienska maffian betraktas som ett, jordbävningar som ett annat.
Det område bron ska byggas i är ett av Europas mest jordbävningsdrabbade.
När bron kan stå klar är ett annat frågetecken. Stretto di Messina säger nu att bron ska vara klar 2033 och öppnas för allmänheten 2034.
Det är dock ett besked som ändrats flera gånger redan. För några få månader sedan var beskedet att bron skulle öppnas för trafik 2032.
Den dag det sker blir det i alla fall med 72 meters fri höjd över vatten, sex körfält och två järnvägsspår.